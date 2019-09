… leta 2009 si je slovenska košarkarska reprezentanca priborila prvi polfinale na evropskem prvenstvu. Na EuroBasketu na Poljskem je v četrtfinalu premagala Hrvaško.

Reprezentanca, ki ji je pred natanko sedmimi leti poveljeval trener Jure Zdovc, je na Poljskem dosegla najboljši izid na evropskih prvenstvih. Z uvrstitvijo v polfinale se je spustila v boj za odličja in se na koncu morala sprijazniti s četrtim mestom.

Zgodovinsko prvo uvrstitev med štiri najboljša moštva stare celine je dosegla z zmago na četrtfinalnem obračunu s Hrvaško. Ta je v začetku tekme prevladovala na igrišču in vodila že s 15 točkami razlike, nato pa so se slovenski košarkarji zbrali in se po 40 minutah igre veselili zmage s 67:65.

Levji delež k izjemnemu rezultatu, ki je navdušil številne in glasne slovenske navijače med več kot pet tisoč gledalci na tribunah dvorane v Katovicah, je s 27 točkami prispeval Erazem Lorbek, ki je po tekmi dejal: "To je bila največja vrnitev v zgodovini slovenske košarke. Hrvati so nas na začetku pritisnili z agresivno igro in si priigrali občutno prednost. Verjeli smo v uspeh in se nismo predali."

Erazem Lorbek je bil na Poljskem eden najboljših slovenskih strelcev, na četrtfinalni tekmi s Hrvaško je dosegel 27 točk. Foto: Vid Ponikvar

V polfinalu so Zdovčevo četo ustavili Srbi, v tekmi za tretje mesto pa so bili od Slovencev boljši Grki. Četrto mesto je še vedno najboljši dosežek slovenske košarkarske reprezentance na evropskih prvenstvih, ki ga morda lahko na EuroBasketu 2017, ki ga bodo gostile Finska, Turčija, Izrael in Romunija, izboljšajo Goran Dragić (igral je tudi na EP 2009) in druščina, ki so se brez poraza sprehodili skozi kvalifikacije.

Zgodilo se je še …

Leta 1920 je nogometna reprezentanca Brazilije v gosteh pri Urugvaju v Vina del Maru izgubila z 0:6, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini.

Leta 1955 je na tekmi proti Čilu v Riu de Janeiru (1:1) prvič za reprezentanco nastopil legendarni brazilski nogometaš Garrincha, ki je skupaj zbral 50 tekem v izbrani vrsti in zabil 12 golov.

Leta 1976 je slovenski nogometni as Danilo Popivoda zabil edini gol pri zmagi v 6. krogu Bundeslige nad Schalkejem z 1:0.

Leta 1978 je v starosti 77 let v rodni Barceloni umrl Ricardo Martinez Zamora, eden najboljših nogometnih vratarjev vseh časov. V 19-letni igralni karieri je v letih od 1919 do 1938 branil vrata klubov FC Barcelona, Espanyol, Real Madrid in Nica, v dresu s španskim grbom pa je odigral 46 tekem. Po vojni je bil od 1946 do 1949 trener Celte iz Viga.

Leta 1999 je slovenski nogometni reprezentant Milenko Ačimovič zabil gol za beograjsko Crveno zvezdo v srbskem prvenstvu pri zmagi nad Budučnostjo s 3:0.

Leta 2002 je bil nogometni štadion Palerma preimenovan v štadion Renzo Barbera. Poimenovali so ga po preminulem predsedniku tega italijanskega kluba.

Leta 2002 je atenski Olympiacos dosegel rekordno domačo zmago v nogometni ligi prvakov. V otvoritveni tekmi skupine F je povozil nemškega predstavnika Bayer iz Leverkusna s 6:2, srbski vezist Predrag Djordjević pa je prispeval tri zadetke.

Leta 2005 se je slovenska košarkarska reprezentanca prvič v zgodovini prebila v četrtfinale evropskea prvenstva. Na tretji tekmi prvenstva, ki ga je gostila Srbija, je četa selektorja Aleša Pipana porazila Francijo (68:58) in si zagotovila prvo mesto v predtekmovalni skupini C. V četrtfinalu so Slovenci naleteli na razpoložene Nemce, v tekmi za končno peto mesto pa so izgubili proti Litvi.

Leta 2017 je v 81.letu starosti umrla Sonja Mrak Šporar, prva slovenska košarkarska reprezentantka nekdanje Jugoslavije. Od leta 1956 je za reprezentanco odigrala 60 tekem, nastopila je na evropskem prvenstvu v Pragi in Sofiji ter dvakrat na svetovnem prvenstvu v Rusiji in Peruju. Športno pot je začela leta 1954 v ekipi Olimpije in v njej igrala 18 let.

Rodili so se …

1942 – nekdanji slovenski nogometaš Pavel Sadirin

1948 – nekdanji hrvaško-slovenski košarkar Vinko Jelovac

1949 – nekdanji angleški nogometaš Peter Shilton

1956 – nekdanji slovaški hokejist Peter Stastny

1958 – nekdanji irski nogometaš John Aldridge

1968 – nekdanji hrvaški košarkar Toni Kukoč

1971 – nekdanji ameriški kolesar Lance Armstrong

1974 – nekdanji angleški nogometaš Sol Campbell

1976 – nekdanji brazilski nogometaš Ronaldo (Ronaldo Luís Nazário de Lima)

1977 – nekdanji slovenski nogometaš Damjan Jeseničnik

1980 – slovenski alpski smučar Bernard Vajdič

1988 – slovenski hokejist Robert Sabolič

1989 – španski košarkar kongoških korenin Serge Ibaka