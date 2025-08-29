Petek, 29. 8. 2025, 17.10
10 minut
VN Nizozemske, petkova treninga
Norris najhitrejši, dve pirueti Hamiltona za 360 stopinj
V Zandvoortu so dirkači formule 1 odpeljali prosta treninga pred 15. dirko prvenstva. Lando Norris in Oscar Piastri, ki ju na vrhu razpredelnice dirkačev loči le devet točk, sta bila najhitrejša na prvem, na drugem pa se je za vodilnega Norrisa z le 87 tisočinkami zaostanka uvrstil Fernando Alonso. Številni dirkači so imeli s stezo precej težav, tako vrtenj ni manjkalo, na obeh treningih je pirueto za 360 stopinj naredil Lewis Hamilton.
Prvi trening McLarnoma, pirueta Hamiltona za 360 stopinj
Karavana formule 1 je po poletnih počitnicah na predzadnji evropski dirki letos v Zandvoortu na Nizozemskem. Prvi prosti trening je potrdil, da bo tudi tu McLaren prvi favorit. Njihova premoč se zdi večja kot na prejšnjih prizoriščih. Lando Norris je odpeljal krog v času 1:10,278, drugi Oscar Piastri pa je zaostal slabe tri desetinke. Nekoliko bližje sta jima bila samo dirkača ekipe Aston Martin. Lance Stroll in Fernando Alonso sta za najhitrejšim zaostala pol sekunde. Šesti Max Verstappen (Red Bull), ki je tretji v dirkaškem seštevku, je zaostal že skoraj celo sekundo, sedmi George Russell (Mercedes) še dve desetinki več. Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta imela na 14. in 15. mestu kar sekundo in šest desetink zaostanka.
Steza v Zandvoortu je ena atraktivnejših. Dirkališče na sipinah ob Severnem morju je precej zahtevno za dirkanje, saj so zavoji hitri, steza pa ozka in s kratkimi ravninami, neprestano pa se spreminja naklon. S sunki nagaja še veter. Oprijem z asfaltom je prav tako slab. In tako na prvem treningu ni manjkalo vrtenj in izletov s proge. Po pirueti se je mojstrsko rešil Hamilton, Juki Cunoda (Red Bull) je zaplužil v peščeno izletno cono, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pa se iz nje ni izkopal in je dirkanje končal predčasno. Po koncu prvega treninga je na robu steze obtičal še Verstappen.
V pesku je končal tudi aktualni prvak Max Verstappen:
A strange end to FP1 for Max— Formula 1 (@F1) August 29, 2025
A practice start ends with him running into the gravel at Turn 1 😮#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Egnabhpmzp
Samo poglejte to pirueto Lewisa Hamiltona za 360 stopinj:
⏪ Rewinding to a few moments before Antonelli went off…— Formula 1 (@F1) August 29, 2025
Here’s Lewis Hamilton having a 360° moment on the approach to Turn 3 😮#F1 #DutchGP pic.twitter.com/oCGOSHyidj
1. Lando Norris (McLaren) 1:10,278
2. Oscar Piastri (McLaren) +0,292
3. Lance Stroll (Aston Martin) +0,501
4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,563
5. Alex Albon (Williams) +0,893
6. Max Verstappen (Red Bull) +0,940
7. George Russell (Mercedes) +1,108
8. Carlos Sainz (Williams) + 1,180
9. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,231
10. Pierre Gasly (Alpine) +1,335
11. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,475
12. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1,494
13. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,597
14. Charles Leclerc (Ferrari) +1,673
15. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,682
16. Juki Cunoda (Red Bull) +1,848
17. Esteban Ocon (Haas) +1,866
18. Franco Colapinto (Alpine) +1,998
19. Oliver Bearman (Haas) +2,286
20. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +3,997
Tudi drugi trening Norrisu, Alonso drugi
Fernando Alonso je bil na prvem treningu četrti in na drugem drugi.
Lewis Hamilton Hamilton se je za 360 stopinj zavrtel tudi na drugem prostem treningu, a se znova uspel rešiti, da ni obtičal v peščeni izletni coni. Ta trening je predčasno ob stezi z okvaro dirkalnika končal Isack Hadjar (Racing Bulls). Kljub grozečim oblakom so tudi drugo uro treninga odpeljali na suhi stezi. In znova je bil najhitrejši Norris (1:09,890). Z drugim mestom in samo 87 tisočinkami zaostanka je presenetil Alonso. Piastri je bil še z dvema tisočinkama več zaostanka tretji. Ostali so zaostali precej več, Russell na četrtem mestu štiri desetinke, Hamilton denimo na šestem že več kot osem desetink.
1. Lando Norris (McLaren) 1:09,890
2. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,087
3. Oscar Piastri (McLaren) +0,089
4. George Russell (Mercedes) +0,384
5. Max Verstappen (Red Bull) +0,588
6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,848
7. Juki Cunoda (Red Bull) +0,905
8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,944
9. Franco Colapinto (Alpine) +1,067
10. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,190
11. Oiver Bearman (Haas) +1,223
12. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +1,295
13. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,430
14. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,449
15. Esteban Ocon (Haas) +1,471
16. Carlos Sainz (Williams) +1,792
17. Alex Albon (Williams) +1,866
18. Lance Stroll (Aston Martin) +2,085
19. Pierre Gasly (Alpine) +2,232
20. Isack Hadjar (Racing Bulls)