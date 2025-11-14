Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
14. 11. 2025,
20.00

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Imola Ferrari Cadillac Valtteri Bottas Sergio Perez

Petek, 14. 11. 2025, 20.00

59 minut

Cadillac se pripravlja za vstop v formulo 1

Skrivnostni črni ferrari na stezi v Imoli

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Sergio Perez Cadillac Ferrari | Skrivnostni črni Ferrarijev dirkalnik iz sezone 2023 na stezi v Imoli | Foto Guliverimage

Skrivnostni črni Ferrarijev dirkalnik iz sezone 2023 na stezi v Imoli

Foto: Guliverimage

Ta četrtek in petek je bil na asfaltu dirkališča Enzo in Dino Ferrari v Imoli skrivnosti črni Ferrarijev dirkalnik iz sezone 2023. Z njim je vozil Sergio Perez, ki se naslednje leto v formulo ena vrača kot dirkač nove, 11. ekipe Cadillac.

Audi formula 1
Sportal Audi razkril barve in visoke cilje v formuli 1 #video

V dirkalniku je bil Sergio Perez. | Foto: Guliverimage V dirkalniku je bil Sergio Perez. Foto: Guliverimage Na dirkališču v italijanski Imoli je v četrtek presenetil črni dirkalnik formule ena. Šlo je za Ferrarijev dirkalnik iz sezone 2023. Z njim je testiral še lani dirkač Red Bulla Sergio Perez. Ta bo naslednje leto ob Valtteriju Bottasu voznik novoustanovljene ekipe Cadillac, ki je v lasti koncerna General Motors in ameriškega podjetja TWG Global, ki ima v lasti tudi ameriški dirkaški ekipi TWG Motorsport in Andretti Global.

Enajsta ekipa formule ena bo prvi dve sezoni uporabljala Ferrarijeve pogonske sklope in tako je italijanska ekipa dala ameriški za dva dni na posojo svoj stari dirkalnik. Dvajsetim članom Cadillacove ekipe je na testiranju pomagalo 30 mehanikov Ferrarija. 

Cadillac si je za dva dni izposodil Ferrarijev dirkalnik izpred dveh sezon. | Foto: Guliverimage Cadillac si je za dva dni izposodil Ferrarijev dirkalnik izpred dveh sezon. Foto: Guliverimage

Cadillac sicer že več mesecev razvija svoj prvi dirkalnik formule ena, a ga bo lahko preizkusil šele na uradnih zimskih testiranjih. Ta bodo med 26. in 30. januarjem v Barceloni ter nato še med 11. in 13. februarjem v Bahrajnu. Edino za potrebe promocijskega snemanja lahko nekaj krogov naredijo že prej. V Cadillacu pričakujejo, da bodo čez približno 50 dni lahko prvič zagnali svoj dirkalnik, promocijsko snemanje pa opravili že nekaj dni pred testiranji.

Prva velika nagrade sezone 2026 bo med 6. in 8. marcem v Avstraliji.

Interlagos Lando Norris
Sportal Nešportna poteza ob slavju Landa Norrisa #video
Interlagos Charles Leclerc Ferrari
Sportal Hamiltonu in Leclercu ostre besede predsednika Ferrarija
Interlagos Max Verstappen
Sportal Noro, kaj uspeva Verstappnu. Številka, ki šokira.
Imola Ferrari Cadillac Valtteri Bottas Sergio Perez
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.