… leta 1977 je najslavnejši nogometaš sveta Edson Arantes do Nascimento - Pelé odigral zadnjo tekmo v svoji profesionalni karieri. Na srečanju pred množico 77.691 obiskovalcev na prepolnem Giants Stadiumu v New Jerseyju, ki je bila razprodan že šest tednov prej, je Pelé v prvem polčasu igral za svoj zadnji klub Cosmos iz New Yorka, v drugem pa na strani brazilskega Santosa, pri katerem je začel nogometno pot kot poklicni nogometaš. Pelé je bogato nogometno pot sklenil s 1.363 odigranimi tekmami, na katerih je dosegel skupaj 1.281 zadetkov.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1975 je potekal eden najbolj gledanih boksarskih dvobojev v zgodovini tega športa. V Manili sta se med seboj udarila Muhammad Ali in Joe Frazier. Dvoboj se je končal v 14. rundi, ko je Frazierjev trener zaradi poškodovanega očesa svojega varovanca predal dvoboj.

Leta 1993 sta se za naslov boksarskega prvaka v težki kategoriji pomerila Lennox Lewis in Frank Bruno.

Leta 2000 so se končale olimpijske igre v Sydneyju. Slovenski športniki so na tistih igrah osvojili dve zlati medalji.

Leta 2010 je Lionel Messi prejel zlati čevelj.

Leta 2014 se je športno upokojil dvakratni olimpijski prvak v prostem smučanju, Francoz Alexandre Bilodeau.

Rodili so se:

1954 – slovenski ultramaratonski plavalec Martin Strel

1981 – brazilski nogometaš Júlio Baptista

1981 – španski nogometaš Arnau Riera

1983 – črnogorski nogometaš Mirko Vučinić