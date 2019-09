Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2014 je v uvodnem krogu skupinskega dela lige prvakov v sezoni 2014/15 med vratnicama madridskega Atletica debitiral Jan Oblak. Rdeče-beli so za Škofjeločana pred štirimi leti v poletnem prestopnem roku plačali lizbonski Benfici 16 milijonov evrov. Toliko denarja pred tem za čuvaja mreže ni plačal še noben izmed španskih prvoligaških klubov.

Ko se je Oblak preselil v špansko prestolnico, je zaradi poškodbe mišice izpustil nekaj treningov, kar je izkoristil rezervni vratar Miguel Angel Moya in si pri trenerju Diegu Simeoneju zagotovil mesto v začetni enajsterici. Oblak je bil primoran čakati na svojo priložnost. Prvo je dočakal 16. septembra 2014, ko je Atletico, takrat evropski podprvak, debitiral v Pireju. Gostovanje pri Olympiacosu ni osrečilo navijačev Atletica, niti Oblaka.

Oblak je štiri leta pozneje po krstnem nastopu v dresu Atletica osvojil dve evropski lovoriki. Foto: Reuters

Grški prvak je zmagal s 3:2, slovenski vratar pa je bil deležen kritik za svoj nastop, v katerem bi lahko bolje posredoval pri nekaterih izmed prejetih zadetkov. Za Olympiacos so zadeli v polno Arthur Masuaku, Ibrahim Affelay in Konstantin Mitroglou, za Atletico pa sta bila uspešna Mario Mandžukić in Antoine Griezmann, nekdanja soigralca pri Atleticu, ki sta se vpisala med strelce tudi na letošnjem finalu svetovnega prvenstva v Rusiji.

Oblak je resnejšo priložnost na tekmah lige prvakov dočakal šele v začetku leta 2015, ko je Moya staknil poškodbo na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Bayerju iz Leverkusna. Slovenski vratar se je tako izkazal, da je od takrat naprej ljubljenec navijačev Atletica, hkrati pa je postal eden najbolj cenjenih vratarjev na svetu, ki je po oceni spletne strani Transfermarkt.com dosegel tudi najvišjo tržno vrednost med vratarji v zgodovini. Analitiki nogometnega trga ga ocenjujejo na okroglih 100 milijonov evrov.

Zgodilo se je še …

Leta 1906 so na Finskem organizirali prvi tekaški maraton, zmagal je Kaarlo Nieminen.

Leta 1923 je bil odprt štadion RheinEnergieStadion v Kölnu, ki sprejme slabih 50.400 navijačev. Na njem tekme igra nogometni prvoligaš Köln, gostil pa je tudi tekme svetovnega prvenstva 2006.

Leta 1956 je na nogometni tekmi med Jugoslavijo in Madžarsko v Beogradu (1:3) zadnjič v izbrani vrsti nastopil Stjepan Bobek, z 38 goli rekorder po številu golov v jugoslovanski reprezentanci.

Leta 1979 je na prijateljski tekmi proti Argentini v Beogradu za jugoslovansko nogometno reprezentanco zadnjič nastopil Dragan Džajić, s 85 nastopi rekorder na večni lestvici Plavih po številu odigranih tekem. Jugoslovani, Džajić je v reprezentančnem dresu zadel 23-krat, so gavče premagali s 4:2.

Leta 1993 je v enem od korčulskih zalivov umrl legendarni virtuoz slovenskega alpskega smučanja Rok Petrovič. Življenje 27-letnega intelektualca in genija med količki, kot so ga med drugim opisali znanci in sodelavci, se je tragično končalo med potapljanjem severno od Vele Luke.

Leta 1997 so nogometaši Maribora Teatanica na prvi tekmi pokala Uefa gostili nizozemski Ajax in remizirali z 1:1. V Ljudskem vrtu jih je v 48. minuti v vodstvo popeljal Nastja Čeh, gostom iz Amsterdama pa je točko v 65. minuti prinesel Jari Litmanen.



Leta 2000 je nekdanji avstralski plavalec Ian Thorpe na olimpijskih igrah v Sydneyju pri komaj 17 letih zmagal na 400 metrov prosto in osvojil svojo prvo zlato kolajno. Razdaljo je preplaval v času novega svetovnega rekorda 3:40.59.

Leta 2005 je slovenska košarkarska reprezentanca v prvem krogu EP v Beogradu s 74:65 premagala Bosno in Hercegovino. Slovenci so na koncu osvojili šesto mesto, evropski prvak je postala Grčija.

Leta 2008 se je češki nogometaš Jan Koller dokončno poslovil od izbrane vrste Češke. S 55 zadetki je najboljši strelec vseh časov.

Leta 2017 je slovenska moška namiznoteniška reprezentanca po tem, ko si je z vstopom v polfinale zagotovila zgodovinsko odličje, najmanj bronasto medaljo, v polfinalu EP v Luksemburgu namučila poznejšo zmagovalko Nemčijo (2:3).

Leta 2018 je slovenska reprezentanca v košarki 3x3 na evropskem prvenstvu osvojila tretje mesto, potem ko je v tekmi za tretje mesto ugnala Rusijo.

Leta 2018 je kenijski atlet Eliud Kipchoge na znamenitem maratonu v Berlinu postavil svetovni rekord. Maraton je pretekel v dveh urah, minuti in 39 sekundah, kar je za dobro minuto hitreje od prejšnjega rekorda, ki si ga je od leta 2014 lastil njegov rojak Dennis Kipruto Kimetto

Rodili so se …

1910 – pokojni nemški dirkač formule 1 Karl King

1934 – nekdanji ameriški košarkar Elgin Baylor

1939 – pokojni ameriški košarkar Bill McGill

1948 – nekdanja ameriška teniška igralka Rosemary Casals

1953 – nekdanji čilski nogometaš, danes trener Manuel Pellegrini

1953 – nekdanji kanadski hokejist Eric Vail

1955 – nekdanji ameriški košarkar Ron Brewer

1958 – nekdanji nogometaš Walesa Neville Southall

1962 – nekdanji hrvaški rokometaš Goran Perkovac

1965 – nekdanji nemški nogometaš Karl-Heinz Riedle

1966 – nekdanji ameriški atlet Kevin Young

1973 – nekdanji kazahstanski kolesar, zdaj menedžer Aleksander Vinokurov

1976 – nogometaš Stanislav Kuzma

1976 – nekdanji ameriški košarkar Greg Buckner

1978 – nekdanji nogometaš Suad Fileković

1979 – nekdanji nemški smučarski skakalec Michael Uhrmann

1985 – norveški smučarski skakalec Johan Remen Evensen

1987 – severnoirski nogometaš Kyle Lafferty

1989 – kanadski hokejist Braden Holtby

1989 – kanadski hokejist Dustin Tokarski

1992 – litovski košarkar Vytenis Čižauskas