Avtorji:
M. P., STA

Četrtek,
9. 10. 2025,
15.15

39 minut

Williams Monte Carlo Tadej Pogačar Tadej Pogačar Carlos Sainz ml. kolesarstvo Formula 1

Zvezdnik formule 1 o slovenskem kolesarju

Carlos Sainz ponosen, da je Tadej Pogačar njegov prijatelj

M. P., STA

Carlos Sainz | Carlos Sainz je spregovoril o prijateljstvu s Tadejem Pogačarjem. | Foto Guliverimage

Carlos Sainz je spregovoril o prijateljstvu s Tadejem Pogačarjem.

Foto: Guliverimage

Ni skrivnost, da sta Carlos Sainz mlajši in Tadej Pogačar prijatelja, ki nad Monte Carlom tudi pogosto skupaj kolesarita. Zdaj je španski dirkač formule 1 v intervjuju za španski časnik Marca spregovoril o njunem prijateljstvu. Slovenskega kolesarja je opisal za izjemno skromnega in dostopnega človeka.

"Med tistimi, ki zdaj živimo v Monaku, bi rekel, da je eden mojih najboljših prijateljev, eden tistih, ki jih vidim najpogosteje. Zelo ga občudujem, ker je izjemno skromen in izjemno dostopen človek," je dejal Carlos Sainz, ki v letošnji sezoni formule 1 dirka za  ekipo Williams in je nedavno osvojil tretje mesto v Bakuju.

Tadej Pogačar | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar Foto: Guliverimage Kot pravi Španec, Tadej Pogačar ni le eden njegovih najboljših prijateljev. "Je eden najboljših športnikov, kar sem jih kdaj srečal, in to, da ga lahko zdaj imenujem prijatelja, je neverjetno. Pogosto greva skupaj na večerjo, kolesariva. Vedno pravim, da ne kolesariva, on se vozi z mano ... Je moj velik oboževalec in velik oboževalec formule 1. Tudi jaz ga zardi športnih uspehov izjemno občudujem."

Mnenje o slovenskem zvezdniku je pri Sainzu, nekdanjemu dirkači Ferrarija in McLarna, res visoko. "Tadej je prizemljen človek, težko ga je opisati. Je pravi fant, eden najboljših športnikov, kar sem jih kdaj srečal, in užitek, da ga imenujem prijatelj, je neverjeten.

Lani je Sainz na svojem kanalu na YouTube objavil vlog s kolesarskega treninga s Pogačarjem:

Pogačar ima za letos sabo vnovič izjemno serijo uspehov. Letos je četrtič osvojil Tour, nedavno pa osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka. V soboto ga čaka še prestižna enodnevna klasika po Lombardiji, kjer bo lovil peto zaporedno zmago. S tem bi postal sploh prvi tekmovalec v 133-letni zgodovini največjih petih enodnevnih dirk s petimi zaporednimi zmagami na katerem od spomenikov.

Je pa Carlos Sainz po zadnji dirki formule 1 v Singapurju kritiziral vodstvo tekmovanja, češ da se v televizijskih prenosih vse preveč osredotočajo na kazanje deklet dirkačev in znanih obrazov v boksih in pri tem zamujajo akcijo na stezi. Na VN Singapurja smo tako zamudili dvoboj med Lewisom Hamiltonom in Fernandom Alonsom, tudi Sainzovega preboja iz začelja do točk nismo videli. 
Williams Monte Carlo Tadej Pogačar Tadej Pogačar Carlos Sainz ml. kolesarstvo Formula 1
