... leta 2019 je slovenski kolesarski junak Primož Roglič (Jumbo Visma) brez težav preživel zadnjo, 21. etapo dirke po Španiji, rdečo majico varno pripeljal v Madrid in se vpisal v zgodovino. Postal je prvi Slovenec z zmago na eni od treh največjih kolesarskih dirk na svetu.

Rogličev in slovenski uspeh je dopolnil Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je na svoji prvi tritedenski dirki navdušil kolesarski svet. Pogačar je v skupnem seštevku osvojil tretje mesto, vzel pa je tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

... leta 2001 se je huje poškodoval nekdanji dirkač formule 1 in dvakratni prvak serije CART Italijan Alex Zanardi.

Nesreča na dirki ameriške serije CART v Klettwitzu v Nemčiji se je zgodila 12 krogov pred koncem preizkušnje. Vodilni Zanaradi je pripeljal iz boksov, ko ga je zaneslo, v bok njegovega dirkalnika pa se je s hitrostjo okoli 300 kilometrov na uro zaletel Alex Tagliani, ki se nesrečnemu Zanardiju ni mogel izogniti.

Med prevozom v bolnišnico mu je sedemkrat zastalo srce, skoraj eno uro pa naj bi preživel z le enim litrom krvi. V berlinski bolnišnici so mu zaradi hudih poškodb amputirali obe nogi.

Italijan ni izgubil volje do športa, najprej se je vrnil v dirkalnike, nato se je zaljubil v ročno kolo in v njem dosegal velike uspehe. Na paraolimpijskih igrah v Londonu leta 2012 je osvojil tri odličja, dve zlati na posamičnih preizkušnjah (kronometer, cestna dirka) in srebro na ekipni tekmi. Leta 2016 pa je na paraolimpijskih igrah v Riu ubranil olimpijsko zlato v kronometru in postal ekipni prvak.

Zgodilo se je še …

Leta 1903 je bil ustanovljen brazilski nogometni klub Gremio iz Porta Alegra, pri katerem je kariero začel Ronaldinho.

Leta 1960 se je upokojil pokojni kanadski hokejist Maurice Richard in NHL-kariero končal pri 544 zadetkih, kar je bil takrat rekord. Danes je na večni NHL-lestvici strelcev na 29. mestu, daleč pred vsemi je z 894 zadetki Wayne Gretzky.

Leta 1994 je na prvi tekmi prvega kroga evropskega nogometnega pokala Uefa SCT Olimpija doma remizirala z Eintrachtom iz Frankfurta (1:1). Edini zadetek za zmaje je dosegel Ermin Šiljak.

Leta 2000 so se v Sydneyju začele 27. olimpijske igre, od koder se je slovenska odprava vrnila z dvema olimpijskima naslovoma. Olimpijski prvak je postal strelec Rajmond Debevec, slavila pa sta tudi veslača Iztok Čop in Luka Špik (dvojni dvojec).

Leta 2004 je komisar lige NHL Gary Bettman napovedal stavko (lockout), 88. sezona lige NHL je bila tako odpovedana, prvič po letu 1919 pa niso podelili Stanleyjevega pokala.

Leta 2005 so Domžale na prvi tekmi prvega kroga pokala Uefa gostovale pri Stuttgartu in pred 12 tisoč gledalci izgubile z 0:2. Na povratni tekmi so zmagale z 1:0 in izpadle.

Leta 2007 je slovenska košarkarska reprezentanca na tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta na evropskem prvenstvu v Madridu izgubila proti Nemčiji s 65:69. Slovenci so osvojili končno sedmo mesto.

Leta 2007 je v tragični helikopterski nesreči umrl nekdanji svetovni prvak v reliju Colin McRae.

Leta 2018 je slovenski plezalec Gregor Vezovnik na preizkušnji v balvanih na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku osvojil bron.

Leta 2019 je španska košarkarska reprezentanca v finalu svetovnega prvenstva na Kitajskem s 95:75 premagala Argentince in drugič postala svetovna prvakinja. Bronasto medaljo so osvojili Francozi, ki so v tekmi za bron premagali Avstralce.

Leta 2022 je Jekaterina Vedenejeva na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Sofiji za Slovenijo dosegla zgodovinski uspeh. Nov mejnik za ta šport je Rusinja, ki od leta 2018 zastopa slovenske barve, dosegla v finalu s trakom, ko je z 29,900 točke osvojila bronasto kolajno, prvo na SP.

Leta 2023 so nogometni zvezdniki na čelu s predsednikom Evropske nogometne zveze Uefe Aleksandrom Čeferinom, ki je bil pobudnik akcije, so v Stožicah igrali dobrodelno tekmo za žrtve avgustovskih poplav v Sloveniji. Na razprodanem stadionu je po enajstmetrovkah slavila modra ekipa s 5:4. Skupno so na tekmi zbrali nekaj več kot 3,5 milijona evrov.

Rodili so se …

1919 pokojni italijanski kolesar Fausto Coppi

1936 pokojni avstralski teniški igralec Ashley John Cooper

1952 nekdanji kanadski hokejski vratar Richard Brodeur

1958 nekdanji kanadski hokejist Joel Quenneville

1963 nekdanji ameriški košarkar Pete Myers

1965 nekdanji avstrijski smučar Thomas Stangassinger

1966 nekdanji slovenski smučarski tekač Robert Slabanja

1966 nekdanji ameriški košarkar Sherman Douglas

1969 nekdanji brazilski nogometaš Marcio Santos

1971 nekdanji slovenski nogometaš Alen Šćulac

1975 nekdanji ameriški plavalec Thomas Dolan

1977 nekdanji ameriški košarkar Jason Terry

1978 nekdanji islandski nogometaš Eiður Smári Guðjohnsen

1979 nekdanji slovenski nogometaš Enes Handanagić

1979 nekdanji kanadski hokejist Patrick Marleau

1980 nekdanji slovenski nogometaš Jernej Črnigoj

1980 nekdanji ameriški košarkar Mike Dunleavy Jr.

1985 švedski spidvejist Fredrik Lindgren

1986 slovenski odbojkar Dejan Vinčić

1987 francoski nogometaš Aly Cissokho

1988 italijanski umetnostni drsalec Matteo Guarise

1988 slovenska gorska kolesarka Tanja Žakelj

1988 finski nogometaš Jukka Raitala

1989 slovenski nogometaš Slobodan Vuk

1990 avstralski nogometaš Aaron Mooy

1991 ameriški košarkar in slovenski reprezentant Jordan Morgan

1993 ameriški košarkar Josh Richardson

1993 nemški košarkar Dennis Schröder

1995 španski nogometaš David Raya

1996 slovenski nogometaš Gal Primc