... leta 2019 je slovenska odbojkarska reprezentanca osvojila srebrno odličje na evropskem prvenstvu, ki je potekalo v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem in v Sloveniji. V finalu v Parizu je izgubila bitko za zlato proti reprezentancio Srbije z 1:3 v nizih (19, -16, -18, -20) in se še drugič v štirih letih veselila srebrnega odličja.

Srebrno bero so povečali 2021, ko so v finalu po tie-breaku izgubili z Italijo.

… leta 1992​ se je Magic Johnson, eden najboljših košarkarskih igralcev v ligi NBA, želel vrniti na košarkarska igrišča. Johnson se je namreč leta 1991 nepričakovano upokojil, potem ko so odkrili, da je HIV-pozitiven. Leto pozneje je napovedal svojo vrnitev. Igral je na olimpijskih igrah v Barceloni in zaigral na All-Star tekmi, na kateri je bil najkoristnejši igralec.

Po protestu nekaterih igralcev se je umaknil za štiri leta. Leta 1996 se je znova vrnil. Pri 36 letih je za Jezernike odigral 32 tekem, nato pa se dokončno upokojil. Johnson je v svoji karieri v povprečju dosegal 19,5 točke, 11,2 podaje in 7,2 skoka na tekmo.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1887 je bil v Hamburgu ustanovljen eden najuspešnejših nemških nogometnih klubov Hamburger SV, ki je pozneje osvojil šest naslovov državnega prvaka, tri nemškega pokalnega zmagovalca in dva evropska naslova.

Leta 1971 je v prvem krogu evropskega tekmovanja nogometnih pokalnih zmagovalcev londonski Chelsea v gosteh premagal luksemburški klub Jeunesse Hautcharge z izidom 8:0. Tej zmagi je na povratni tekmi na domačem igrišču Stamford Bridge dodal še višjo s 13:0 in s končnim rezultatom dvoboja 21:0 izenačil najvišji skupni izid v vseh evropskih klubskih tekmovanjih.

Leta 1988 je ameriška atletinja Florence Griffith Joyner na olimpijskih igrah v Seulu v teku na 200 metrov postavila svetovni rekord (21,34).

Leta 2005 je Milivoje Novakovič v sodnikovem podaljšku prve tekme 1. kroga pokala UEFA zadel za Litex pri remiju na tekmi proti Racingu Genku z 2:2. Bolgari so na povratni tekmi zmagali z 1:0 in napredovali.

Leta 2014 je takrat komaj 14-letna Laura Unuk na mladinskem svetovnem prvenstvu v šahu, ki je od 18. septembra potekalo v Južnoafriški republiki in na katerem je nastopilo 11 slovenskih šahistov, osvojila naslov svetovne prvakinje v kategoriji do 16 let.

Leta 2017 je kajakaš Peter Kauzer na svetovnem prvenstvu v francoskem Pauu osvojil tretje mesto v slalomu na divjih vodah.

Leta 2019 je 18-letna Lučka Rakovec pred domačimi navijači v dvorani Zlato polje v Kranju s 3. mestom dosegla uspeh kariere. Prvič v članski konkurenci se je zavihtela na zmagovalni oder v svetovnem pokalu.

Rodili so se:

1956 slovenski rokometni trener Slavko Ivezić

1975 nekdanji španski nogometaš Albert Celades

1976 nekdanji ukrajinski nogometaš Andrej Ševčenko

1976 nekdanji angleški nogometaš Darren Byfield

1981 nekdanji beloruski rokometaš s slovenskim potnim listom Sergej Rutenka

1984 norveški nogometaš Rune Jarstein

1985 nekdanji slovenski hokejist Uroš Haler

1986 nekdanji slovenski teniški igralec Grega Žemlja

1988 ameriški košarkar Kevin Durant

1990 slovenski igralec badmintona Matevž Bajuk

1991 srbski nogometaš Adem Ljajić

1991 britanska taekwondoistka Bianca Walkden

1993 mehiški nogometaš Carlos Salcedo

1993 ukrajinski telovadec Oleg Vernjajev

1994 perujski nogometaš Andy Polo

1995 francoski košarkar Mathias Lessort

1999 slovenski atlet Jure Grkman