Dirkači formule ena so v Austinu v Teksasu odpeljali en prosti trening na 19. veliki nagradi letošnjega svetovnega prvenstva. Ta konec tedna je namreč na sporedu tudi šprinterska dirka. Na treningu je bil najhitrejši Lando Norris z McLarnom. Ob 23.30 sledijo kvalifikacije za štartna mesta na sobotnem šprintu.

Lewis Hamilton in Lando Norris Foto: Reuters En sam prosti trening pomeni, da so dirkači preizkušali nastavitve za različne pogoje: za kvalifikacije z malo goriva, za dirko tako z malo kot z veliko goriva, pa različne pnevmatike. Tako je bil vrstni red povsem premešan in vse prej kot merodajen pokazatelj, kdo bo ta konec tedna v Austinu v Teksasu v igri za zmagovalni balkon. Dirkača konstruktorskega prvaka ekipe McLaren sta bila sicer v vrhu: Lando Norris je odpeljal najhitrejši čas, Oscar Piastri pa je na tretjem mestu zaostal četrt sekunde. Avstralec ima v skupnem seštevku sezone 22 točk prednosti pred Britancem.

Lewis Hamilton, ki je vodil večji del treninga, je bil na koncu z nekaj manj kot sedmimi desetinkami zaostanka osmi. Zmagovalec prejšnje dirke v Singapurju George Russell (Mercedes) je trening končal na sedmem mestu. Očitno sta se nastavitvam za dirko posvečala Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in Charles Leclerc (Ferrari), saj sta bila z velikim zaostankom na 18. oz. 20. mestu. Po drugi strani pa je bil na drugem mestu Nico Hülkenberg (Sauber), ki ga na dirki ne pričakujemo med najboljšimi.

VN ZDA, prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:33,294

2. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,255

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,279

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,345

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,354

6. Alex Albon (Williams) +0,626

7. George Russell (Mercedes) +0,637

8. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,671

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,861

10. Oliver Bearman (Has) +1,039

11. Esteban Ocon (Haas) +1,074

12. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,184

13. Juki Cunoda (Red Bull) +1,237

14. Lance Stroll (Aston Martin) +1,316

15. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,325

16. Franco Colapinto (ALpine) +1,359

17. Pierre Gasly (Alpine) +1,371

18. Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) +1,443

19. Carlos Sainz (Wiliams) +2,580

20. Charles Leclerc (Ferrari) +2,786