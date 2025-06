11. Salon penečih vin v Ljubljani – začetek poletja v kozarcu mehurčkov

Po desetih uspešnih edicijah se eden najbolj elegantnih poletnih dogodkov v prestolnici znova vrača – 11. Salon penečih vin v Ljubljani bo potekal v petek, 20. junija 2025, med 16.00 in 21.00 na idiličnem vrtu Lili Novy pri restavraciji Pen klub.

Salon bo tudi letos združil vrhunske vinarje ter ljubitelje penečih vin, kulinarike in dobrega druženja. V čudovitem poletnem ambientu se bodo obiskovalci lahko srečali z vrhunskimi pridelovalci penečih vin ter okušali najžlahtnejša peneča vina iz Slovenije, Hrvaške, Francije, Italije in Srbije. Ob tem na dogodku, kot že vrsto let, pripravljamo tudi posebne vinsko-kulinarične delavnice za obiskovalce, kjer bomo letos s posebnimi vinsko-kulinaričnimi delavnicami preizkušali nove meje kombinacij okusov – preplet tradicije, pikantnosti in elegance, ki bo presenetil še tako izkušenega ljubitelja vin in hrane.

V okviru salona bo predhodno potekalo tudi mednarodno strokovno ocenjevanje penečih vin, kar daje salonu dodatno strokovno težo. Na dogodku bomo tako podelili priznanja najbolje ocenjenim penečim vinom, ki so prepričala strokovno komisijo, obiskovalci pa bodo najbolje ocenjena peneča vina lahko poskusili tudi na vodenih delavnicah na dogodku.

Dogodek bo poleg degustacij pospremilo še sproščeno, a prefinjeno vzdušje, ki je že desetletje zaščitni znak salona, kar bo skupaj s kozarčkom penine odlična uvertura v poletje.

Veselimo se, da bomo poletje znova lahko začeli skupaj – s kozarčkom mehurčkov!

V primeru slabega vremena je rezervni termin petek, 27. junij 2025.

Več informacij o dogodku: Datum: 20. 6. 2025, 16.00–21.00 Lokacija: vrt Lily Novy pri restavraciji Pen Klub, Ljubljana Spletna stran dogodka: https://www.facebook.com/events/1222447999241761 Vstopnice na voljo: https://proticket.si/product/salon-penecih-vin/

