... leta 2016 je bil na izrednem kongresu Evropske nogometne zveze Uefa v Atenah za novega predsednika zveze izvoljen predsednik Nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin. Z izidom 42:13 je premagal edinega protikandidata, Nizozemca Michaela van Praaga. Čeferin je s tem zgodovinskim uspehom za slovensko športno politiko postal sedmi predsednik Uefe.

Pred Čeferinom, ki je takrat dobil dveinpolletni mandat, so predsedniško mesto krovne evropske zveze zasedali Danec Ebbe Schwartz, Švicar Gustav Wiederkehr, Italijan Artemio Franchi, Francoz Jacques Georges, Šved Lennart Johansson in Francoz Michel Platini, ki se je moral zaradi suspenza predčasno posloviti.

"Hvala za izjemno podporo. To je velika čast, a hkrati velika odgovornost. To mi veliko pomeni, družina je ponosna na to, majhna in lepa Slovenija je ponosna. Upam, da boste nekoč tudi vi ponosni name," je takoj po izvolitvi dejal Čeferin.

... leta 2018 je slovenska plezalka Janja Garnbret postala svetovna prvakinja v balvanskem plezanju. Devetnajstletna Korošica si je zlato kolajno v balvanih priplezala v Innsbrucku.

… leta 1999 so nogometaši Maribor Teatanica odigrali premierno srečanje v ligi prvakov in v Kijevu z zmago z 1:0 šokirali 25 tisoč navijačev domačega Dinama.

Zmagoviti zadetek Anteja Šimundže v Kijevu:

Po sanjski prvi uvrstitvi vijolic v skupinski del lige prvakov je prišla še bolj sanjska prva tekma v tem tekmovanju, na kateri so Mariborčani dokazali, da ne bodo tako lahek plen, kot so pričakovali mnogi.

Na Republikanskem štadionu v glavnem mestu Ukrajine jih je gostil Dinamo Kijev, leto prej polfinalist lige, in v 73. minuti dočakal hladno prho.

Akcijo je s prostim strelom iz sredine igrišča začel Dejan Djuranović, žoga je prišla do Klitona Bozga, ta jo je podal do Anteja Šimundže, ki je ob desni vratnici zatresel mrežo Dinama. To je bil edini zadetek na tekmi, s katere so Štajerci odpeljali celoten plen.

Zgodilo se je še …

Leta 1963 je pokojni severnoirski nogometaš George Best pri 17 letih odigral prvo tekmo v članskem dresu Manchestra Uniteda, katerega barve je nato branil vrsto let in se vpisal med klubske legende.

Leta 1977 so nogometaši Boca Juniors v finalu pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) v Montevideu po enajstmetrovkah (v rednem delu tekme in podaljških ni bilo golov) s 5:4 premagali Cruzeiro in slavili prvi naslov.

Leta 1988 je na prijateljski nogometni tekmi proti Danski v Londonu (1:0) prvič za Anglijo nastopil Paul Gascoigne. Kontroverzni virtuoz, ki je nase opozarjal tudi zunaj nogometnih igrišč, je za izbrano vrsto nastopil 57-krat in zabil deset golov.



Leta 1989 je hokejski klub Calgary Flames kot prvi iz lige NHL zaigral v Rusiji. Na pripravljalni turi po Evropi so se ustavili tudi v Voskresensku, kjer so s 4:2 premagali Himik Voskresensk.

Leta 2000 je nogometaš Milenko Ačimović na prvi tekmi prvega kroga pokala UEFA prispeval gol za Crveno zvezdo pri remiju v gosteh pri Leicestru Cityju. Na povratni tekmi je bilo 3:1 za Beograjčane, ki so napredovali.

Leta 2007 je slovenska košarkarska reprezentanca doživela enega od najbolj bolečih porazov. V četrtfinalu evropskega prvenstva v Madridu je, potem ko je dve minuti in 40 sekund pred koncem tekme vodila za 12 točk, izgubila z Grčijo z 62:63.



Leta 2008 je nemški voznik formule Sebastian Vettel v Monzi postal najmlajši zmagovalec dirke, star je bil 21 let in 73 dni. Od maja se s tem podvigom lahko pohvali Nizozemec Max Verstappen, ki je v Barceloni slavil z 18 leti in 228 dnevi.



Leta 2009 je argentinski teniški igralec Juan Martin del Potro po maratonu v finalu OP ZDA s 3:6, 7:6, 4:6, 7:6 in 6:2 premagal Rogerja Federerja in osvojil edini naslov na katerem od turnirjev velike četverice. Istega dne je Belgijka Kim Clijsters še drugič zavladala OP ZDA, v finalu je s 7:5 in 6:3 premagala Danko Caroline Wozniacki.

Leta 2017 so se košarkarji Slovenije uvrstili v finale evropskega prvenstva. V Istanbulu so ponižali veliko Španijo z 92:72 (25:19, 49:45, 73:57) in si zagotovili odličje.

Rodili so se …

1932 – nekdanji kanadski hokejist, trener in menedžer Harry Sinden

1940 – nekdanji ameriški košarkar in trener Larry Brown

1944 – nekdanji nemški nogometaš Günter Netzer

1956 – nekdanji angleški nogometaš Ray Wilkins

1962 – nekdanji ameriški hokejist Tom Kurvers

1970 – nekdanji italijanski kolesar Francesco Casagrande

1974 – nekdanji slovenski nogometaš Sebastjan Cimirotić

1974 – nekdanji maroški atlet Hicham El Guerrouj

1974 – nekdanji islandski nogometaš Helgi Sigurðsson

1974 – nekdanji nizozemski atlet Patrick van Balkom

1979 – hrvaški nogometaš Ivica Olić

1982 – nekdanji češki hokejist Petr Prucha

1986 – škotski nogometaš Steven Naismith

1988 – francoski biatlonec Martin Fourcade

1990 – brazilski nogometaš Douglas Costa