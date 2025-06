Še dve zmagi, da se konča 32-letno čakanje

Samozavest je zdaj na strani Edmonton Oilers. Četrto tekmo so začeli slabo, zaostajali za tri gole, nakar je imel Corey Perry nagovor v slačilnici, s katerim je dvignil soigralce. Prišli so do preobrata in gola za podaljšek vsega 19 sekund do konca tretje tretjine.

"Nista v finalu brez razloga prav ti dve ekipi. To lovoriko je najtežje osvojiti. Ti dve ekipi pa sta obe nepopustljivi, močni in imata veliko izvrstnih igralcev, ki lahko naredijo izjemne stvari," je o finalu preobratov povedal branilec Floride Aaron Ekblad.

Naslednji teden bo ena od ekip osvojila Stanleyjev pokal. Floridi lahko uspe drugič zapored, Edmonton pa lahko lovoriko odnese v Kanado prvič po letu 1993. Za Oilers bi bil to sicer že šesti Stanleyjev pokal, a prvi po letu 1990.

Liga NHL, 14. junij, finale, peta tekma: