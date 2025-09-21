Verstappen zmagovalec Bakuja, Piastri končal v ogradi

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v azerbajdžanskem Bakuju. Drugi je bil Britanec George Russell (Mercedes), tretji pa Španec Carlos Sainz (Williams). Vodilni v seštevku sezone Avstralec Oscar Piastri po trčenju v ogrado že v prvem krogu ni končal dirke.

Kljub odstopu je ostal na prvem mestu, saj njegov najbližji zasledovalec, moštveni sotekmovalec pri McLarnu Britanec Lando Norris ni najbolje izkoristil ponujene priložnosti. Bil je le sedmi, tako da je zaostanek za Avstralcem z 31 točk zmanjšal na 25.

V Bakuju je na zahtevni stezi, ki delno poteka po ozkih ulicah mestnega središča, vselej pestro, saj lahko že najmanjša napaka povzroči trčenje in prekinitev dogajanja. To se je potrdilo že v soboto, ko so kvalifikacije trajale več kot dve uri, kar šestkrat so jih prekinili zaradi trkov.

Dolgo je kazalo, da bo do prvega "pole positiona" po 14 letih prišla ekipa Williams, a je bil branilec naslova Verstappen na koncu vendarle hitrejši od Sainza, presnetil je tudi Novozelandec Liam Lawson (Racing Bulls) s tretjim mestom. Med tistimi, ki so poškodovali dirkalnike, sta bila tudi prvi voznik Ferrarija Monačan Charles Leclerc in vodilni v SP Piastri.

Oscar Piastri je končal v zaščitni ogradi, zadržal pa lepo prednost v skupnem seštevku. Foto: Reuters

Piastrijeva nočna mora se je nadaljevala tudi na dirki

Za slednjega se je nočna mora v Bakuju nadaljevala tudi danes. Start se mu ni najbolje posrečil, potem pa je že v prvem krogu napravil podobno napako kot dan prej in se spet zaletel v varnostno ogrado. Po tem trčenju je na stezo zapeljal varnostni avto, po umiku pa je v ospredju vrstni red ostal Verstappen - Sainz - Lawson.

Drugi McLarnov dirkač Norris, ki mu je Piastri z odstopom odprl vrata do zmanjšanja razlike v seštevku, pa je imel precej dela s tekmeci pred seboj. Obtičal je na osmem mestu, pred njim sta bila Leclerc in drugi Red Bullov dirkač Yuki Tsunoda ter oba Mercedesa, Kimi Antonelli in George Russell.

A vrstni red se ni bistveno spreminjal. Pri postankih so najboljši čakali najdlje, Verstappen si je medtem privozil tolikšno prednost, da se je, ko je v 41. krogu obiskal mehanike, brez težav vrnil v vodstvo. Le Sainz je eno mesto izgubil, prehitel ga je Russell. Norris pa je po postankih pridobil le eno mesto in finiš preizkušnje pričakal na sedmem. Prav v zadnjem krogu je skušal še prehiteti Tsunodo za preboj na šesto mesto, a mu ni uspelo.

"Končno sem tu, celo leto smo garali. Zdaj je bilo vse v redu, imeli smo hitrost, dokazali smo, da smo na pravi poti. Doslej nam ni uspevalo, a v življenju je včasih pač tako," je za prireditelje dejal Sainz.

"Celoten vikend je bil izjemen. Že kvalifikacije so bile odlične, danes je vse delovalo tako, kot mora. Ko gre vse po načrtih, moraš biti zadovoljen. Vesel sem, da danes ni bilo veliko prekinitev z varnostnim avtom, a verjetno smo vsi malo previdnejši na dirki kot pa na treningih, ko gre na čas," pa je po 67. uspehu v karieri dejal zmagovalec.

V seštevku sezone zdaj po današnji ničli sicer še ostaja v vodstvu Piastri s 324 točkami, Norris pa je zaostanek nekoliko zmanjšal, zdaj ima 299 točk. Verstappen se je z drugo zaporedno zmago vodilnemu dvojcu oranžnih malenkost približal, zdaj je pri 255 točkah.

Naslednja postaja sezone formule 1 bo dirka v Singapurju čez 14 dni.