Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
M. P.

Petek,
29. 8. 2025,
17.10

Osveženo pred

10 minut

Thermometer Blue 0,09

Fernando Alonso Aston Martin Mercedes-AMG F1 Red Bull Racing Ferrari George Russell Charles Lee Lewis Hamilton Max Verstappen Oscar Piastri Lando Norris Zandvoort McLaren Formula 1

VN Nizozemske, petkova treninga

Norris najhitrejši, dve pirueti Hamiltona za 360 stopinj

Lando Norris je z McLarnom dobil prvi prosti trening v Zandvoortu.

Lando Norris je z McLarnom dobil prvi prosti trening v Zandvoortu.

Foto: Reuters

V Zandvoortu so dirkači formule 1 odpeljali prosta treninga pred 15. dirko prvenstva. Lando Norris in Oscar Piastri, ki ju na vrhu razpredelnice dirkačev loči le devet točk, sta bila najhitrejša na prvem, na drugem pa se je za vodilnega Norrisa z le 87 tisočinkami zaostanka uvrstil Fernando Alonso. Številni dirkači so imeli s stezo precej težav, tako vrtenj ni manjkalo, na obeh treningih je pirueto za 360 stopinj naredil Lewis Hamilton.

Oscar Piastri Lando Norris
Sportal Dvoboj za prvaka in dokazovanje za šest prostih kokpitov

Prvi trening McLarnoma, pirueta Hamiltona za 360 stopinj

Karavana formule 1 je po poletnih počitnicah na predzadnji evropski dirki letos v Zandvoortu na Nizozemskem. Prvi prosti trening je potrdil, da bo tudi tu McLaren prvi favorit. Njihova premoč se zdi večja kot na prejšnjih prizoriščih. Lando Norris je odpeljal krog v času 1:10,278, drugi Oscar Piastri pa je zaostal slabe tri desetinke. Nekoliko bližje sta jima bila samo dirkača ekipe Aston Martin. Lance Stroll in Fernando Alonso sta za najhitrejšim zaostala pol sekunde. Šesti Max Verstappen (Red Bull), ki je tretji v dirkaškem seštevku, je zaostal že skoraj celo sekundo, sedmi George Russell (Mercedes) še dve desetinki več. Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta imela na 14. in 15. mestu kar sekundo in šest desetink zaostanka.

Steza v Zandvoortu je ena atraktivnejših. | Foto: Reuters Steza v Zandvoortu je ena atraktivnejših. Foto: Reuters Dirkališče na sipinah ob Severnem morju je precej zahtevno za dirkanje, saj so zavoji hitri, steza pa ozka in s kratkimi ravninami, neprestano pa se spreminja naklon. S sunki nagaja še veter. Oprijem z asfaltom je prav tako slab. In tako na prvem treningu ni manjkalo vrtenj in izletov s proge. Po pirueti se je mojstrsko rešil Hamilton, Juki Cunoda (Red Bull) je zaplužil v peščeno izletno cono, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pa se iz nje ni izkopal in je dirkanje končal predčasno. Po koncu prvega treninga je na robu steze obtičal še Verstappen.

V pesku je končal tudi aktualni prvak Max Verstappen: 

Samo poglejte to pirueto Lewisa Hamiltona za 360 stopinj:

VN Nizozemske, prvi prosti trening:

1. Lando Norris (McLaren) 1:10,278
2. Oscar Piastri (McLaren) +0,292
3. Lance Stroll (Aston Martin) +0,501
4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,563
5. Alex Albon (Williams) +0,893
6. Max Verstappen (Red Bull) +0,940
7. George Russell (Mercedes) +1,108
8. Carlos Sainz (Williams) + 1,180
9. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,231
10. Pierre Gasly (Alpine) +1,335
11. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,475
12. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1,494
13. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,597
14. Charles Leclerc (Ferrari) +1,673
15. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,682
16. Juki Cunoda (Red Bull) +1,848
17. Esteban Ocon (Haas) +1,866
18. Franco Colapinto (Alpine) +1,998
19. Oliver Bearman (Haas) +2,286
20. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +3,997

Tudi drugi trening Norrisu, Alonso drugi

Fernando Alonso je bil na prvem treningu četrti in na drugem drugi. | Foto: Reuters Fernando Alonso je bil na prvem treningu četrti in na drugem drugi. Foto: Reuters

Lewis Hamilton | Foto: Reuters Lewis Hamilton Foto: Reuters Hamilton se je za 360 stopinj zavrtel tudi na drugem prostem treningu, a se znova uspel rešiti, da ni obtičal v peščeni izletni coni. Ta trening je predčasno ob stezi z okvaro dirkalnika končal Isack Hadjar (Racing Bulls). Kljub grozečim oblakom so tudi drugo uro treninga odpeljali na suhi stezi. In znova je bil najhitrejši Norris (1:09,890). Z drugim mestom in samo 87 tisočinkami zaostanka je presenetil Alonso. Piastri je bil še z dvema tisočinkama več zaostanka tretji. Ostali so zaostali precej več, Russell na četrtem mestu štiri desetinke, Hamilton denimo na šestem že več kot osem desetink.

VN Nizozemske, drugi prosti trening:

1. Lando Norris (McLaren) 1:09,890
2. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,087
3. Oscar Piastri (McLaren) +0,089
4. George Russell (Mercedes) +0,384
5. Max Verstappen (Red Bull) +0,588
6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,848
7. Juki Cunoda (Red Bull) +0,905
8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,944
9. Franco Colapinto (Alpine) +1,067
10. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,190
11. Oiver Bearman (Haas) +1,223
12. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +1,295
13. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,430
14. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,449
15. Esteban Ocon (Haas) +1,471
16. Carlos Sainz (Williams) +1,792
17. Alex Albon (Williams) +1,866
18. Lance Stroll (Aston Martin) +2,085
19. Pierre Gasly (Alpine) +2,232
20. Isack Hadjar (Racing Bulls)
Fernando Alonso Aston Martin Mercedes-AMG F1 Red Bull Racing Ferrari George Russell Charles Lee Lewis Hamilton Max Verstappen Oscar Piastri Lando Norris Zandvoort McLaren Formula 1
