Vodstvo McLarnove ekipe formule 1 ostaja nevtralno v boju svojih dveh dirkačev za letošnji naslov prvaka. Oscar Piastri ima 34 točk prednosti pred Landom Norrisom, ostali zanju niso več zares nevarni. Se pa v angleški ekipi zavedajo, da bo Norris po odstopu v Zandvoortu samo še bolj motiviran. "Prepričan sem, da bo to velik spektakel za formulo 1," pravi Andrea Stella. Sezona se konec tedna nadaljuje z VN Italije.

Oscar Piastri je zmagal sedmič letos in devetič v formuli 1. Foto: Reuters Po zmagi Oscarja Piastrija in odstopu Landa Norrisa (oba McLaren) na VN Nizozemske se je razlika med ekipnima tekmecema za naslov svetovnega prvaka z devetih povišala na 34 točk. A mladi Avstralec, ki je v Zandvoortu dosegel sedmo zmago sezone (deveto v karieri), meni, da to še ni varna prednost. Do konca prvenstva je res še devet dirk, je pa na njegovi strani predvsem psihološka trdnost. Britanec je na drugi strani že večkrat klonil pod pritiskom in drugič letos ostal brez točke. "Sezona je še dolga. Še naprej moram dirkati na polno in skušati zmagati čim več dirk. Ne bi rekel, da imam udobno prednost. Smo videli, da se z enim odstopom lahko zelo hitro vse spremeni. Nimam še udobne prednosti," je po 15. dirki sezone razlagal Piastri. Ta ni odstopil že zadnjih 43 dirk (od VN ZDA 2023), v tem obdobju samo na eni dirki ni osvojil točk.

Norris je bil na treningih najhitrejši, na kvalfiikacijah mu je ponagajal veter in je izgubil "pole position" za 12 tisočink. Priložnosti, da bi ekipnega kolega napadel na dirki, ni dobil. "Motor se je kar naenkrat ugasnil. Ni bila moja krivda. Ničesar nisem mogel. To ni bil moj konec tedna. Težko je. Seveda sem razočaran. Tako hitro izgubiš toliko točk, ki so pomembne za prvenstvo." A puške ne meče v koruzo. V povprečju mora sicer zdaj na vsaki dirki osvojiti štiri točke več od Piastrija. Njun dirkalnik je premočan za tekmece, lahko se zgodi, da bosta na večini dirk na prvih dveh mestih. "Edino, kar lahko naredim, je, da skušam zmagati vse dirke. To bo težko. A bom dal vse od sebe. Sva pa zelo izenačena. Imam zelo dobrega ekipnega kolega. Je močan in hiter v vseh situacijah. Težko je pridobiti točke proti nekomu, ki je tako konstanten."

Skupni seštevek po VN Nizozemske (15/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 309 točk

2. Lando Norris (McLaren) 275

3. Max Verstappen (Red Bull) 205

4. George Russell (Mercedes) 184

5. Charles Leclerc (Ferrari) 151

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8. Alex Albon (Williams) 64

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 37

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 37



1. McLaren Mercedes 584 točk

2. Ferrari 260

3. Mercedes 248

4. Red Bull Racing Honda 214

5. Williams Mercedes 80

6. Aston Martin Mercedes 62

"To bo velik spektakel za formulo 1"

Pred oranžnimi tribunami Verstappnovih navijačev sta bila dirkača v oranžnem McLarnu razred zase. Foto: Reuters Čeprav imata dirkača McLarna proste roke v boju za lovoriko, pa se zdi, da v ekipi še naprej bolj stavijo na Norrisa, še posebej direktor Zak Brown. Landove besede, da ne bo predaje, pozdravlja tudi vodja ekipe Andrea Stella. "To pove, da bo zdaj skušal iz sebe iztisniti še več izjemnega potenciala. Komaj čakam, da vidimo, kaj bo še pokazal, saj vemo, da je vrhunski talent. Ta odstop mu bo dal še dodatno motivacijo."

V McLarnu so lahko mirni, saj se zdi, da jim nihče ne more več vzeti obeh lovorik, še posebej konstrutkorske. "Se že veselim, da vidim Landa na naslednjih dirkah. Prepričan sem, da bo to velik spektakel za formulo 1. Zdaj bo bitka z Oscarjem samo še bolj zanimiva," je dodal Stella. Sezona se z zadnjo evropsko dirko nadaljuje prihajajoči konec tedna v Monzi.