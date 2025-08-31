Zmagovalec velike nagrade Nizozemske, 15. dirke svetovnega prvenstva formule 1, je Oscar Piastri, kar je sedma letošnja zmaga dirkača McLarnove ekipe, ki je še povečal prednost v skupnem seštevku, saj je Lando Norris zaradi odpovedi dirkalnika odstopil. Zaradi trčenja sta na sipinah v Zandvoortu odstopila tudi oba Ferrarijeva dirkača, naprej Lewis Hamilton, nato še Charles Leclerc. Drugo mesto je osvojil Max Verstappen, tretje pa Isack Hadjar, kar je za Parižana alžirskih korenin sploh prva uvrstitev na zmagovalni balkon.

Sedma zmaga Piastrija, Hadjar prvič na stopničkah

Oscar Piastri je zmagal sedmič v sezoni. Foto: Reuters Na 15. dirki svetovnega prvenstva formule 1 v Zandvoortu ni manjkalo drame, pa pravijo, da ta nizozemska steza ne omogoča atraktivnega dirkanja. Edino zmagovalec Oscar Piastri (McLaren) je odpeljal mirno dirko, saj je vodil od štarta do cilja. To je njegova sedma zmaga letos in deveta v kraljici avtomotošporta. Z njo je prednost v skupnem seštevku sezone z devetih točk povišal na 34. Lando Norris (McLaren) je namreč odstopil. Sedem krogov pred ciljem je odpovedal pogonski sklop v njegovem dirkalniku. Začelo se mu je kaditi v kokpitu. Morda že odločilen trenutek sezone.

Prvič na stopničkah Isack Hadjar. Foto: Reuters Norris je pred odstopom vozil na drugem mestu, bil le sekundo za vodilnim Piastrijem. Na štartu je Britanec sicer zapravil drugo mesto, saj ga je prehitel Max Verstappen (Red Bull). Nizozemec je veliko tvegal, da ga je prehitel v drugem zavoju. Se je pa dirkač McLarna že v devetem krogu prebil nazaj pred njega, imel je hitrejši dirkalnik in bolj vzdržljive trše pnevmatike. Štirikratni prvak v Red Bullu je torej dirko končal na drugem mestu. Je bil pa vso dirko le dve sekundi za njim novinec v sestrskem dirkalniku Racing Bulls, Isack Hadjar. To so za Francoza z alžirskimi koreninami sploh prve stopničke, za njegovo ekipo pa prve po štirih letih.

VN Nizozemske, Zandvoort:



1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull) +1,2

3. Isack Hadjar (Racing Bulls) +3,2

4. George Russell (Mercedes) +5,6

5. Alex Albon (Wiliams) +6,3

6. Oliver Bearman (Haas) +9,0

7. Lance Stroll (Aston Martin) +9,4

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +11,7

9. Juki Cunoda (Red Bull) +13,5

10. Esteban Ocon (Haas) +14,0

11. Franco Colapinto (Alpine) +14,5

12. Liam Lawson (Racing Bulls) +17,0

13. Carlos Sainz (Williams) +17,3

14. Nico Hülkenberg (Sauber) +19,7

15. Gabriel Bortoleto (Sauber) +21,5

16. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +22,0

17. Pierre Gasly (Alpine) +23,6

Odstop: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari)



Skupni seštevek (15/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 309 točk

