Ferrari pred tifosi v barvah Nikija Laude zelo hiter

Prvenstvo formule 1 se ta konec tedna nadaljuje z zadnjo evropsko dirko leta. VN Italije v kraljevem parku v Monzi bo v nedeljo ob 15. uri, ob 16.00 pa v soboto kvalifikacije. V petek so dirkalnike preizkusili na prostih treningih. Prvega je dobil Lewis Hamilton, drugi pa je bil Charles Leclerc, kar je dober obet za Ferrari pred dirko, ki zanje šteje največ. Na tribunah bo v nedeljo več kot sto tisoč tifosov, najstrastnejših navijačev rdečega dirkalnika, ki je ta konec tedna obarvan, kot je bil v časih Nikija Laude. Na drugem treningu je bil prvi Lando Norris, prva deseterica pa je bila v razmaku vsega štirih desetink.

Ferrari v barvah dirkalnika Nikija Laude iz leta 1975

Niki Lauda v Ferrariju iz leta 1975 Foto: Reuters Ferrari ta konec tedna na domači dirki v Monzi obeležuje 50-letnico prvega naslova prvaka Nikija Laude. Zato so nekoliko drugače obarvali dirkalnik, pokrov motorja je bele barve, tako kot je bil ferrari Laude iz sezone 1975. Najlepši način, da proslavijo obletnico bi bila seveda zmaga. In ni nemogoča.

Dokaz tega je že razplet prvega prostega treninga. S časom 1:20,117 je bil najhitrejši Lewis Hamilton, z manj kot dvema desetinkama zaostanka pa drugi Charles Leclerc. Monačan je pred letom dni dobil VN Italije, kar mu je uspelo drugič. Britancu se v Monzi sicer ne obeta dober štartni položaj, saj mu bodo h kvalifikacijskemu dosežku prišteli pet kazenskih mest. Kazen je dobil po pretekli VN Nizozemske, ker je pred štartom dirke v Zandvoortu kršil pravilo rumene zastave. Hamilton ima iz Monze pet zmag, a zadnjo iz leta 2018.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Italije:



2024 – Charles Leclerc (Ferrari)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Daniel Ricciardo (McLaren)

2020 – Pierre Gasly (Alpha Tauri)

2019 – Charles Leclerc (Ferrari)



Skupni seštevek pred VN Italije (15/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 309 točk

2. Lando Norris (McLaren) 275

3. Max Verstappen (Red Bull) 205

4. George Russell (Mercedes) 184

5. Charles Leclerc (Ferrari) 151

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8. Alex Albon (Williams) 64



1. McLaren Mercedes 584 točk

2. Ferrari 260

3. Mercedes 248

4. Red Bull Racing Honda 214

5. Williams Mercedes 80

6. Aston Martin Mercedes 62

Na prvem treningu Ferrarija najhitrejša

Lewis Hamilton s Ferrarijem, ki je ta konec tedna obarvan podobno kot leta 1975 Ferrari Nikija Laude. Foto: Guliverimage

Carlos Sainz Foto: Guliverimage Monza je ena najhitrejših stez v koledarju prvenstva formule ena, ima dolge ravnine. In tu bo z močjo motorja in svojo aerodinamiko Ferrari nekoliko boljši kot na prejšnjih dirkah. Enako visoko končno hitrost tu izkorišča ekipa Williams. Carlos Sainz je bil tretji na prvem treningu, sicer s kar pol sekunde zaostanka za Hamiltonom. Tudi Alex Albon je bil v prvi deseterici (sedmi). Vodilni v prvenstvu Oscar Piastri je prvi trening izpustil, njegov konkurent za lovoriko Lando Norris pa je bil z devetimi desetinkami zaostanka deveti. McLaren svojo letošnjo premoč črpa predvsem iz aerodinamike, ki je prilagojena hitri vožnji skozi zavoje. V povezavi s prvim treningom izpostavimo še, da je v zadnji minuti ob stezi parkiral George Russell. Odpovedal mu je njegov Mercedesov dirkalnik.

VN Italije, prvi prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:20,117

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,169

3. Carlos Sainz (Williams) +0,533

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,575

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,823

6. Lando Norris (McLaren) +0,904

7. Alex Albon (Williams) +0,956

8. George Russell (Mercedes)

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,997

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1,041

11. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,055

12. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,062

13. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,084

14. Juki Cunoda (Red Bull) +1,175

15. Lance Stroll (Aston Martin) +1,178

16. Alexander Dunne (McLaren) +1,489

17. Esteban Ocon (Haas) +1,525

18. Pierre Gasly (ALpine) +1,536

19. Oliver Bearman (Haas) +1,941

20. Paul Aron (Alpine) +2,036

Na drugem treningu prvi Norris, razlike zelo majhne

Lando Norris je dobil drugi petkov trening. Foto: Guliverimage Na drugem treningu je Norris, zmagovalec treh od zadnjih petih dirk, le dokazal, da bo McLaren tudi tu prvi favorit za zmago. S časom 1:19,878 je bil najhitrejši, a le 83 tisočink od Leclerca na drugem mestu. Tudi tretji Sainz je zaostal manj kot desetinko, manj kot dve pa Piastri, Hamiltonom in Max Verstappen (Red Bull). Majhne razlike (kar 17 dirkačev je bilo v razmaku vsega sekunde) obetajo vsaj zelo zanimive sobotne kvalifikacije, ki bodo na sporedu ob 16. uri.

Andrea Kimi Antonelli dela preveč napak. Foto: Guliverimage Ob McLarnu in Ferrariju je treba resno računati še na ekipo Williams - Albon je bil na drugem treningu sedmi - in seveda na aktualnega prvaka. Nekaj počasnejši je Mercedes, Russell je bil samo 10., Andrea Kimi Antonelli pa 19., potem ko je na samem začetku treninga naredil napako in obtičal v peščeni izletni coni. Italijanskemu najstniku se napake na zadnjih velikih nagradah kar vrstijo.

VN Italije, drugi prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:19,878

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,083

3. Carlos Sainz (Williams) +0,096

4. Oscar Piastri (McLaren) +0,181

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,192

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,199

7. Alex Albon (Williams) +0,301

8. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,363

9. Juki Cunoda (Red Bull) +0,391

10. George Russell (Mercedes) +0,398

11. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,505

12. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,597

13. Lance Stroll (Aston Martin) +0,650

14. Oliver Bearman (Haas) +0,729

15. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,767

16. Esteban Ocon (Haas) +0,776

17. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,933

18. Pierre Gasly (Alpine) +1,224

19. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +1,489

20. Franco Colapinto (Williams) +1,686