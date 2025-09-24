Na dirki v Bakuju sta letos najboljša Oscar Piastri in Lando Norris ostala v senci Maxa Verstappna in Carlosa Sainza. Nizozemcu je uspel drugi zaporedni grand slam, Španec pa je Williamsu pridirkal prve stopničke po osmih letih. Nekoč ena največjih ekip toliko točk, kot jih ima letos sedem dirk pred koncem prvenstva, ni imela že devet let.

Oscar Piastri je v Bakuju končal v zaščitnih gumah tako na kvalifikacijah kot na dirki. Prvič letos je ostal breze ene same točke. Zdaj je edini dirkač, ki je osvojil točke na vseh letošnjih dirkah, George Russell z Mercedesom. Foto: Guliverimage Na nedeljski VN Azerbajdžana je letos dominantni McLaren ostal v senci tekmecev. Angleška ekipa po odstopu Oscarja Piastrija in le sedmem mestu Landa Norrisa še ni osvojila konstruktorske lovorike. Ob drugi zaporedni zmagi Maxa Verstappna (Red Bull) pa še bolj zanimiv postaja boj za dirkaški naslov, saj je štirikratni dobitnik lovorike precej zmanjšal zaostanek za Piastrijem in Norrisom. Avstralec je zdaj 25 točk pred Britancem, Nizozemec pa zaostaja 69 točk. Do konca sezone je še sedem dirk.

Verstappen je dosegel grand slam že v Monzi. Foto: Guliverimage Po dirki v Bakuju najbolj izstopata dva statistična podatka. Če smo nedavno pisali, da je Piastriju na VN Nizozemske uspel dirkaški grand slam, ki je bil za McLarnovo ekipo prvi po 27 letih, pa je zdaj Verstappnu grand slam uspel na drugi dirki zapored. Dirkaški grand slam sestavljajo prvi štartni položaj, zmaga na dirki, najhitrejši krog in vodstvo od prvega do zadnjega kroga. Za Verstappna je bil to šesti grand slam v karieri, s čimer se je na drugem mestu večne lestvice izenačil z Lewisom Hamiltonom. Več jih je dosegel – v sicer povsem drugih časih tega tekmovanja – Jim Clark.

Skupni seštevek (17/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 324 točk

2. Lando Norris (McLaren) 299

3. Max Verstappen (Red Bull) 255

4. George Russell (Mercedes) 212

5. Charles Leclerc (Ferrari) 165

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8. Alex Albon (Williams) 70



1. McLaren Mercedes 623 točk

2. Mercedes 290

3. Ferrari 286

4. Red Bull Racing Honda 272

5. Williams Mercedes 101

6. Racing Bulls Honda 72

Za Williams najuspešnejša sezona v devetih letih

Williams več kot 100 točk v eni sezoni ni osvojil že od leta 2016. Foto: Reuters

Drugi junak in druga nora zgodba Bakuja pa sta Carlos Sainz in ekipa Williams. Nekdanji dirkač Ferrarija je še sam pred sezono težko verjel, da bo prišel s to ekipo na zmagovali balkon (na prvih 16 dirkah sezone je osvojil le 16 točk). In je zdaj osvojil tretje mesto (15 točk). Je šele drugi dirkač v zgodovini, ki je prišel na stopničke s tremi zgodovinsko gledano največjimi ekipami – z McLarnom, Ferrarijem in Williamsom. Pred njim je to uspelo samo Alainu Prostu. Za Williams je bila to prva uvrstitev med tri najboljše po Bakuju 2017 (Lance Stroll), če ne štejemo en sam krog dolge dirke v Spaju leta 2021 (George Russell).

Carlos Sainz je osvojil prve stopničke z Williamsom. Foto: Reuters Williams ima v bogati zgodovini 114 zmag, 314 uvrstitev na zmagovalni balkon, sedem dirkaških in devet konstruktorskih lovorik, a večina uspehov sega v 80. in 90. leta prejšnjega stoletja. Zadnjo zmago – takrat je bila to precejšnja senzacija – je ekipi iz Grova leta 2012 v Barceloni pridirkal Pastor Maldonado. Po 17 dirkah letošnjega prvenstva imajo 101 točko, kar jih uvršča na peto mesto med ekipami. Samo tri leta nazaj so bili z osmimi točkami zadnji. Več kot 100 točk so nazadnje osvojili leta 2016 (138). V zadnjih sedmih letih skupaj niso zbrali toliko točk.

Zadnjih deset sezon ekipe Williams:



2016 – 138 točk (peto mesto)

2017 – 83 (5.)

2018 – 8 (10.)

2019 – 1 (10.)

2020 – 0 (10.)

2021 – 23 (8.)

2022 – 8 (10.)

2023 – 28 (7.)

2024 – 17 (9.)

2025 – 101 (5.)*



*Še sedem dirk.