2. Lando Norris (McLaren) 275

3. Max Verstappen (Red Bull) 205

4. George Russell (Mercedes) 184

5. Charles Leclerc (Ferrari) 151

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8. Alex Albon (Williams) 64

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 37

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 37



1. McLaren Mercedes 584 točk

2. Ferrari 260

3. Mercedes 248

4. Red Bull Racing Honda 214

5. Williams Mercedes 80

6. Aston Martin Mercedes 62

Dvojna ničla za Ferrari, Leclerc s potezo dirke

Uničen dirkalnik Charlesa Leclerca. Foto: Reuters

Odstop Lewisa Hamiltona. Foto: Guliverimage Za največ drame pa sta poskrbela oba Ferrarijeva dirkača. Ko je na tretjini dirke padlo nekaj kapelj dežja, je Lewis Hamilton v nagnjenem drugem zavoju zapeljal preširoko prek robnika in ga je na pobarvanem delu zaneslo v zaščitni zid. Medtem je dobro kazalo Charlesu Leclercu, ki se je v 32. krogu prebil na peto mesto. S kar nekoliko norim manevrom je prek robnika prehitel Georga Russella (Mercedes). Je bilo pa za Monačana konec velja 18 krogov pred karirasto zastavo, ko se je vrnil z drugega postanka. V drugem zavoju ga je po notranji strani skušal prehiteti Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a je temu odneslo dirkalnik in je zadel v Ferrarija. Leclerca je zavrtelo in mu na robniku polomilo prednje krilce. Tako je odstopil še drugi Ferrarijev voznik in preostanek dirke spremljal v vlogi gledalca na sipini znotraj drugega zavoja. V boju za drugo mesto med konstruktorji je dvojna ničla hud udarec za Ferrari.

Sezona v formuli 1 se je nadaljevala po skoraj enomesečnem poletnem premoru. Nazadnje so v začetku avgusta dirkali pri Budimpešti na Hungaroringu. Naslednja dirka bo v Monzi za veliko nagradi Italije že prihodnji teden, kar bo tudi zadnja dirka v Evropi. Do konca prvenstva jih je sicer še devet.

Kako se je razpletala VN Nizozemske



CILJ! Deveta zmaga v kariero za Piastrija, ki je prednost v skupnem seštevku sezone povečal z 9 na 34 točk! Drugi na domači dirki Verstappen, Hadjar pa sploh prvič na zmagovalnem balkonu. Odstop za oba Ferrarija in Norrisa.



Zadnji krog! Piastri je pred sedmo zmago sezone.



Še dva kroga: Piastri ima varno prednost sekunde pred Verstappnom.



Še 4 krogi: Leteči štart. Na prvih mestih brez sprememb.



Še 5 krogov (varnostni avto): 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Hadjar, 4. Russell, 5. Albon, 6. Antonelli, 7. Bearman, 8. Stroll, 9. Alonso, 10. Gasly (odstop Norris, Leclerc, Hamilton)



Še 6 krogov: Varnostni avto. Po Ferrarijih še odstop Norrisa. Na prvih treh mestih zdaj Piastri, Verstappen in Hadjar.



Še 7 krogov: Dim v Norrisovem McLarnu. Nekaj mu smrdi, sporoča. In Norris je parkiral! Puščanje olja. Navijači pa v ekstazo, saj je Verstappen zdaj drugi. Boleč udarec za Britanca v borbi za naslov prvaka s Piastrijem. The moment Lando's race ended 😖



Sound on 🔊#F1 #DutchGP pic.twitter.com/ZYY2qSTeKw — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Še 8 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +1,7, 3. Verstappen +5,3, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Albon, 7. Antonelli, 8. Bearman, 9. Gasly, 10. Stroll



Še 12 krogov: Medtem ko 18 dirkačev dirka, pa jih obupani Leclerc opazuje ob sezi. Sedi na eni od peščenih sipin znotraj drugega zavoja, kjer je odstopil.



Še 13 krogov: Piastri z najhitrejšim krogom na dirki in ima že malo bolj varno prednost sekundo in pol.



Še 14 krogov: Leteči štart. Oba McLarna na trdih gumah, vsi za njima na na hitrejših rdečih. Verstappen je poskusil s prehitevanjem, a neuspešno.



Še 15 krogov (varnostni avto): 1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Albon, 7. Antonelli, 8. Gasly, 9. Alonso, 10. Bortoleto (odstop Hamilton in Leclerc)



Še 17 krogov: Varnostni avto, ker čistijo progo. Oba Ferrarija torej z odstopom. Znova polomija za ekipo iz Maranella.



Še 18 krogov: Ko se je Leclerc vrnil iz boksov, ga je Antonelli skušal prehiteti, a ga je v nagnjenem zavoju zaneslo in je zadel v Ferrarija. Leclerca je zavrtelo in mu je na robniku odtrgalo prednje krilce. Varnostni avto, kar so vsi izkoristili za drugi postanek. Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025 Še 19 krogov: Pa bodo vendarle nekateri na belih gumah poskusili z drugim postankom. Najprej v bokse Antonelli, zdaj bo menjal še Leclerc.



Še 20 krogov: Mirnejši del dirke. Norris je le dobro sekundo za Piastrijem, a razlika med njima v hitrosti je tako majhna, da se zdi skoraj nemogoče, da bi prišlo do prehitevanja. Verstappen drži dve sekundi prednosti pred Hadjarjem in Leclercom.



