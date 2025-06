Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v severnoameriški ligi NHL po letih 2016 in 2023 še tretjič prejel prav posebno nagrado, pokal Lady Byng za gentlemansko vedenje, so danes objavili na spletni strani lige. Nagrado prejme hokejist, ki poleg visokega standarda hokejske igre prikaže zvrhano mero športnega duha in profesionalizma.

Kopitar je o tem, da je prejel nagrado izvedel med igro golfa. "Izbran je bil za najprijaznejšega igralca v ligi NHL, Vsaj tako je nagrado opisala njegova hči," so ob tem zapisali na spletni strani lige NHL.

Kopitar je trenutno v domovini Sloveniji. Osvojitev nagrade ga je pričala v družbi z ženo Ines, otrokoma Nežo in Jakobom ter staršema Matjažem in Matejo na družinskem golf izletu. In ni imel pojma, kaj ga čaka, so potek opisali pri ligi NHL.

V tej sezoni je na 81 tekmah rednega dela sezone dosegel 67 točk (21 golov, 46 asistenc) in na šestih tekmah končnice devet točk (dva gola, sedem asistenc).

Sedemintridesetletni center je prejel dve manjši kazni, kar mu je uspelo že drugič v zadnjih treh sezonah.

"Mislim, da sem prejel dve kazni v minuli sezoni. Ampak zasluženo," je dejal Kopitar. "Mislil sem, da bo to le prijateljska igra golfa z 10 luknjami z družino in nato še kosilo, zato je bilo to zelo prijetno presenečenje," je za spletno stran NHL dejal Kopitar, ko so mu sporočili, da je letošnji prejemnik spominskega pokala Lady Byng.

Kopitar je ta spominski pokal Lady Byng osvojil tudi v sezonah 2015/16 in 2022/23, s čimer je postal deseti igralec, ki je pokal osvojil vsaj trikrat.

"Zame to preprosto pomeni biti tako imenovani gospod," je dejal Kopitar. "Hokej je fizični šport, ampak znotraj teh parametrov mislim, da je očitno prostor za gospoda, dobrega fanta, ki ima spoštovanje do soigralcev, do sodnikov. Želim se zgolj vesti tako, da vas lahko gledajo tudi otroci, mlajši otroci, kaj počnete na ledu. Mislim, da to dokazuje, da je to izvedljivo, in počaščen sem, da sem to osvojil trikrat, in to mi veliko pomeni," je dejal prvi hokejski gentleman minule sezone.

Kopitar ima polno vitrino s trofejami. Poleg trofej Lady Byng je dvakrat osvojil Stanleyjev pokal (2012, 2014), dvakrat trofejo Franka J. Selkeja za napadalca z izstopajočimi obrambnimi lastnostmi (2015/16, 2017/18) in nagrado Mark Messier NHL Leadership Award (2021/22).

