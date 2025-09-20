Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
20. 9. 2025,
16.11

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Max Verstappen Formula 1 VN Azerbajdžana

Sobota, 20. 9. 2025, 16.11

1 ura, 11 minut

Formula 1, VN Azerbajdžana, kvalifikacije

V Bakuju s prvega startnega mesta Verstappen

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Max Verstappen | Max Verstappen je bil najboljši v kvalifikacijah. | Foto Reuters

Max Verstappen je bil najboljši v kvalifikacijah.

Foto: Reuters

Nedeljsko dirko formule 1 v azerbajdžanskem Bakuju bo s prvega startnega mesta začel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom. Prvo vrsto si je v današnjih kvalifikacijah priboril še Španec Carlos Sainz (Williams).

Današnje kvalifikacije so se močno zavlekle, saj so zaradi številnih trčenj v ograde, ki so na mestnem dirkališču povsem ob stezi, kar šestkrat z rdečo zastavo prekinili dogajanje.

V odločilnem delu ob že rahlo mokri stezi je v ogrado zapeljal še prvi voznik Ferrarija Monačan Charles Leclerc. Takoj po nadaljevanju pa je štiri minute pred koncem kvalifikacij dirkalnik raztreščil tudi vodilni v SP Avstralec Oscar Piastri (McLaren).

Tretje mesto je na koncu osvojil Novozelandec Liam Lawson (Racing Bulls), četrti je bil Italijan Kimi Antonelli (Mercedes).

Že prej sta brez možnosti za uvrstitev med deseterico ostala nekdanja svetovna prvaka, Španec Fernando Alonso (Aston Martin) in drugi Ferrarijev voznik Britanec Lewis Hamilton na 11. in 12. mestu.

V seštevku sezone pred preizkušnjo v Bakuju vodi Piastri s 324 točkami, njegov moštveni sotekmovalec Britanec Lando Norris - danes je bil sedmi - jih ima 293, Verstappen pa 230.

Dirka v Azerbajdžanu se bo v nedeljo začela ob 13. uri po slovenskem času.

Formula 1 v Bakuju vsaj do 2030

Dirke formule 1 bodo v Azerbajdžanu, kjer karavana gostuje ta konec tedna, vsaj še do leta 2030, je sporočilo vodstvo tekmovanja. Sedanjo pogodbo so danes ob robu dogajanja v azerbajdžanski prestolnici predčasno podaljšali še za štiri leta, tako da bo v koledarju dirka za VN Azerbajdžana v Bakuju na sporedu vsaj še do leta 2030.

Doslej so izvedli osem dirk na tem mestnem dirkališču, ki velja za eno najbolj zahtevnih v koledarju formule 1. Na njem je zmagalo sedem različnih dirkačev. Prvo zmago je dosegel Nemec Nico Rosberg, dvakrat je zmagal Mehičan Sergio Perez.

"Neverjetna energija je v Bakuju. Odkar smo leta 2016 prvič prišli sem, vedno doživimo prisrčen sprejem. Dirkališče je nekaj posebnega, tehnično zahtevno, ima dolge ravnine ob obali in osupljiv del v starem mestnem jedru. Podaljšanje je znak dobrega sodelovanja z azerbajdžansko vlado in promotorji dirke, z njim bomo tlakovali še bolj vznemirljivo prihodnost," je ob podaljšanju sodelovanja dejal direktor formule 1 Stefano Domenicali.

Baku Lando Norris McLaren
Sportal Ferrari očitno lahko prepreči šampionsko nedeljo za McLaren
Stefano Domenicali
Sportal Prihodnje leto še tri nove sprinterske dirke F1
Max Verstappen Formula 1 VN Azerbajdžana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.