Še 24 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +1,2, 3. Verstappen +10,5, 4. Hadjar, 5. Leclerc, 6. Russel, 7. Antonelli, 8. Albon, 9. Stroll, 10. Ocon



Še 26 krogov: Za zdaj brez kazni za Leclerca (preiskava po dirki). Je pa zdaj dve sekundi za Hadjarjem in štiri za Verstappnom. Prva dva sta v razmaku sekundo in pol.



Še 30 krogov: Russell je spustil pred sabo Antonellija. S poškodovanim dirkalnikom ne more več voziti tako hitro kot prej, zato ekipni ukaz.



Še 32 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +1,2, 3. Verstappen +4,6, 4. Hadjar, 5. Leclerc, 6. Russell, 7. Antonelli, 8. Albon, 9. Stroll, 10. Ocon



35. krog: Poteza Leclerca je pod preiskavo. Prišlo je do dotika, z Mercedesa je odletelo nekaj delcev. Prehiteval je prek robnika. LAP 32/72



Full commitment from Charles! 😵



Leclerc banging wheels with Russell in the battle for P5! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/fEjfutxW5j — Formula 1 (@F1) August 31, 2025 34. krog: 1. Piastri, 2. Norris +1,5, 3. Verstappen +3,7, 4. Hadjar, 5. Leclerc, 6. Russell, 7. Antonelli, 8. Albon, 9. Stroll, 10. Ocon



32. krog: Vrhunski prehitevalni manever Leclerca! Agresivno mimo Russlla. Kar prek robnika! Ta mu je skušal vrniti v prvih dveh zavojih, a ni šlo.



31. krog: Dež je pojenjal. McLarna sta pobegnila Verstappnu, ki izgublja prednost pred Hadjarjem. Tik za tem sta Russell in Leclerc. To bo hud boj za tretje mesto.



29. krog: 1. Piastri, 2. Norris +2,1, 3. Verstappen +3,5, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Leclerc, 7. Albon, 8. Antonelli, 9. Stroll, 10. Ocon (odstop Hamilton)



27. krog: Leteči štart. Brez sprememb v ospredju. Russell je v prvem zavoju napadel Hadjarja, a neuspešno. Sainz je zadel v Lawsona, prvi je polomil prednje krilce, drugemu je prebil gumo. Peljeta na dodatni postanek.



26. krog (varnostni avto): Vsi so opravili z edinim predvidenim postankom, zaradi varnostnega avtomobila so znova en za drugim. Vsi so zdaj na belih trdih gumah, edino Verstappen na rumenih, kar pomeni, da bo težko zdržal do konca brez še enega postanka. Russell je prišel mimo Leclerca.



25. krog (varnostni avto): 1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Leclerc, 7. Lawson, 8. Sainz, 9. Ocon, 10. Albon (odstop Hamilton)



24. krog (varnostni avto): Oba McLarna en za drugim v bokse. In z več kot 10 sekundami za njima vsi ostali.



23. krog: Leclerc prvi iz prve deseterice v bokse. Nekaj trenutkov pozneje pa trčenje Hamiltona. V nagnjenem drugem zavoju je bil preširok in ga je na pobarvanem delu robnika zaneslo v zaščitni zid. To bo varnostni avtomobil. Onboard with Lewis as he finds the barriers 👀#F1 #DutchGP pic.twitter.com/jIONr2DGDk — Formula 1 (@F1) August 31, 2025 21. krog: 1. Piastri, 2. Norris +3,5, 3. Verstappen +16,8, 4. Hadjar, 5. Leclerc, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Lawson, 9. Sainz, 10. Albon



19. krog: Alonso prvi na redni postanek, z rumenih na bele gume. Očitno torej ne pričakujejo močnejšega dežja.



17. krog: Prve kaplje dežja. Navijači že odpirajo dežnike. Dirkača Red Bulla, ki sta štartala na rdečih gumah, vse bolj izgubljata.



15. krog: 1. Piastri, 2. Norris +3,0, 3. Verstappen +10,8, 4. Hadjar, 5. Leclerc, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Lawson, 9. Sainz, 10. Albon, 11. Cunoda, 12. Antonelli



13. krog: Norris se približuje vodilnemu Piastriju. Hamilton je tik za Hadjarjem, Hamiltom pa za Russllom. Zanimivo bo še!



