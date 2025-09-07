Verstappen na štartu "idiot", a je odpeljal popolno dirko in se smejal McLarnu

McLaren je po nekaj dirkah premoči premagan v Monzi. Veliko nagrado Italije je dobil Max Verstappen (Red Bull). Na štartu ga je Lando Norris (McLaren) sicer ozmerjal za idiota, potem ko ga je izrinil na travo in sekal prvo šikano, a je Nizozemec Britanca dva kroga pozneje pošteno prehitel na stezi in se odpeljal do svoje 66. zmage v formuli 1. Norris je končal na drugem mestu, vodilni v prvenstvu Oscar Piastri (McLaren) pa je bil tretji.

Max Verstappen je s prehitevanjem prišel mimo Landa Norrisa. Foto: Reuters Zadnje evropska dirka v letošnjem svetovnem prvenstvu formule 1 ni ponudila veliko akcije, pa vseeno je bilo nekaj drame v uvodnih ter v zadnjih krogih. S štartne vrste je najbolje potegnil Lando Norris (McLaren), se postavil kolo ob kolesu Maxu Verstappnu (Red Bull), a zapeljal na travo, da nista trčila. Nato je bil Aglež pozen na zaviranju v prvi šikanu in je Nizozemec sekal prvi zavoj, da nista trčila. "Kaj dela ta idiot?! Najprej me je izrinil na travo, nato pa še sekal šikano," se je jezil Norris. Verstappen ga je spustil na prvo mesto, da ne bi dobil kazni, a nato dva kroga pozneje pošteno prehitel. In dirkač Red Bulla se ni več oziral nazaj. Naredil je šest sekund prednosti in se odpeljal do svoje 66. zmage v formuli 1, tretje v letošnji sezoni in tretje v Monzi.

Max Verstappen je tretjič zmagal v Monzi. Foto: Reuters Ker se gume niso obrabljale tako hitro kot običajni, so dirkači odlašali z edinim postankom. Pri McLarnu so se odločili, da za razliko od tekmecev, ki so vsi menjali z rumenih na trše bele gume, oni poskusijo s postankom šele sedem krogov pred ciljem in izberejo mehkejše ter hitrejše rdeče gume. A ga je pri Norrisovem postanku polomil eden od mehanikov in izgubil je šest sekund. Tako ga je prehitel Oscar Piastri (McLaren), ekipni kolega in tekmec za lovoriko. Pri McLarnu so se nato odločili za ekipni ukaz in Avstralec je Britanca spustil nazaj predse. Ko je to slišal Verstappen, se je še med dirko začel smejati. Najhitrejšo dirko leta, ki ni trajala niti uro in 20 minut, so brez prave možnosti za zmagovalni balkon na mestih od štiri do šest končati Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) in Lewis Hamilton (Ferrari), ki je že v uvodnih krogih pridobil štiri mesta.

VN Italije, Monza:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +19,2

3. Oscar Piastri (McLaren) +21,3

4. Charles Leclerc (Ferrari) +25,6

5. George Russell (Mercedes) +32,8

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +37,4

7. Alex Albon (Williams) +50,3

8. Gabriel Bortoleto (Sauber) +58,4

9. Kimi Antonelli (Mercedes) +59,7

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) +63,8

11. Carlos Sainz (Williams) +64,4

12. Oliver Bearman (Haas) +79,2

13. Juki Cunoda (Red Bull) +80,7

14. Liam Lawson (Racing Bulls) +82,3

15. Esteban Ocon (Haas) +1 krog

16. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

17. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog

18. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

Odstop: Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Sauber)



Skupni seštevek (16/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 324 točk

2. Lando Norris (McLaren) 293

3. Max Verstappen (Red Bull) 230

4. George Russell (Mercedes) 194

5. Charles Leclerc (Ferrari) 163

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7. Alex Albon (Williams) 70

8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 66



1. McLaren Mercedes 617 točk

2. Ferrari 280

3. Mercedes 260

4. Red Bull Racing Honda 239

5. Williams Mercedes 86

6. Aston Martin Mercedes 62

Prvenstvo formule 1 se bo nadaljevalo čez 14 dni s še eno dirko, kjer se dosegajo visoke hitrosti, z VN Azerbajdžana v Bakuju. Pred zadnjimi osmimi dirkami ima Piastri v skupnem seštevku sezone 31 točk prednosti pred Norrisom. V Monzi je torej izgubil samo tri točke. Verstappen je teoretično sicer še v igri za svoj peti naslov prvaka, a zaostaja 94 točk.

