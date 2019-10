Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 2012 je slovo od formule 1 še drugič napovedal velikan tega športa Michael Schumacher.

Nemški dirkač je v svoji bogati 21-letni karieri postavil nemalo mejnikov. Leta 1994 je postal prvi Nemec z naslovom prvaka v formuli 1. Uspeh je, prav tako še z Benettonom, ponovil že leto pozneje.

Njegova najboljša leta so prišla na začetku tega tisočletja. Po več kot dveh desetletjih čakanja je Ferrariju leta 2000 prinesel naslov prvaka in nato še štiri leta zapored postal najboljši dirkač formule 1, skupno ima tako sedem naslovov. V njegovi statistiki je zapisanih 308 dirk, 155 uvrstitev na zmagovalni oder in 91 zmag.

Schumacher je slovo od dirkališč napovedal že leta 2006, a se nato leta 2010 vrnil z Mercedesom, s katerim ni več dosegal vidnejših rezultatov. 4. oktobra 2012 je napovedal dokončno slovo od formule 1, v kateri je od vrnitve na steze le še enkrat stal na zmagovalnem odru. "Nimam več energije in motivacije. Če v nekaj nisem stoodstotno prepričan, potem tega ne bom delal," je povedal ob napovedi dokončnega slovesa. Od tekmovanja se je poslovil po sezoni 2012.

Zgodilo se je še:

Leta 1945 je bil ustanovljen srbski nogometni klub Partizan, ki se lahko pohvali s 26 naslovi državnega prvaka.

Leta 1991 je v ligi NHL debitiral kalifornijski klub San Jose Sharks. Morski psi so v Kanadi palice prekrižali z Vancouver Canucks in izgubili s 3:4.

Leta 1996 je pri 83. letih umrl legendarni italijanski nogometaš Silvio Piola, ki je v svoji klubski karieri v prvi nogometni ligi odigral 537 tekem, kar ga na večni lestvici uvršča na deveto mesto vseh časov. V Serie A je dosegel rekordnih 274 zadetkov. Še najbližje temu dosežku je pred nekaj dnevi prišel Francesco Totti (250). V reprezentančnem dresu je Piola odigral 34 tekem in v njih zabil 30 golov, od tega dva tudi v finalnem dvoboju na svetovnem prvenstvu 1938, ki ga je Italija proti Madžarski dobila s 4:2.

Leta 1999 se je ob vrnitvi s prvenstvene nogometne tekme med grškima kluboma Panathinaikos in PAOK (rezultat je bil 1:1) v Atenah avtobus, poln navijačev gostujočega moštva PAOK zaletel v kamion. V hudi nesreči je umrlo šest navijačev.

Leta 2007 je nekdanji slovenski nogometaš Milenko Ačimovič na tekmi prvega kroga pokala UEFA med Valerengo in dunajsko Austrio, ki se je v Oslu končala z remijem z 2:2, dosegel zadetek. Ačimovič je postavil končni izid tekme, med strelce se je vpisal v sodnikovem podaljšku.

