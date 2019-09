Kapetan: Zelo smo razočarani, Pajenk: Srbi so nas potolkli #foto

Alen Pajenk in Tine Urnaut sta bila po izgubljenem finalu zelo razočarana, a športno priznala, da so bili Srbi boljši.

Slovenci so v Pariz odpotovali po zlato, v domovino pa se bodo vrnili z drugim srebrom. Srbi so po slabem prvi nizu, ki so ga slovenski odbojkarji suvereno dobili, stopili na plin in na krilih odličnega servisa in neprebojnega bloka (14) povsem onemogočili slovenske napadalce ter zasluženo še tretjič stopili na evropski vrh.

Slovenci so v finale vstopili enkratno in suvereno dobili prvi niz 25:19, nato pa so Srbi zaigrali bolje in s pomočjo odličnega servisa in bloka zaklenili vsa vrata do njihove polovice igrišča. "Zelo smo si želeli tega zlata, zato smo zelo razočarani. A Srbi so odigrali bolje od nas. Tudi, ko smo imeli v redu sprejem, so nas ustavili s tremi, štirimi bloki, ali pa smo sami naredili napako. Tukaj so Srbi naredili razliko in pobegnili, ko ti nekdo pobegne, pa je težko," je takoj finalu za Kanal A povedal slovenski kapetan Tine Urnaut, ki je dosegal zanj skromnih 10 točk.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Srbijo (foto: CEV):

"Čeprav smo še drugič v štirih letih osvojili srebrno odličje, nismo pričakovali takega razpleta. Enostavno nismo imeli protiorožja za razigrane Srbe, ki so blesteli v bloku in nas dobesedno potolkli. V tekmo smo krenili odlično, nato pa se nam je porušil sistem in se nismo mogli več vrniti k igri, ki nas je krasila na prejšnjih tekmah," pa je kapetan dopolnil Pajenk.

Oba sta se kajpak zahvalila tudi slovenskim navijačem, ki so prišli v Pariz. V dvorani Bercy jih je bilo blizu tri tisoč, medtem ko Srbom za primerjavo le okoli 400. "Vsi, ki so prišli v Pariz so naredili v vzdušje, ki je spominjal na tistega v Stožicah, žal mi je, da se jim za vso podporo in vzpodbudo nismo oddolžili z zlato kolajno," je dejal Pajenk, kapetan pa: "Velika hvala vsem navijačem, ki so nas podpirali na vseh naših tekmah. Ne samo v Stožicah, poglejte, koliko jih je prišlo tudi v Pariz." Tako kot Pajenku je bilo tudi njemu žal, da se je tekma končala, kot se je, saj so si vsi želeli zlatega odličja.

Odbojkarje bo iz Pariza v Ljubljano prepeljala posadka Adrie Airways Posadka Adrie Airways bo drugouvrščene odbojkarje prepeljala iz Pariza nazaj v Ljubljano. Zaposleni Adrie bodo čarterski polet z letalom CRJ900 izvedli brezplačno, stroške povratnega leta pa bo krila potovalna agencija Palma. Odbojkarji bodo s pariškega letališča Charles de Gaule poleteli ob 23.45, predviden prihod slovenskih odbojkarjev na brniško letališče je okoli 1.30 zjutraj, so sporočili zaposleni Adrie Airways.

