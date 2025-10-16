Mimohod športnikov bo na vseh štirih prizoriščih iger

Športniki in športnice bodo tradicionalni mimohod držav na zimskih olimpijskih igrah 2026 v Milanu in Cortini izvedli v vseh štirih športnih središčih. Glavna slovesnost ob začetku iger bo sicer potekala v Milanu šestega februarja

Milano bo eno od štirih športnih središč na severu Italije, zaradi precejšnje oddaljenosti ostalih treh pa se mnogi športniki in športnice ne bodo mogli udeležiti slovesnega odprtja iger na nogometnem stadionu San Siro. Igre se namreč razprostirajo na ogromnem območju po severu Italije. Ostala središča ob Milanu so še Cortina d'Ampezzo, Bormio in Predazzo, športniki v njih pa ne bodo prikrajšani za tradicionalno parado nastopajočih držav.

"Različne lokacije nam resda povzročajo veliko težav," je na dogodku na stadionu San Siro dejal Andrea Varnier, izvršni direktor organizacijskega odbora olimpijskih in paraolimpijskih iger Milano-Cortina 2026. "Odločili smo se, da bo otvoritvena slovesnost prvič doslej potekala na različnih lokacijah. Ne smemo pozabiti, da so športniki v središču našega delovanja, mimohod pa je najbolj gledan del odprtja olimpijskih iger. Če bi to storili le v Milanu, obstaja tveganje, da v njem ne bi sodelovalo veliko športnikov."

Vernier je dodal, da se bodo lahko nacionalni olimpijski komiteji sami odločili, v katerem od štirih središč bodo njihovi športniki nosili zastavo svoje države. Za vstopnice za otvoritev iger bo sicer treba odšteti med 260 in 2000 evrov. Zaključna slovesnost ZOI bo v Veroni oziroma v tamkajšnjem starodavnem rimskem amfiteatru 22. februarja.