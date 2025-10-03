Na čelo Anglikanske cerkve v Angliji je bila danes prvič v njeni skoraj 500-letni zgodovini imenovana ženska. Canterburyjska nadškofinja je postala 63-letna Sarah Mullally. Zasedla bo skoraj leto dni izpraznjeno mesto, potem ko je z njega zaradi neustreznega ravnanja v primeru spolnih zlorab odstopil Justin Welby, poroča britanski BBC.

Sarah Mullally, nekdanja medicinska sestra in mati dveh otrok, je bila za duhovnico posvečena leta 2002, zadnjih sedem let pa je bila škofinja v Londonu.

S tem je kot prva ženska zasedala tretji najpomembnejši položaj znotraj Anglikanske cerkve v Angliji, v kateri lahko ženske postanejo duhovnice šele od sredine 90. let preteklega stoletja, škofinje pa od leta 2014.

Za položaj jo je izbral poseben odbor, ki je bil pristojen za iskanje naslednika Justina Welbyja, njeno imenovanje pa je potrdil tudi kralj Karel III., ki je vrhovni poglavar Cerkve, je danes sporočila britanska vlada. Uradno bo položaj zasedla v prihodnjih mesecih, datum še ni znan.

"Občutim mir in zaupanje"

V prvi izjavi po imenovanju je Mullally izpostavila ogromno odgovornost, ki jo prinaša njena nova vloga, a kot je dodala, občuti mir in zaupanje, da jo bo vodil Bog. V prvem nagovoru v canterburyjski katedrali pa je omenila veliko negotovost v svetu in menila, da "je možnost za ozdravitev v dejanjih prijaznosti in ljubezni".

Britanski premier Keir Starmer je pozdravil njeno imenovanje in izpostavil pomen Cerkve za državo. "Njene cerkve, katedrale, šole in dobrodelne organizacije so del tkiva naših skupnosti," je dejal in izrazil prepričanje, da bo nova nadškofinja v življenju države igrala pomembno vlogo.

Njen predhodnik Welby je po 11 letih na položaju odstopil novembra lani po objavi poročila, ki ga bremeni prikrivanja številnih spolnih in psihičnih zlorab. Ni namreč prijavil svojega znanca, ki je fizično, spolno ali psihično zlorabil 130 fantov in mladih moških. Zlorabe so se dogajale več desetletij v Veliki Britaniji, Zimbabveju in Južni Afriki.

Škandal je pretresel Združeno kraljestvo in spodbudil pozive k reformi znotraj Cerkve.

Anglikanska cerkev v Angliji ima okrog 20 milijonov krščenih članov

Mullally je danes obljubila trud za vzpostavitev varnega okolja za vse. "V vlogi nadškofinje bo moja zaveza zagotoviti, da bomo še naprej poslušali žrtve, skrbeli za ranljive ter kulturo varnosti in dobrobiti za vse," je dejala.

Ena od nalog canterburyjskega nadškofa, ki je formalno tudi vodja celotne Anglikanske cerkve, je kronanje britanskega monarha.

Anglikanska cerkev v Angliji ima okrog 20 milijonov krščenih članov, a število rednih obiskovalcev bogoslužij je glede na podatke iz leta 2022 ocenjeno na približno milijon. V 30. letih 16. stoletja je postala državna cerkev, potem ko je kralj Henrik VIII. prekinil vezi z Rimskokatoliško cerkvijo.