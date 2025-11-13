Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
13. 11. 2025,
11.34

Četrtek, 13. 11. 2025, 11.34

15 minut

Euro 2028 se bo začel v Cardiffu, finale na Wembleyju

Avtor:
STA

Wembley | Wembley bo prizorišče finala. | Foto Guliverimage

Wembley bo prizorišče finala.

Foto: Guliverimage

Naslednje nogometno evropsko prvenstvo, ki ga bodo leta 2028 skupaj organizirali Anglija, Škotska, Wales in Irska, se bo začelo z uvodno tekmo v Cardiffu. Finale pa bo v Londonu na slovitem Wembleyju, poročajo britanski mediji.

Tudi Severna Irska naj bi gostila naslednji euro, a je zaradi pomanjkanja sredstev odstopila od organizacije.

Za razliko od prejšnjih evropskih prvenstev bo naslednje posebno, saj se bodo morali vsi gostitelji nanj uvrstiti prek kvalifikacij. Če jim to uspe neposredno, bodo imeli privilegij, da vse tekme skupinskega dela igrajo na domačih stadionih.

Znano je tudi, da bodo četrtfinalne tekme v Cardiffu, Dublinu, Glasgowu in na londonskem Wembleyju, mitski angleški stadion pa bo poleg finala gostil še polfinale. Prvenstvo bo potekalo tudi na stadionih Manchester Cityja, Tottenhama, Aston Ville, Evertona in Newcastla.

Žreb kvalifikacij bo 6. decembra prihodnje leto v Belfastu, branilec naslova pa je Španija, ki je na prejšnjem prvenstvu v Nemčiji v finalu premagala Anglijo.

Evropsko prvenstvo leta 2032 bosta skupaj organizirali Italija in Turčija.

