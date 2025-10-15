Kako bomo to zimo nosili rjavo, bordo in bleščice?

Ko poletno lahkotnost zamenja hladen zrak in prvi jesenski veter, se ne spremeni le narava, temveč tudi način, kako se oblačimo, gibamo in izražamo. Jesen in zima nista zgolj sezoni plastenja oblačil in topline, temveč priložnost, da v svojo garderobo povabimo barve, teksture in kose, ki ogrejejo in hkrati navdihujejo.

Modni trendi za jesen in zimo letos prinašajo eno glavno sporočilo: Obleci se tako, kot se počutiš. Ni več strogo določenih pravil, kaj se nosi in česa ne. Barve so lahko drznejše, materiali bolj zanimivi, kosi pa med seboj različno povezani in ravno to je čar. Včasih gre za preprost videz v toplih tonih, drugič za bleščice sredi belega dne. Meje med pravo in napačno modo so se zabrisale, zdaj šteje tisto, v čemer se počutite samozavestno in udobno.

Foto: Deichmann

Plastenje materialov, prepletanje tekstur in drzno mešanje barv niso več domena modnih brvi, to je realnost ulic, pisarn in prazničnih večerov. In letošnja sezona nas vabi k temu.

To sezono velja pravilo mix & match Pozabite na strogo ujemanje kosov in dovolite modnim kontrastom, da ustvarijo tvojo edinstveno zgodbo. Od udobnih škornjev pod koleni, prefinjene bordo barve do drznega živalskega potiska. V novi kolekciji Deichmann se prepletajo vsestranskost, glamur in retro vibracije, ki jih je enostavno vključiti v vsakdanji slog.

Rjava barva postaja nov nevtralni hit

Rjava je ena tistih barv, ki vedno pridejo prav, a letos ni več le klasična spremljevalka nevtralnih kombinacij. V modni sezoni jesen/zima stopa naprej kot prava zvezda garderobe. V ospredju so globoki čokoladni odtenki, karamelne nianse in toffee podtoni, ki s seboj prinašajo občutek topline, udobja in brezčasne elegance.

Čeprav se rjava pogosto povezuje z naravnim in sproščenim slogom, jo je mogoče z nekaj triki dvigniti na povsem nov nivo, vse je odvisno od tega, s čim jo kombiniraš.

Foto: Deichmann

Kako nositi rjavo barvo? Za vsakdan : kombinirajte rjave gležnjarje s kavbojkami in svetlim puloverjem v bež ali krem odtenku – brezčasna kombinacija, ki vedno deluje.

: kombinirajte rjave gležnjarje s kavbojkami in svetlim puloverjem v bež ali krem odtenku – brezčasna kombinacija, ki vedno deluje. Za bolj sofisticiran videz : izberite rjave škornje pod koleni in jih uskladite s plaščem v temno zeleni, mornarski ali olivni barvi, da ustvarite globino in eleganco.

: izberite rjave škornje pod koleni in jih uskladite s plaščem v temno zeleni, mornarski ali olivni barvi, da ustvarite globino in eleganco. Za trendseterke: kombinirajte rjavo s svetlejšo rožnato, sivko ali petrolej modro. S presenetljivo svežo kombinacijo boste delovali nadvse modno.

In še en nepogrešljiv modni trik: rjava in zlata tvorita odličen par. Zlati dodatki, kot so torbica, nakit ali kovinski detajli na obutvi, dodajo rjavi barvi tisto piko na i, ki celoten videz povzdigne iz preprostega v šik.

Rjava barva to sezono ni zgolj varna izbira, je barva, ki jo lahko nosite vsak dan. Z nekaj domišljije lahko postane najbolj vsestranski modni zaveznik.

Oglejte si Deichmann kolekcijo rjavih čevljev :

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Bordo barva navdušuje z eleganco in močjo

Ta globoka in prefinjena različica rdeče je ena tistih barv, ki vsako zimo znova dokaže, da ji trendi ne morejo do živega. V sezoni 2025/26 pa se vrača še bolj samozavestno, v kombinacijah, ki presenečajo, in v teksturah, ki dodajo občutek razkošja.

Gre za odtenek, ki deluje hkrati močno in ženstveno, zato ga lahko nosimo na nešteto načinov, od klasičnih modnih kombinacijah do drznih poudarkov v drugače nevtralnem outfitu.

