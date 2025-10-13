Alesi prodaja enega od svojih ikoničnih Ferrarijevih dirkalnikov

Nekdanji dirkač formule 1 Jean Alesi se pripravlja na dražbo enega od svojih Ferrarijevih dirkalnikov iz leta 1992. Gre za unikatni primerek, ki je ocenjen na več milijonov evrov, je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočil Artcurial.

Rdeči enosedežnik v brezhibnem stanju s 750 konjskimi močmi motorja V12 je avignonskemu dirkaču podarila Scuderia ob koncu sezone 1992, v kateri je na svetovnem prvenstvu - tega je osvojil britanski dirkač Nigel Mansell (Williams-Renault) - zasedel sedmo mesto. Od takrat stoji v telovadnici v vili nekdanjega dirkača.

"Med zadnjo dirko za veliko nagrado Monze sem imel zadovoljstvo znova sesti za volan svojega Ferrarijevega dirkalnika F1 iz leta 1995, ki je bil prav tako opremljen z motorjem V12 z zanj značilno muzikalnostjo," je dejal zdaj 61-letni Alesi.

"Ko sem prišel domov, me je pogled na moj F92A iz leta 1992 v telovadnici prepričal, da spada na dirkališče. Zato sem se odločil, da ga dam v prodajo, da bi ga lahko kakšen navdušenec obudil in spet spodbudil, da bo ta legendarni V12 zarjovel! Doma ga bo zamenjal prvi Tyrrellov dirkalnik F1 v moji karieri, ki ga imam še vedno na srečo v lasti," je odločitev pojasnil Alesi.

Alesi je nastopal na 184 dirkah na veliko nagrado, v barvah Ferrarija, za katere je vozil med letoma 1991 in 1995, je dobil VN Kanade 1995. Nekdanji dirkač je zdaj predsednik dirkališča Paul Ricard.

