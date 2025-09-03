Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Sreda,
3. 9. 2025,
16.20

Zandvoort VN Nizozemske McLaren Ayrton Senna Oscar Piastri Mika Häkkinen

Grand slam v formuli 1

Oscar Piastri dosegel grand slam, prvega za McLaren po 27 letih

Zandvoort Oscar Piastri McLaren | Oscar Piastri je ob svoji sedmi zmagi letos v Zandvoortu dosegel tudi dirkaški grand slam. | Foto Reuters

Oscar Piastri je ob svoji sedmi zmagi letos v Zandvoortu dosegel tudi dirkaški grand slam.

Foto: Reuters

Zmagovalcu nedeljske VN Nizozemske Oscarju Piastriju je v Zandvoortu uspelo doseči tudi tako imenovani dirkaški grand slam. To je pred njim uspelo samo 26 dirkačem, od zadnjega takega dosežka McLarnovega dirkača pa je minilo dolgih 27 let.

Zandvoort Oscar Piastri Lando Norris McLaren
Sportal "To bo velik spektakel za formulo 1"

Kaj je dirkaški grand slam?

Oscar Piastri je vodil od prvega do zadnjega kroga. | Foto: Reuters Oscar Piastri je vodil od prvega do zadnjega kroga. Foto: Reuters Dirkaški grand slam sestavljajo prvi štartni položaj, zmaga na dirki, najhitrejši krog in vodstvo od prvega do zadnjega kroga. Gre za precej težko dosegljiv dosežek v formuli 1, saj običajno dirkač vsaj za kak krog izgubi vodstvo, ko zapelje v bokse na menjavo pnevmatik. A Oscar Piastri je v nedeljo v Zandvoortu vodil prav vse kroge. "Pole position" je osvojil za vsega 12 tisočink in dosegel svojo deveto zmago v formuli 1. Odpeljal pa je tudi najhitrejši krog na dirki, pa čeprav je imel v zaključku, ko so bili dirkalniki najlažji, trše bele pnevmatike (večina tekmecev pa mehkejše).

Z McLarnom uspelo le Senni in Häkkinenu

Prejšnji McLarnov grand slam sega v obdobje, ko je bil McLaren srebrna puščica, v leto 1998 z Miko Häikkinenom. | Foto: Guliverimage Prejšnji McLarnov grand slam sega v obdobje, ko je bil McLaren srebrna puščica, v leto 1998 z Miko Häikkinenom. Foto: Guliverimage Mladi avstralski dirkač je postal 27. z doseženim grand slamom. Tem je to skupaj uspelo 69-krat. Največ grand slamov so v 76-letni zgodovini formule 1 dosegli dirkači s Ferrarijem (17), Red Bullovi jih imejo devet, Mercedesovi in Lotusovi po osem. Čeprav je McLaren ena najuspešnejših ekip vseh časov, pa so njegovi dirkači grand slam dosegli samo šestkrat. Pred Piastrijem je to s to angleško ekipo uspelo samo še Ayrtonu Senni in Miki Häkkinenu. Od aktualnih dirkačev imajo dosežen grand slam še: Lewis Hamilton (šestkrat), Max Verstappen (petkrat) in po enkrat Fernando Alonso in Charles Leclerc. Največ, osem, jih ima Jim Clark (iz 60 let).

Vseh šest grand slamov dirkačev z McLarnovim dirkalnikom:

VN Nizozemske 2025 – Oscar Piastri
VN Monaka 1998 – Mika Häkkinen
VN Brazilije 1998 – Mika Häkkinen
VN Italije 1990 – Ayrton Senna
VN Monaka 1990 – Ayrton Senna
VN Španije 1989 – Ayrton Senna
Zandvoort VN Nizozemske McLaren Ayrton Senna Oscar Piastri Mika Häkkinen