Foto: Deichmann

Kako nositi bordo? Za eleganten videz : kombinirajte bordo škornje z antracitnim plaščem in pletenino.

kombinirajte bordo škornje z antracitnim plaščem in pletenino. Za bolj casual slog : izberite superge ali gležnjarje v bordo odtenku in jih dopolnite z jeansi in oversized suknjičem v peščenih tonih.

izberite superge ali gležnjarje v bordo odtenku in jih dopolnite z jeansi in oversized suknjičem v peščenih tonih. Za praznični učinek: obujte bordo balerinke ali salonarje in jih kombinirajte z bleščečimi dodatki v zlati ali srebrni barvi.

Enobarvni videz v bordo od glave do pete, a z različnimi materiali, kot so žamet, pletenina in lakasto usnje je outfit, s katerim ne morete zgrešiti letos. Bordo je to sezono nepogrešljiva barva, dovolj univerzalna za vsak dan in dovolj posebna, da z njo naredite vtis, kjerkoli se pojavite.

Navdih poiščite v Deichmann bordo ponudbi :

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Sijaj, bleščice in kovinski odsevi se vračajo

Metallic ni več rezerviran samo za praznike, večerne zabave ali posebne priložnosti. Tokrat zasije že čez dan, v kombinacijah, ki so udobne, nosljive in neverjetno šik.

Srebrni, zlati ali rožnati toni se pojavljajo na torbicah, gležnjarjih, supergah in salonarjih. Ko jih kombiniramo s toplimi zimskimi materiali, kot so volna, pletenine ali rebrast žamet, ustvarimo videz, ki je hkrati glamurozen in sproščen.

Foto: Deichmann

Kako nositi metallic? Za začetnice v bleščicah : izberite torbico z metalnim leskom ali čevlje z bleščečimi detajli. Kombinirajte jih z osnovnimi kosi, kot so kavbojke, puli ali dolga volnena jakna.

: izberite torbico z metalnim leskom ali čevlje z bleščečimi detajli. Kombinirajte jih z osnovnimi kosi, kot so kavbojke, puli ali dolga volnena jakna. Za bolj pogumne : bleščeči škornji ali superge z rebrastimi pajkicami in oversized puloverjem so videz, ki navdušuje brez pretiravanja.

: bleščeči škornji ali superge z rebrastimi pajkicami in oversized puloverjem so videz, ki navdušuje brez pretiravanja. Za večerne izhode: kombinirajte salonarje s črno žametno obleko ali bleščečim midi krilom, takšen glamur ne potrebuje dodatne razlage.

Metallic kosi naj bodo zvezda outfita, zato jih kombinirajte z nevtralnimi toni ali mehkimi materiali, ki jih nežno uravnotežijo. Tako bo sijaj prišel do izraza, ne da bi vaš stajling preveč izstopal. Z nekaj stilske igre lahko ta trend nosite že ob jutranji kavi ali popoldanski službeni obveznosti. In priznajmo si, da je včasih prav kovinski detajl tisti, ki nam polepša siv zimski dan?

Izberite iz Deichmann metallic kolekcije :

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Must-have modni kosi za jesen in zimo 2025/26

To sezono prevladujejo modni kosi, ki združujejo udobje in izrazit slog. Škornji pod koleni se vračajo v različnih izvedbah, z ravnim podplatom, peto ali v gladkem usnju in delujejo kot vsestranski kos, ki podaljša silhueto in se odlično kombinira z zimskimi krili ali plašči. Popolno se ujemajo z umetnim krznom, ki vsakemu outfitu doda pridih razkošja, naj bo to v obliki plašča, ovratnika ali dodatka.

Foto: Deichmann

Med drznimi trendi ostajajo v ospredju živalski vzorci, ki najbolj zasijejo v umirjenih kombinacijah in elegantno popestrijo obutev ali torbico. V vsakdan se vračajo tudi balerinke, a tokrat z novimi detajli, kot so paščki, lakasti materiali in poudarjene konice, ki ustvarijo eleganten, a udoben videz.

Foto: Deichmann

Letos se vrača tudi dandy slog, ki z močnimi linijami in retro pridihom vnese v garderobo pridih klasične prefinjenosti. Med najbolj opaznimi modnimi izjavami pa izstopa matrix plašč – dolg, usnjen in samozavesten kos, ki celoten videz povzdigne v trenutku.

Foto: Deichmann

To je moda, ki ne sledi le trendom, temveč omogoča, da vsak kos postane izraz osebnega stila.