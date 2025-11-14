Ta četrtek in petek je bil na asfaltu dirkališča Enzo in Dino Ferrari v Imoli skrivnosti črni Ferrarijev dirkalnik iz sezone 2023. Z njim je vozil Sergio Perez, ki se naslednje leto v formulo ena vrača kot dirkač nove, 11. ekipe Cadillac.

V dirkalniku je bil Sergio Perez. Foto: Guliverimage Na dirkališču v italijanski Imoli je v četrtek presenetil črni dirkalnik formule ena. Šlo je za Ferrarijev dirkalnik iz sezone 2023. Z njim je testiral še lani dirkač Red Bulla Sergio Perez. Ta bo naslednje leto ob Valtteriju Bottasu voznik novoustanovljene ekipe Cadillac, ki je v lasti koncerna General Motors in ameriškega podjetja TWG Global, ki ima v lasti tudi ameriški dirkaški ekipi TWG Motorsport in Andretti Global.

Enajsta ekipa formule ena bo prvi dve sezoni uporabljala Ferrarijeve pogonske sklope in tako je italijanska ekipa dala ameriški za dva dni na posojo svoj stari dirkalnik. Dvajsetim članom Cadillacove ekipe je na testiranju pomagalo 30 mehanikov Ferrarija.

Cadillac sicer že več mesecev razvija svoj prvi dirkalnik formule ena, a ga bo lahko preizkusil šele na uradnih zimskih testiranjih. Ta bodo med 26. in 30. januarjem v Barceloni ter nato še med 11. in 13. februarjem v Bahrajnu. Edino za potrebe promocijskega snemanja lahko nekaj krogov naredijo že prej. V Cadillacu pričakujejo, da bodo čez približno 50 dni lahko prvič zagnali svoj dirkalnik, promocijsko snemanje pa opravili že nekaj dni pred testiranji.

Prva velika nagrade sezone 2026 bo med 6. in 8. marcem v Avstraliji.