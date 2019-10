Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 2017 je slovenska nogometna reprezentanca na predzadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018, na katero se ni uvrstila, v Londonu izgubila z 0:1.

Selektor Srečko Katanec je po srečanju z Angleži napovedal, da se poslavlja od selektorske taktirke. "Tekma s Škotsko bo moja zadnja na klopi reprezentance," je Katanec po 41 tekmah, ki jih je vodil od konca decembra leta 2012, ko ga je v reprezentanco vrnil takratni predsednik Nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin, napovedal, da je čas za slovo.

Pred tem je Slovenijo vodil na 47 tekmah med letoma 1998 in 2002 in jo popeljal na dve veliki tekmovanji zapored. Najprej na evropsko prvenstvo leta 2000 in potem še na svetovno prvenstvo 2002.

… leta 1975 je nekdanji avstrijski dirkač Andrea Nikolaus "Niki" Lauda dobil zadnjo dirko sezone formule 1 in prvič postal svetovni prvak.

Na sklepnem dejanju sezone v Watkins Glenu je Avstrijec ciljno črto prečkal pred Brazilcem Emersonom Fittipaldijem in Nemcem Jochenom Massom, vknjižil peto zmago v tistem letu in bil sploh prvič v svoji karieri okronan kot svetovni prvak formule 1. V skupnem seštevku je za 19,5 točke premagal Fittipaldija.

Uspeh je s Ferrarijem ponovil leta 1977, leto po nesrečni sezoni, v kateri je doživel hudo nesrečo na Nürburgringu. Med drugim je utrpel opekline po obrazu. Čeprav prve zdravstvene napovedi niso bile spodbudne, se je na dirkališče vrnil že šest tednov pozneje in v Monzi končal na četrtem mestu.



Na vrh zmagovalnega odra je kot skupni zmagovalec tretjič in zadnjič stopil še leta 1984, takrat je prvak postal z Marlboro McLarnom.

Lauda je v formuli 1 vpisal 177 nastopov, zbral je 25 zmag in dodal še 29 stopničk.

Zgodilo se je še:

Leta 1946 je angleški nogometni klub Newcastle United premagal Newport County s 13:0 in s tem izenačil dotedanjo največjo razliko v golih iz leta 1934, ko se je Stockport County z enakim izidom znesel nad moštvom Halifax Town.

Leta 1980 je nekdanji avstralski dirkač Alan Jones postal svetovni prvak formule 1. To je bil njegov edini tovrstni podvig.



Leta 1982 je klub New Jersey Devils prvič zaigral pod novim imenom, na premieri je s 3:3 remiziral s Pittsburgh Penguins.

Leta 2003 je takrat 24-letni vratar nogometnega kluba Stuttgart Timo Hildebrand podrl rekord Oliverja Kahna po času igranja brez prejetega zadetka. Svojo mrežo je ohranil nedotaknjeno na malo manj kot desetih tekmah (884 minut).

Leta 2007 je nekdanja ameriška atletinja Marion Jones priznala jemanje steroidov pred olimpijskimi igrami v Sydneyju (leta 200) in napovedala atletsko upokojitev.

Leta 2013 se je ukrajinski boksar Vladimir Kličko v ringu pomeril z Rusom Aleksandrom Povetkinom in ubranil naslov v težki kategoriji po različici WBA.

Leta 2018 je Mednarodna biatlonska zveza (IBU) objavila odločitev protidopinškega odbora o zadevi Teja Gregorin. Ta je slovenski dopinški grešnici, ki se je pred tem neuradno že upokojila, izrekel dvoletno prepoved tekmovanja in izničil vse rezultate dosežene med 7. februarjem 2010 in 6. februarjem 2012.

Rodili so se:

Leta 1922 – pokojni škotski nogometaš in trener Jock Stein

Leta 1932 – nekdanji kanadski hokejist Dean Prentice

Leta 1946 – nekdanji kanadski hokejski trener Jean Perron

Leta 1965 – nekdanji slovenski nogometaš Gregor Židan

Leta 1965 – nekdanja kanadska hokejista Patrick Roy in Mario Lemieux

Leta 1966 – nekdanji brazilski nogometaš Careca

Leta 1967 – nekdanji ameriški košarkar Rex Chapman

Leta 1971 – nekdanji argentinski nogometaš Mauricio Pellegrino

Leta 1972 – nekdanji slovenski nogometaš Miroslav Štampfer

Leta 1972 – nekdanji ameriški košarkar Grant Hill

Leta 1981 – nekdanji estonski nogometaš Joel Lindpere

Leta 1983 – nemški teniški igralec Florian Mayer

Leta 1984 – slovenski nogometaš Zlatko Dedić