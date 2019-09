[video: 60116 / ]

… leta 2000 so na olimpijskih igrah v Sydneyju za zlati dan slovenskega športa poskrbeli strelec Rajmond Debevec ter veslača Iztok Čop in Luka Špik.

Rajmond Debevec je na svojih petih olimpijskih igrah prišel do svoje prve medalje in to kar zlate. V Sydneyju je zablestel z malokalibrsko puško v trojnem položaju. Že v kvalifikacijah je s 1.177 krogi postavil olimpijski rekord, s tem pa se je lahko pohvalil tudi v finalu (1.275,1 kroga), v katerem je za seboj pustil Finca Juho Hirvija in Norvežana Haralda Stenvaaga, ki sta se morala zadovoljiti s srebrom in bronom.

Še pred Debevcem sta v veslaškem finalu s tekmeci v dvojnem dvojcu pometla Iztok Čop in Luka Špik ter s tem samostojni Sloveniji priveslala prvo zlato olimpijsko odličje. Slovenca, takrat najboljša veslača na svetu in izrazita favorita tudi na olimpijskih igrah, sta vodila od štarta do cilja. Zmagala sta z več kot sekundo prednosti pred Norvežanoma Olafom Tuftejem in Frederikom Raaenom Bekkejem. Bronasto medaljo sta osvojila italijanska veslača Giovanni Calabrese in Nicola Sartori.

Zgodilo se je še …

Leta 1970 je bil organiziran prvi newyorški maraton. Na krstni izvedbi je zmagal Američan Gary Muhrcke s časom 2;31:38, trasa pa je takrat potekala okoli newyorškega Centralnega parka. Danes newyorški maraton velja za enega najpomembnejših in največjih na svetu, tekači pa tečejo skozi vseh pet okrajev mesta New York (Staten Island, Queens, Brooklyn, Bronx in Manhattan).

Leta 1990 je bil derbi med grškima nogometnima kluboma Panathinaikos iz Aten in PAOK iz Soluna pri izidu 3:0 prekinjen, ker je predsednik solunskega moštva zaradi odločitve sodnika svoje igralce protestno umaknil s terena. PAOK je bil za potezo potem kaznovan z odbitkom treh prvenstvenih točk.

Leta 1999 so košarkarji Uniona Olimpije na tekmi prvega kroga Evropske lige v skupini B premagali madridski Real s 73:63 (33:32). Pred polnimi tribunami Hale Tivoli sta največ točk za Olimpijo dosegla Emilio Kovačić (22) in Marko Milič (17).

Leta 2000 se je slovenski nogometaš Mile Ačimovič vpisal med strelce pri zmagi Crvene zvezde nad OFK Beogradom s 4:0 v srbskem prvenstvu.

Leta 2012 je v bolnišnici v Pretorii umrl južnoafriški boksarski prvak Corrie Sanders. 47-letnik je podlegel poškodbam, ki jih utrpel večer prej, ko se je v restavraciji, kjer so Sanders in družba praznovali 21. rojstni dan njegovega nečaka, zgodil oborožen rop. Sanders je pred streli roparjev s telesom zaščitil hčerko. Zaslovel je z zmago nad ukrajinskim orjakom Vladimirjem Kličkom 8. marca 2003. Favoriziranega tekmeca je na dvoboju v Hannovru štirikrat spravil na tla in slavil zmago z nokavtom v drugi rundi ter Kličku odvzel pas svetovnega prvaka težke kategorije po različici WBO.

Leta 2017 je slovenski speedwayist Matej Žagar zmagal na dirki svetovnega prvenstva v švedskem Stockholmu. Za peto zmago v karieri je v velikem finalu premagal Poljaka Bartosza Zmarzlika in Avstralca Jasona Doyla.

Rodili so se …

1956 – nekdanji italijanski nogometaš Paolo Rossi

1975 – nekdanji slovenski nogometaš Gregor Bunc

1982 – slovenski nogometaš Romeo Krizmanič

1985 – češki hokejist Lukaš Kašpar

1987 – slovenski nogometaš Mario Radakovič

1988 – argentinski teniški igralec Juan Martin del Potro