V Bakuju s prvega startnega mesta Verstappen

Nedeljsko dirko formule 1 v azerbajdžanskem Bakuju bo s prvega startnega mesta začel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom. Prvo vrsto si je v današnjih kvalifikacijah priboril še Španec Carlos Sainz (Williams).

Današnje kvalifikacije so se močno zavlekle, saj so zaradi številnih trčenj v ograde, ki so na mestnem dirkališču povsem ob stezi, kar šestkrat z rdečo zastavo prekinili dogajanje.

V odločilnem delu ob že rahlo mokri stezi je v ogrado zapeljal še prvi voznik Ferrarija Monačan Charles Leclerc. Takoj po nadaljevanju pa je štiri minute pred koncem kvalifikacij dirkalnik raztreščil tudi vodilni v SP Avstralec Oscar Piastri (McLaren).

Tretje mesto je na koncu osvojil Novozelandec Liam Lawson (Racing Bulls), četrti je bil Italijan Kimi Antonelli (Mercedes).

Že prej sta brez možnosti za uvrstitev med deseterico ostala nekdanja svetovna prvaka, Španec Fernando Alonso (Aston Martin) in drugi Ferrarijev voznik Britanec Lewis Hamilton na 11. in 12. mestu.

V seštevku sezone pred preizkušnjo v Bakuju vodi Piastri s 324 točkami, njegov moštveni sotekmovalec Britanec Lando Norris - danes je bil sedmi - jih ima 293, Verstappen pa 230.

Dirka v Azerbajdžanu se bo v nedeljo začela ob 13. uri po slovenskem času.

Formula 1 v Bakuju vsaj do 2030

Dirke formule 1 bodo v Azerbajdžanu, kjer karavana gostuje ta konec tedna, vsaj še do leta 2030, je sporočilo vodstvo tekmovanja. Sedanjo pogodbo so danes ob robu dogajanja v azerbajdžanski prestolnici predčasno podaljšali še za štiri leta, tako da bo v koledarju dirka za VN Azerbajdžana v Bakuju na sporedu vsaj še do leta 2030.

Doslej so izvedli osem dirk na tem mestnem dirkališču, ki velja za eno najbolj zahtevnih v koledarju formule 1. Na njem je zmagalo sedem različnih dirkačev. Prvo zmago je dosegel Nemec Nico Rosberg, dvakrat je zmagal Mehičan Sergio Perez.

"Neverjetna energija je v Bakuju. Odkar smo leta 2016 prvič prišli sem, vedno doživimo prisrčen sprejem. Dirkališče je nekaj posebnega, tehnično zahtevno, ima dolge ravnine ob obali in osupljiv del v starem mestnem jedru. Podaljšanje je znak dobrega sodelovanja z azerbajdžansko vlado in promotorji dirke, z njim bomo tlakovali še bolj vznemirljivo prihodnost," je ob podaljšanju sodelovanja dejal direktor formule 1 Stefano Domenicali.