11. krog: 1. Piastri, 2. Norris +4,2, 3. Verstappen +6,7, 4. Hadjar, 5. Leclerc, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Lawson, 9. Sainz, 10. Albon, 11. Cunoda, 12. Antonelli



9. krog: Norris je napadel in v prvem zavoju po zunanji liniji prehitel Verstappna. Ima pa že pet sekund zaostanka za vodilnim Piastrijem. Here's the moment Norris took back second 🎥#F1 #DutchGP pic.twitter.com/wnQQKFfzVe — Formula 1 (@F1) August 31, 2025 6. krog: 1. Piastri, 2. Verstappen +2,9, 3. Norris +4,4, 4. Hadjar, 5. Leclerc, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Lawson, 9. Sainz, 10. Albon, 11. Cunoda, 12. Antonelli



3. krog: Vodilni Piastri ima dve sekundi prednosti pred Verstappnom, ta pa sekundo in pol pred Norrisom. Leclerc je na štartu prehitel Russlla.



1. krog: 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Hadjar, 5. Leclerc, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Lawson, 9. Sainz, 10. Albon, 11. Cunoda, 12. Antonelli



Štart! Dobro je potegnil Verstappen in prišel mimo Norrisa, a se nato skoraj zavrtel v drugem zavoju. Lepo se je rešil. Max Verstappen didn't hold back at the start! 😮



And what a save into Turn 3 🤯#F1 #DutchGP pic.twitter.com/2Jk4L3I48e — Formula 1 (@F1) August 31, 2025 Krog za ogrevanje. V prvi deseterici vsi začenjajo na rumenih pnevmatikah, edino tretji Verstappen na novih rdečih gumah.



Še 5 minut do štarta: Proga je suha, vreme pa oblačno, čez uro bi lahko deževalo.



Za zmago in za prvaka gre, a: "Na dirki se bova zabavala"

Lando Norris in Oscar Piastri Foto: Reuters Lando Norris (McLaren), ki je dobil vse tri proste treninge in tri dirke na zadnjih štirih, z razpletom kvalifikacij ni bil najbolj zadovoljen. Bil je le 12 tisočink počasnejši od Oscarja Piastrija (McLaren), ki bo petič letos dirko začel s prvega štartnega položaja. "Malo sem res razočaran, da nisem prvi, a je bilo zelo tesno. Tudi na treningih je bilo tesno, lahko bi se razpletlo v prid enega ali drugega." V prvenstvu ju loči le devet točk, Britanec je zaostanek na zadnjih dirkah za Avstralcem torej zmanjšal. Za zdaj med njima ni trenj. "Imava dober boj. Oscar dobro dirka ta konec tedna, oba dobro dirkava že celotno sezono. Na dirki se bova zabavala."

Štartna vrsta na VN Nizozemske:

Hadjar: Zagotovo je bil to moj najboljši krog

Isack Hadjar je presenetil s četrtim mestom. Foto: Reuters

Če se med njima vendarle kaj zaplete, bo to skušal s tretjega štartnega mesta izkoristiti Max Verstappen (Red Bull). Ali pa morda s četrtega Isack Hadjar (Racing Bulls). Novinec še ni štartal višje. "Odpeljal sem izvrsten krog. Dirkalnik je prav tak, kot si ga želim. Zagotovo je bil to moj najboljši krog letos, saj je to tudi zelo zahtevna steza. Težko je ostati na idealni liniji, še posebej v zadnjem zavoju." Francoz z alžirskimi koreninami na dirki boljši kot šesti še ni bil.

Leclerc: Razočaran sem sam nad sabo

Charles Leclerc Foto: Reuters Povsem drugačno razpoloženje je bilo v Ferrarijevi garaži, še bolj kot sedmi Lewis Hamilton je bil razočaran šesti Charles Leclerc, ki je bil na prejšnji veliki nagradi na "pole positionu". Zdaj pa je bil skoraj sedem desetink počasnejši od Piastrija. "Razočaran sem sam nad sabo. Nisem opravil svojega dela. Bil sem zelo slab." Njegov britanski ekipni kolega je medtem razlagal, da je napredek vendarle viden. Med deset se res ni uvrstil na prejšnjih dveh kvalifikacijah. "Seveda pa nismo tam, kjer bi želeli biti. Sedem desetink zaostanka je na tej stezi ogromno."