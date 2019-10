[video: 60282 / ]

… leta 1968 se je rodil nekdanji slovenski hokejist, zdaj pa trener Nik Zupančič.

Ljubljančana je na ledeno ploskev pri 18 mesecih postavil pokojni oče, ki je bil vzporedno hokejist in nogometni vratar pri nogometnem klubu Olimpija. Zupančič se je hitro zaljubil v ta šport, v katerem je kot igralec vztrajal še v sezoni 2009/2010.

Večji del igralske kariere je preživel pri Olimpiji, igral pa tudi za Medveščak, Bled, Jesenice, se v Avstriji med drugim preizkusil pri Feldkirchu in Lustenau, imel je čast okusiti tudi elitno finsko in švedsko hokejsko ligo. Velik uspeh je leta 1998 dosegel s Feldkirchom, ko je s še enim Slovencem Tomažem Vnukom pod taktirko Ralpha Kruegerja postal evropski klubski prvak.

Do naslova državnega prvaka je prišel štirikrat (trikrat z Olimpijo, enkrat s Feldkirchom). Dolga leta je bil pomemben član slovenske reprezentance, s katero je leta 2001 spisal zgodovino – izbrana vrsta se je prvič uvrstila v elitno divizijo.

Zadnja leta svoje znanje in izkušnje kot trener prenaša na igralce.

Zgodilo se je še:

Leta 1909 je bil ustanovljen italijanski nogometni klub Bologna, ki je do danes osvojil sedem naslovov državnega prvaka in dva italijanska pokalna naslova.



Leta 1953 sta se na sedmi hokejski tekmi All-Star pomerila takratni prvak lige NHL moštvo Montreal Canadiens in moštvo NHL zvezdnikov iz drugih ekip, pod imenom All-Star. S 3:1 so slavili slednji. Dva zadetka je k zmagi prispeval Wally Hergesheimer, enega pa Alex Delvecchio.

Leta 1974 je trikratni svetovni nogometni prvak Brazilec Pelé za matični klub Santos odigral poslovilno tekmo, potem pa se za naslednja tri leta pridružil newyorškemu Cosmosu, pri katerem je končal svojo nogometno pot kot poklicni nogometaš.



Leta 1995 je sodišče odločilo, da nekdanji igralec ameriškega nogometa OJ Simpson ni kriv dvojnega umora nekdanje žene Nicole Simpson in njenega prijatelja Rona Goldmana.

Leta 1996 je bil nekdanji francoski nogometni reprezentant Manuel Amoros zaradi artritisa prisiljen končati svojo igralno kariero. Amoros je bil udeleženec svetovnih prvenstev 1982 in 1986, po finalni zmagi Francije proti Španiji z 2:0 pa je leta 1984 v Parizu postal evropski nogometni prvak.

Rodili so se:

1931 – nekdanji kanadski hokejski vratar in trener Glenn Hall

1933 – nekdanji avstralski teniški igralec Neale Fraser

1940 – nekdanji kanadski hokejist Jean Ratelle

1942 – pokojni argentinski nogometaš Roberto Perfumo

1965 – nekdanja nizozemska plavalka Annemarier Verstappen

1968 – nekdanji ameriški košarkar Greg Foster

1974 – nekdanji kanadski hokejist Mike Johnson

1974 – nekdanja nizozemska hitrostna drsalka Marianne Timmer

1978 – nekdanji nemški nogometaš Gerald Asamoah

1978 – perujski nogometaš Claudio Pizarro

1980 – kanadski hokejist Sheldon Brookbank

1981 – švedska nogometaša Zlatan Ibrahimović in Andreas Isaksson

1983 – brazilski nogometaš Fred

1985 – ameriški košarkar Courtney Lee

1986 – kolumbijski nogometaš Jackson Martinez