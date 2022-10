Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1991 je nekdanja nemška teniška igralka Steffi Graf postala najmlajša igralka, ki je uspela zmagati 500 profesionalnih dvobojev. Nemka je v svoji bogati karieri dosegla 22 zmag na turnirjih za grand slam. Prav tako pa je zadnja igralka, ki je osvojila letni grand slam (vse štiri turnirje za grand slam v eni sezoni).

Steffi Graf se je od profesionalnega tenisa poslovila leta 1999, ko je bila stara trideset let. V to odločitev so jo prisilile poškodbe.

Zgodilo se je še:

Leta 1960 je bil odprt štadion Cicero Pompeu de Toledo v Braziliji, kjer tekme igra Sao Paulo. Sprejme 80.000 navijačev in spada med največje južnoameriške nogometne objekte.

Leta 1976 je Danilo Popivoda zabil gol pri zmagi v 8. krogu bundeslige nad Saarbrücknom z 1:0.

Leta 1980 je Larry Holmes boksarskem dvoboju premagal legendarnega Muhammada Alija.

Leta 1988 so se končale olimpijske igre v Seulu.

Leta 1988 je Gelindo Bordin zmagal na olimpijskem maratonu.

Leta 1991 je zvezdnik lige NHL Eric Lindros zavrnil ponudbo Quebec Nordiques.

Leta 1996 so košarkarji takratne Smelt Olimpije v Evroligi v dvorani Tivoli premagali evropskega podprvaka Barcelono s 77:65.

Leta 2009 je bil Rio de Janeiro imenovan za gostitelja olimpijskih iger leta 2016.

Leta 2012 je svojo športno pot končal nemški nogometaš in reprezentant Michael Ballack.

Leta 2014 je kariero končala boksarka Mateja Rajterič. Vodičanka se je za to potezo odločila, ker je bil razočarana zaradi dejstva, da kljub številnim uspehom v domačih in tujih ringih ni dobila statusa športnika.

Leta 2017 je športna plezalka Vita Lukan v ruskem Permu osvojila naslov evropske mladinske prvakinje v težavnosti.

Leta 2021 je plavalka mariborskega Branika Katja Fain na svetovnem pokalu v Berlinu tudi drugi dan dosegla nov slovenski rekord. Razdaljo 200 m prosto je zmogla v 1:54,36 minute in lastno najboljšo znamko v državi izboljšala za 37 stotink sekunde ter osvojila drugo mesto.

Leta 2021 je slovenski kolesarski as Primož Roglič osvojil jesensko italijansko klasiko po Emiliji. Na 195,3 km dolgi trasi od Casalecchia di Rena do vrha na San Luci nad Bologno je takrat 31-letni Kisovčan ugnal Portugalca Joaa Almeido in Kanadčana Michaela Woodsa.

Leta 2021 je slovenska smučarska skakalka Urša Bogataj na finalu poletne sezone v Klingenthalu na veliki skakalnici zasedla drugo mesto in z njim le še potrdila skupno zmago na poletni VN.

Rodili so se:

1967 nekdanji avstrijski teniški igralec Thomas Muster

1967 nekdanji namibijski atlet Frankie Fredericks

1968 pokojna češka teniška igralka Jana Novotna

1969 nekdanji slovenski vaterpolist Igor Belofastov

1973 nekdanja slovenska rokometašica Mojca Volk

1975 nekdanji slovenski nogometaš Robert Cugmas

1975 nekdanji slovenski karateist Damir Vrbanič

1978 nekdanji slovenski hokejist Aleš Fajdiga

1978 nekdanji slovenski hokejist Aleš Razinger

1979 nekdanji slovenski košarkar Primož Brezec

1981 slovenska kajakašica Špela Ponomarenko Janić

1982 ameriški košarkar Tyson Chandler

1987 ameriški hokejist Phil Kessel

1987 avstralski košarkar Joe Ingles

1989 danski hokejist Frederik Andersen

1991 brazilski nogometaš Roberto Firmino

1992 brazilski nogometaš Alisson Becker

1993 belgijski nogometaš Michy Batshuayi

1997 slovenski nogometaš Matic Paljk

1997 angleški nogometaš Tammy Abraham

2000 slovenska hokejistka Ana Stražar