Na vseh treh prostih treningih, pa tudi v prvem in drugem delu kvalifikacij je bil najhitrejši Lando Norris, a mu je "pole position" za nedeljsko VN Nizozemske ukradel ekipni kolega Oscar Piastri. Za vsega 12 tisočink. S četrtim mestom je na kvalifikacijah v Zandvoortu presenetil Isack Hadjar (Racing Bulls). Na progi pa je dirkače presenetila lisica.

Lando Norris (McLaren), ki je dobil tri od prejšnjih štirih dirk, je bil na dobri poti do prvega štartnega položaja v Zandvoortu, a v zadnjem hitrem krogu zadnjega dela kvalifikacij svojega časa ni izboljšal. Ni ga niti Oscar Piastri (McLaren), a je bil vodilni v prvenstvu že v prvem hitrem 12 tisočink hitrejši. V bitki za prvaka ekipna tekmeca loči le devet točk. V prednosti je Avstralec, ki je dosegel peti "pole position" v letošnji sezoni. Na manj kot pol sekunde se jima je približal samo aktualni prvak in tretji v skupnem seštevku Max Verstappen (Red Bull).

Lance Stroll je predčasno končal kvalifikacije. Foto: Reuters S četrtim mestom je presenetil novinec Isack Hadjar (Racing Bulls), ki na zadnjih petih dirkah ni osvojil nobene točke. Mercedes in Ferrari znova nista v igri za zmago. George Russell je s srebrno puščico odpeljal peti čas zadnjega dela kvalifikacij, še desetinko oziroma dve več pa sta na ozki, a hitri stezi na šestem in sedmem mestu zaostala Charles Leclerc in Lewis Hamilton.

Največje razočaranje kvalifikacij je doživel Lance Stroll (Aston Martin), ki je že v prvem delu razbil svoj dirkalnik in bo tako 15. dirko sezone začel z zadnjega štartnega mesta. Na petkovih treningih sta bila sicer oba s Fernandom Alonsom zelo hitra. In Španec se je tudi na kvalifikacijah prebil v prvo deseterico. To pa še enkrat več ni uspelo Jukiju Cunodi (Red Bull), ki je v drugem delu kvalifikacij dosegel 12. čas.

VN Nizozemske, kvalifikacije:



1. Oscar Piastri (McLaren) 1:08,662

2. Lando Norris (McLaren) +0,012

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,263

4. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,546

5. George Russell (Mercedes) +0,593

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,678

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,728

8. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,838

9. Carlos Sainz (Williams) +0,843

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,968



11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

12. Juki Cunoda (Red Bull)

13. Gabriel Bortoleto (Sauber)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alex Albon (Williams)



16. Franco Colapinto (Williams)

17. Nico Hülkenberg (Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Oliver Bearman (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

Med kvalifikacijami se je na stezi znašla lisica:

Na tretjem prostem treningu McLaren daleč pred vsemi

Premoč McLarnove ekipe v Zandvoortu je bila dobro vidna že na prostih treningih, še posebej na tretjem v soboto opoldne. Norris je bil dve desetinki pred Piastrijem, tretji Russell pa je zaostal že skoraj devet desetink. Nekaj manj kot sekundo so zaostali samo še Carlos Sainz (Williams), Verstappen in Leclerc. Kljub grozečim oblakom so vse tri proste treninge odpeljali na suhi stezi.

Nedeljska dirka za VN Nizozemske se bo začela ob 15. uri.