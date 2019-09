[video: 60147 / ]

… leta 1981 se je rodil hokejist Marcel Rodman, ki je s slovensko reprezentanco nastopil na 14 svetovnih prvenstvih, tudi na tistem druge kakovostne kategorije leta 2001 v Ljubljani, ko so si risi prvič v zgodovini zagotovili nastop med hokejsko elito. Dobro desetletje in pol je Marcel Rodman nepogrešljiv član hokejske reprezentance, v kateri je med letoma 2005 in 2008 nosil tudi kapetanski "trak".

Starejši od bratov Rodman je bil del reprezentance, ki si je leta 2013 v Vojensu na Danskem izborila zgodovinski prvi nastop na olimpijskem turnirju, nato leta 2014 v Sočiju okusil igranje pod olimpijskimi krogi, letos pa z reprezentančnimi soigralci ponovil dosežek in si na kvalifikacijskem turnirju v Belorusiji priigral vozovnico na OI v Pjongčang leta 2018.

Zgodilo se je še …

Leta 1971 je na tekmi proti Vzhodni Nemčiji v Berlinu (1:1) prvič za češkoslovaško nogometno reprezentanco nastopil Zdenek Nehoda, ki je skupaj zbral 90 nastopov in 30 golov.

Leta 1988 je ameriški plavalec Matt Biondi v finalu na 50 metrov prosto pokoril vso konkurenco in prišel še do svoje sedme kolajne na olimpijskih igrah v Seulu. Biondijev izkupiček v Južni Koreji je bil zares imeniten, poleg zlata na 50 m prosto je do najžlahtnejšega odličja prišel še na 100 m prosto, 4 x 100 m prosto, 4 x 100 m mešano in 4 x 200 m prosto. Na 100 m delfin je bil srebrn, na 200 m prosto pa bronast. S sedmimi osvojenimi olimpijskimi odličji je izenačil dosežek rojaka Marka Spitza, ki je sedem odličij osvojil na igrah leta 1972 v Münchnu, a je bil Spitz takrat zlat v vseh sedmih disciplinah. Oba pa je leta 2008 v Pekingu presegel Michael Phelps z osmimi zlatimi kolajnami.

Leta 1988 je za veselje Američanov na OI v Seulu poskrbela danes že pokojna atletinja Florence Griffith Joyner, ki je zmagala v kraljevski atletski disciplini, teku na 100 metrov. S časom 10,54 sicer ni ogrozila svojega svetovnega rekorda (10,49, ki ga je postavila v ameriških olimpijskih kvalifikacijah), s je njen izjemni čas še danes olimpijski rekord.

Leta 1998 je Milenko Ačimovič zabil gol za Crveno zvezdo v jugoslovanski nogometni ligi proti Hajduku iz Kule pri zmagi z 2:0.

Leta 2004 je kariero končal francoski kolesar Richard Virenque. Na kakšni od tritedenskih dirk ni nikoli slavil skupne zmage, v zgodovino dirke po Franciji pa se je vpisal s tem, da je postal prvi kolesar, ki je kar sedemkrat osvojil pikčasto majico za najboljšega hribolazca (1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003 in 2004). Njegovega dosežka do danes še ni presegel nihče.

Leta 2004 je slovenski nogometni reprezentant Milenko Ačimovič je v 8. krogu prve francoske lige sezone 2004/05 prispeval gol pri zmagi nad Metzom s 4:0. V 18. minuti se je med strelce vpisal z enajstmetrovke.

Leta 2008 slovenski kolesar Jani Brajkovič na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Vareseju v Italiji osvojil osmo mesto v kronometru.

Rodili so se …

1913 – pokojni češki nogometaš Josef Bican

1955 - nekdanji nemški nogometaš Karl Heinz Rummenigge

1965 – nekdanji ameriški košarkar Scottie Pippen

1972 – nekdanji slovenski nogometaš Aleš Majcenovič

1981 – slovenski hokejist Marcel Rodman

1982 – hrvaški nogometaš Ivan Knezović

1986 – slovenski veslač Rajko Hrvat