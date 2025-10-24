Angleški nogometni drugoligaš Sheffield Wednesday, ki je eden najstarejših angleških klubov, je v stečaju, so poročale tiskovne agencije.

Odločitev o stečaju pomeni, da je klub avtomatsko ob 12 točk. Zdaj jih ima skupaj -6 in je z 21. mesta zdrsnil na zadnje. Na tem je za zdaj kar 15 točk oddaljen od mest, ki zagotavljajo obstanek v drugem razredu angleške nogometne piramide.

"Stečaj je bil neizbežna posledica večletnega slabega finančnega upravljanja, pomanjkanja odgovornosti in ponavljajočih neuspehov ob iskanju verodostojnih kupcev," so zapisali pri združenju navijačev kluba.

Navijači Sheffield Wednesdaya od začetka sezone pozivajo lastnika Dejphona Chansirija k odstopu. Na tisoče navijačev je tudi bojkotiralo tekmo svoje ekipe v sredo proti Middlesbroughu.

Sheffield Wednesday je bil sicer ustanovljen že leta 1867, štirikrat je bil najboljši v angleškem prvenstvu, nazadnje v sezoni 1929/30.

V angleški drugi ligi igra tudi Slovenec Nik Prelec, ki je z Oxfordom na 20. mestu v 24-članski ligi.

Preberite še: