Mehičan Sergio Perez in Finec Valtteri Bottas sta uradna dirkača ekipe formule 1 Cadillac za naslednjo sezono, so danes sporočili iz ameriške ekipe. Ta bo v sezoni 2026 enajsta ekipa v tekmovanju.

Veterana Perez, ki je zmagal na šestih dirkah za veliko nagrado, in Bottas z desetimi zmagami se s Cadillacom torej vračata v formulo 1.

"Najem dveh zelo izkušenih voznikov, kot sta Bottas in Checo, je znak drznosti. A prav to potrebujemo za uspeh," je v izjavi za javnost dejal šef ekipe Graeme Lowdon.

Petintridesetletni Finec je v karieri vozil za Williams, Mercedes, Alfa Romeo in Sauber, enako star Mehičan pa za Sauber, McLaren, Force Indio, Racing Point in Red Bull.

"Ponosen sem, da sem že od samega začetka del tako ambicioznega in pomembnega projekta. Resnično sem vesel, da sem član tako dinamične zasedbe, in verjamem, da lahko skupaj pomagamo oblikovati to ekipo v pravega tekmeca," je dejal Perez.

Bottas pa je dodal: "Nimaš vsak dan priložnosti, da si del nečesa, kar se gradi od temeljev. Vesel sem, da bom pomagal ekipo oblikovati v nekaj, kar resnično spada v startno vrsto formule 1."

