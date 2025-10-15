Moštvo formule 1 Mercedes je sporočilo, da bosta Britanec George Russell in Italijan Kimi Antonelli tudi v naslednji sezoni ostala voznika v tej ekipi.

Oba dirkača prihajata iz Mercedesovih mladinskih programov. Russell je v formuli 1 sprva vozil za Williams, k Mercedesu je prišel leta 2022. Doslej je v formuli 1 27-letni Britanec dosegel pet zmag, vse z Mercedesom.

Antonelli pa je letos začel pot v formuli 1. Mladi, šele 19-letni dirkač je v moštvu zamenjal nekdanjega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki se je preselil k Ferrariju. V Kanadi je s tretjim mestom dosegel prve stopničke v karieri.

Novico o podaljšanju sodelovanja je Mercedes sporočil pred začetkom trojčka dirk onstran luže, ko bodo dirkači v treh zaporednih tednih nastopali v ameriškem Austinu, Ciudad de Mexicu in Sao Paulu.

Wolff: Nikoli ni bilo vprašanje, ali bosta ostala

"Potrditev naših voznikov za naslednjo sezono je bila vedno le vprašanje časa, nikoli ni bilo vprašanje, ali bosta ostala," je ob tem dejal vodja ekipe Toto Wolff in dodal: "Vesel sem, da smo to naredili. George in Kimi sta pokazala, da sta močna naveza in veseli me, da bomo skupaj nadaljevali to pot. Letos nas čaka še šest dirk, potem pa se bomo osredotočili na novo obdobje formule 1 po letu 2026." Andrea Kimi Antonelli Foto: Reuters

S tem je vodja Mercedesa namignil na večje spremembe tehničnih pravil, ki bodo nastopile naslednjo sezono in za katere tudi pri Mercedesu upajo, da jim bodo pomagale v boju za naslov prvaka. V letošnji sezoni so konstruktorskega že izgubili, saj si je McLaren predčasno privozil lovoriko, Mercedes se bo s Ferrarijem in Red Bullom boril za drugo mesto.

Med vozniki pa je Russell trenutno četrti z 237 točkami in ima le še teoretične možnosti za naslov, saj so precej pred njim McLarnova dirkača Avstralec Oscar Piastri (336) in Britanec Lando Norris (314) ter branilec naslova, Red Bullov Nizozemec Max Verstappen (273).