Kako se je razpletala VN Italije



CILJ: Verstappen je tretjič osvojil VN Italije. To je njegova 66. zmaga v formuli 1. Norris je drugi, Piastri pa tretji.



Še 2 kroga: Verstappen ima 19 sekund prednosti pred McLarnoma. Max se smeje novici, da so pri McLarnu menjali vrstni red.



Še 3 krogi: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Ocon, 8. Stroll, 9. Albon, 10. Antonelli



Še 4 krogi: McLarnov ukaz iz boksov: Piastri je moral spustiti predse Norrisa. "Od kdaj je napaka mehanika razlog za ekipne ukaze," se je jezi Avstralec.



Še 6 krogov: Dolg postanek za Norrisa. Nekaj se je zalomilo mehanikom! In Britanec je tako izgubil mesto proti Piastriju.



Še 7 krogov: Krog za Piastrijem na postanek še Norris. Oba na hitrejše rdeče gume, a zaostanek za Verstappnom bo prevelik.



Še 8 krogov: 1. Norris*, 2. Piastri* +3,7, 3. Verstappen +11,9, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Ocon*, 8. Stroll*, 9. Antonelli, 10. Albon (*brez postanka)



Še 11 krogov: Norris in Piastri sta zdaj pred Verstappnom, a Anglež ima samo 14 sekund prednosti, saj je Nizozemec z novimi gumami odpeljal najhitrejši krog na dirki. Težko bo po poznem postanku ujel in prehitel Maxa.



Še 12 krogov: Trčenje v boju za mesto med Bearmanom in Sainzom. Uspela sta nadaljevati, tako da ne bo varnostnega avtomobila.



Še 14 krogov: Postanek za Hamiltona, vrnil se je za Leclerca in Russlla. Samo še McLarna od najboljših brez menjave pnevmatik.



Še 15 krogov: Verstappen v boksih in Red Bull gre na bele gume. Si bo McLaren drznil izbrati rdeče gume. Potem bi bil razplet lahko zanimiv.



Še 16 krogov: Prvi trije še kar čakajo z edinim postankom. Pri McLarnu razmišljajo o hitrejših rdečih gumah. Vsi so zdaj so menjali na bele gume.



Še 19 krogov: Vendarle je čas za postanke tudi za najboljše, najprej četrti Leclerc.



Še 21 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +6,1, 3. Piatri +12,1, 4. Leclerc, 5. Hamilton, 6. Albon, 7. Ocon, 8. Stroll, 9. Hadjar, 10. Sainz



Še 23 krogov: Prednost Verstappna pred Norrisom je že nekaj krogov šest sekund. Ima že zelo obrabljene pnevmatike.



29. krog: V bokse Russell in krog pozneje še Antonelli. Najboljši še vztrajajo na stezi z rumenimi gumami, čeprav so že čez polovico dirke.



25. krog: Albon je za trenutno osmo mesto prehitel Sainza. Alonso je medtem močno upočasnil, saj ima poškodovano vzmetenje, in pelje v bokse.



23. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +6,1, 3. Piastri +12,4, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Antonelli, 8. Sainz, 9. Albon, 10. Ocon



21. krog: Začeli so se predvidoma edini postanki v boksih. Iz rumenih bodo menjali na bele gume. Krog po Cunodi sta en za drugim na menjavo gum zapeljala Bortoleto in Alonso, ki je s hitrejšim postankom prehitel svojega varovanca.



19. krog: Verstappen leti. Nov najhitrejši krog na dirki. Ima že pet sekund prednosti.



18. krog: Antonelli je za deveto mesto prehitel Cunodo.



16. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +4,4, 3. Piastri +10,2, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Bortoleto, 8. Alonso, 9. Cunoda, 10. Antonelli



12. krog: Verstappen ima Red Bullov dirkalnik nastavljen za visoke hitrosti na koncu dolgih ravnin in mu McLaren ni kos. Ima tri sekunde prednosti.



10. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +2,2, 3. Piastri +6,0, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Bortoleto, 8. Alonso, 9. Cunoda, 10. Antonelli



8. krog: Verstappen in Norris sta Leclercu in Piastriju ušla na šest sekund. Vodilni v prvenstvu vendarle mimo Monačana! Hamilton se prebija naprej, je že šesti.



6. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,1, 3. Leclerc +6,2, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Bortoleto, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Cunoda, 10. Antonelli



4. krog: Verstappen je v prvi šikani prehitel Norrisa za prvo mesto. Verstappen round the outside 💪



Unbelievable battling at the front as the Dutchman retakes the lead! 🍿#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hREmJQcsy0 — Formula 1 (@F1) September 7, 2025 3. krog: 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Bortoleto, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Cunoda, 10. Antonelli



1. krog: Ob koncu kroga je Verstappen vrnil prvo mesto Norrisu, da bi se izognil kazni, potem ko je sekal prvo šikano. Za njima pa dvoboj Leclerca in Piastrija.



Štart! Norris je dobro potegnil s položaja in bil pred prvim zavojem ob Verstappnu. Zapeljal je na travo. In bil pozen v prvi šikani, ki jo je Max sekal, da nista trčila. "Kaj dela ta idiot?! Najprej me je izrinil na travo, nato pa še sekal šikano." Verstappen je zadržal prvo mesto, Norris je drugi, Leclerc pa je prišel pred Piastrija. Verstappen vs Norris ⚔️ Watch the race start 🎥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/iDjEiJhcg5 — Formula 1 (@F1) September 7, 2025 Krog za ogrevanje. Vsi najboljši dirko začenjajo na rumenih gumah. Hulkenberg bo po krogu za ogrevanje zapeljal v bokse in odstopil.



Štartna mesta (53 krogov): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Bortoleto, 8. Alonso, 9. Cunoda, 10. Hamilton



Še 15 minut do štarta: Krasno sončno poznopoletno popoldne v Monzi, 26 stopinj. Vse je pripravljeno za eno od klasik formule 1. 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Bortoleto, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Cunoda, 10. AntonelliVsi najboljši dirko začenjajo na rumenih gumah. Hulkenberg bo po krogu za ogrevanje zapeljal v bokse in odstopil.1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Bortoleto, 8. Alonso, 9. Cunoda, 10. Hamiltona: Krasno sončno poznopoletno popoldne v Monzi, 26 stopinj. Vse je pripravljeno za eno od klasik formule 1.

Norris: Na dirkah smo boljši, a mimo Maxa bo težko priti

Lando Norris bo poskušal doseči svojo deseto zmago v formuli ena. Foto: Reuters Ob 15. uri za svojo 66. zmago v formuli 1, a šele tretjo letos, dirka Max Verstappen (Red Bull). Spomladi je dobil VN Japonske in VN Emilije Romanje. Na prejšnjih osmih dirkah pa je bil samo dvakrat na zmagovalnem balkonu. Na sobotnih kvalifikacijah je bil 77 tisočink hitrejši od Landa Norrisa (McLaren). Vodilni v skupnem seštevku sezone Oscar Piastri (McLaren) pa si je pridirkal tretji štartni položaj. Na hitri stezi v Monzi z dolgimi ravninami McLarnov dirkalnik ni v premoči, kot je bil na prejšnjih dirkah. "Na dirkah smo boljši, a mimo Maxa bo težko priti. Bomo videli." Pa še na štartu bo na umazani notranji liniji.

Leclerc: Razočaran, a ne presenečen

Charles Leclerc je bil na kvalifikacijah četrti. Foto: Reuters Že tako pa Norris ni najboljši, kar se tiče speljevanja s štartne vrste. Tako bi ga lahko prehitel tudi Piastri. "Ne pričakujem ničesar čarobnega. Za mano sta tudi Ferrarija." Pravzaprav je za njim en sam Ferrari, Charles Leclerc, saj se je moral Lewis Hamilton zaradi kazni s prejšnje dirke pomakniti s petega na deseto štartno mesto. Domača ekipa se je po prostih treningih zdela konkurenčna za zmago, kvalifikacije pa so jih prizemljile. "Vedeli smo, da imata McLaren in Red Bull nekaj več v sebi, kot so kazali na treningih. Razočaran sem, a ne presenečen," je po kvalifikacijah dejal Leclerc.