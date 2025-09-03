Zmagovalcu nedeljske VN Nizozemske Oscarju Piastriju je v Zandvoortu uspelo doseči tudi tako imenovani dirkaški grand slam. To je pred njim uspelo samo 26 dirkačem, od zadnjega takega dosežka McLarnovega dirkača pa je minilo dolgih 27 let.

Kaj je dirkaški grand slam?

Oscar Piastri je vodil od prvega do zadnjega kroga. Foto: Reuters Dirkaški grand slam sestavljajo prvi štartni položaj, zmaga na dirki, najhitrejši krog in vodstvo od prvega do zadnjega kroga. Gre za precej težko dosegljiv dosežek v formuli 1, saj običajno dirkač vsaj za kak krog izgubi vodstvo, ko zapelje v bokse na menjavo pnevmatik. A Oscar Piastri je v nedeljo v Zandvoortu vodil prav vse kroge. "Pole position" je osvojil za vsega 12 tisočink in dosegel svojo deveto zmago v formuli 1. Odpeljal pa je tudi najhitrejši krog na dirki, pa čeprav je imel v zaključku, ko so bili dirkalniki najlažji, trše bele pnevmatike (večina tekmecev pa mehkejše).

Z McLarnom uspelo le Senni in Häkkinenu

Prejšnji McLarnov grand slam sega v obdobje, ko je bil McLaren srebrna puščica, v leto 1998 z Miko Häikkinenom. Foto: Guliverimage Mladi avstralski dirkač je postal 27. z doseženim grand slamom. Tem je to skupaj uspelo 69-krat. Največ grand slamov so v 76-letni zgodovini formule 1 dosegli dirkači s Ferrarijem (17), Red Bullovi jih imejo devet, Mercedesovi in Lotusovi po osem. Čeprav je McLaren ena najuspešnejših ekip vseh časov, pa so njegovi dirkači grand slam dosegli samo šestkrat. Pred Piastrijem je to s to angleško ekipo uspelo samo še Ayrtonu Senni in Miki Häkkinenu. Od aktualnih dirkačev imajo dosežen grand slam še: Lewis Hamilton (šestkrat), Max Verstappen (petkrat) in po enkrat Fernando Alonso in Charles Leclerc. Največ, osem, jih ima Jim Clark (iz 60 let).

Vseh šest grand slamov dirkačev z McLarnovim dirkalnikom:



VN Nizozemske 2025 – Oscar Piastri

VN Monaka 1998 – Mika Häkkinen

VN Brazilije 1998 – Mika Häkkinen

VN Italije 1990 – Ayrton Senna

VN Monaka 1990 – Ayrton Senna

VN Španije 1989 – Ayrton Senna