V Zandvoortu so dirkači formule 1 odpeljali prosta treninga pred 15. dirko prvenstva. Lando Norris in Oscar Piastri, ki ju na vrhu razpredelnice dirkačev loči le devet točk, sta bila najhitrejša na prvem, na drugem pa se je za vodilnega Norrisa z le 87 tisočinkami zaostanka uvrstil Fernando Alonso. Številni dirkači so imeli s stezo precej težav, tako vrtenj ni manjkalo, na obeh treningih je pirueto za 360 stopinj naredil Lewis Hamilton.

Prvi trening McLarnoma, pirueta Hamiltona za 360 stopinj

Karavana formule 1 je po poletnih počitnicah na predzadnji evropski dirki letos v Zandvoortu na Nizozemskem. Prvi prosti trening je potrdil, da bo tudi tu McLaren prvi favorit. Njihova premoč se zdi večja kot na prejšnjih prizoriščih. Lando Norris je odpeljal krog v času 1:10,278, drugi Oscar Piastri pa je zaostal slabe tri desetinke. Nekoliko bližje sta jima bila samo dirkača ekipe Aston Martin. Lance Stroll in Fernando Alonso sta za najhitrejšim zaostala pol sekunde. Šesti Max Verstappen (Red Bull), ki je tretji v dirkaškem seštevku, je zaostal že skoraj celo sekundo, sedmi George Russell (Mercedes) še dve desetinki več. Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta imela na 14. in 15. mestu kar sekundo in šest desetink zaostanka.

Steza v Zandvoortu je ena atraktivnejših. Foto: Reuters Dirkališče na sipinah ob Severnem morju je precej zahtevno za dirkanje, saj so zavoji hitri, steza pa ozka in s kratkimi ravninami, neprestano pa se spreminja naklon. S sunki nagaja še veter. Oprijem z asfaltom je prav tako slab. In tako na prvem treningu ni manjkalo vrtenj in izletov s proge. Po pirueti se je mojstrsko rešil Hamilton, Juki Cunoda (Red Bull) je zaplužil v peščeno izletno cono, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pa se iz nje ni izkopal in je dirkanje končal predčasno. Po koncu prvega treninga je na robu steze obtičal še Verstappen.

V pesku je končal tudi aktualni prvak Max Verstappen:

A strange end to FP1 for Max



A practice start ends with him running into the gravel at Turn 1 😮#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Egnabhpmzp — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Samo poglejte to pirueto Lewisa Hamiltona za 360 stopinj:

⏪ Rewinding to a few moments before Antonelli went off…



Here’s Lewis Hamilton having a 360° moment on the approach to Turn 3 😮#F1 #DutchGP pic.twitter.com/oCGOSHyidj — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

VN Nizozemske, prvi prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:10,278

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,292

3. Lance Stroll (Aston Martin) +0,501

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,563

5. Alex Albon (Williams) +0,893

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,940

7. George Russell (Mercedes) +1,108

8. Carlos Sainz (Williams) + 1,180

9. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,231

10. Pierre Gasly (Alpine) +1,335

11. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,475

12. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1,494

13. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,597

14. Charles Leclerc (Ferrari) +1,673

15. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,682

16. Juki Cunoda (Red Bull) +1,848

17. Esteban Ocon (Haas) +1,866

18. Franco Colapinto (Alpine) +1,998

19. Oliver Bearman (Haas) +2,286

20. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +3,997

Tudi drugi trening Norrisu, Alonso drugi

Fernando Alonso je bil na prvem treningu četrti in na drugem drugi. Foto: Reuters

Lewis Hamilton Foto: Reuters Hamilton se je za 360 stopinj zavrtel tudi na drugem prostem treningu, a se znova uspel rešiti, da ni obtičal v peščeni izletni coni. Ta trening je predčasno ob stezi z okvaro dirkalnika končal Isack Hadjar (Racing Bulls). Kljub grozečim oblakom so tudi drugo uro treninga odpeljali na suhi stezi. In znova je bil najhitrejši Norris (1:09,890). Z drugim mestom in samo 87 tisočinkami zaostanka je presenetil Alonso. Piastri je bil še z dvema tisočinkama več zaostanka tretji. Ostali so zaostali precej več, Russell na četrtem mestu štiri desetinke, Hamilton denimo na šestem že več kot osem desetink.

VN Nizozemske, drugi prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:09,890

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,087

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,089

4. George Russell (Mercedes) +0,384

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,588

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,848

7. Juki Cunoda (Red Bull) +0,905

8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,944

9. Franco Colapinto (Alpine) +1,067

10. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,190

11. Oiver Bearman (Haas) +1,223

12. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +1,295

13. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,430

14. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,449

15. Esteban Ocon (Haas) +1,471

16. Carlos Sainz (Williams) +1,792

17. Alex Albon (Williams) +1,866

18. Lance Stroll (Aston Martin) +2,085

19. Pierre Gasly (Alpine) +2,232

20. Isack Hadjar (Racing Bulls)