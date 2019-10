Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Michael Schumacher je na današnji dan leta 2000 prekinil 21-letno Ferrarijevo sušo v formuli 1 in za "konjušnico" iz Maranella osvojil naslov svetovnega prvaka.

... leta 2017 se je še drugič v trenerski karieri z mesta slovenskega selektorja poslovil Srečko Katanec. Kvalifikacije za nogometno svetovno prvenstvo v Rusiji 2018 je končal z remijem (2:2) proti Škotski in ostal brez nastopa na mundialu, v kvalifikacijski skupini F je Slovenija zasedla četrto mesto, za Anglijo, Slovaško in Škotsko.

... leta 2017 je Boštjan Cesar odigral jubilejno stoto tekmo za slovensko nogometno reprezentanco. Požrtvovalni kapetan izbrane vrste je postal sploh prvi slovenski nogometaš s stotico.

… leta 2000 je na predzadnji dirki sezone v Suzuki Michael Schumacher prišel do ene od svojih največjih zmag v karieri in tretjič postal svetovni prvak v formuli 1.

To je bil za Ferrari prvi naslov po več kot dveh desetletjih čakanja (21 let). Italijani so takrat dočakali enega največjih trenutkov v zgodovini avtomobilističnega športa. Pred tem je kot zadnji Ferrarijev voznik na prvo mesto skupnega seštevka pridirkal Jody Scheckter (1979).

"Nikoli nisem pomislil, da ne bom več svetovni prvak tudi s Ferrarijem, toda vsako leto, ko sem ostal brez naslova, sem postajal vznemirjen. Zdaj, ko se je končno izšlo, se počutim odlično," je Nemec, ki je leta 1996 prestopil iz Benettona (leta 1994 in 1995 je z njim postal prvak) v Ferrari, dal vedeti, da se kljub sušnim vmesnim sezonam ni predal.

Schumacher je s Ferrarijem nato postal prvak še v naslednjih štirih sezonah (2001, 2002, 2003, 2004), skupaj ima sedem naslovov prvaka.

29. decembra 2013 je nesrečno padel na smučanju in utrpel hude poškodbe glave, zaradi česar je bil dlje časa v komi. Novice o njegovem stanju so v zadnjem obdobju zelo skope, jasno je le, da je Schumacher še živ.

Zgodilo se je še:

Leta 1915 je bil odigran prvi veliki derbi Seville med Betisom in Sevillo. Z rezultatom 4:3 se je zmage veselila zadnja.

Leta 1961 je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na gostujoči tekmi proti Luksemburgu pri presenetljivem porazu z 2:4 za Portugalsko debitiral Eusebio in se že ob debiju vpisal med strelce. Z 41 goli v 64 nastopih je tretji na večni lestvici strelcev Portugalske. Pred njim sta Pauleta (47) in Cristiano Ronaldo (65).

Leta 1972 si je brazilski dirkač Emerson Fittipaldi pri 25 letih zagotovil prvega od dveh naslovov svetovnega prvaka v formuli 1. Kot najmlajši svetovni prvak je 33 let držal ta rekord.

Leta 2004 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 21 let leta 2006 doma izgubila proti Italiji z 0:3.

Leta 2004 je plavalec Peter Mankoč na svetovnem prvenstvu v Indianapolisu

v 25-metrskih bazenih z novim državnim rekordom osvojil bronasto odličje na 100 metrov delfin. Zmagal je Američan Ian Crocker.

Leta 2005 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2006 gostovala pri Italiji v Palermu in za morebitno ohranitev upanja na drugo mesto morala zmagati. Ekipa Branka Oblaka je po golu, ki so ga v 68. minuti pripisali Cristianu Zaccardu, izgubila z 0:1 ter se poslovila od sanj o nastopu na 'mondialu'.

Rodili so se:

1922 – pokojni švedski nogometaš Nils Erik Liedholm

1928 – pokojni brazilski nogometaš Waldyr Pereira Didi

1938 – nekdanji kanadski hokejist Walter Gretzky, oče Wayna Gretzkyja

1942 – nekdanji rokometaš in trener Leopold Jeras

1947 – nekdanji belgijski atlet Emiel Puttemans

1957 – nekdanji italijanski nogometaš Antonio Cabrini

1960 – nekdanji italijanski odbojkar Andrea Anastasi

1965 – nekdanji ameriški plavalec Matt Biondi

1967 – nekdanji nogometaš Primož Gliha

1968 – nekdanji hrvaški nogometaš Zvonimir Boban

1971 – nekdanji nogometaš Miran Pavlin

1971 – nekdanji ameriški košarka Monty Williams

1972 – nekdanji makedonski nogometaš Viktor Trenevski

1972 – nekdanji slovaški nogometaš Stanislav Varga

1974 – nekdanji švedski hokejist Fredrik Modin

1974 – nekdanji ameriški hokejist Kevyn Adams

1981 – kanadski hokejist Raffi Torres

1993 – španska teniška igralka Garbine Muguruza

1996 – japonska smučarka skakalka Sara Takanaši