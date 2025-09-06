McLaren in Ferrari sta bila na treningih pred VN Italije najhitrejša, na kvalifikacijah pa je bil to Max Verstappen z Red Bullom. V Monzi je odpeljal rekorden čas 1:18,792. V prvi vrsti bo še Lando Norris, vodilni v prvenstvu Oscar Piastri pa na tretjem štartnem mestu.

Max Verstappen v objemu Kelly Piquet. Foto: Reuters Ko je Lando Norris (McLaren) prečkal karirasto zastavo, se je ob njegovem imenu izpisala številka 1. V McLarnovi garaži so vsi skočili na noge in se že veselili prvega štartnega položaja. A nekaj sekund za njim je svoj zadnji kvalifikacijski krog peljal aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). In je dosegel še boljši čas, rekorder za kvalifikacije v Monzi, 1:18,792. Pa na prostih treningih ni bil v ospredju. "To je neverjetno!" je bil presenečen Nizozemec še sam. To je njegov 45. najboljši štartni položaj, s katerega bo skušal doseči tretjo zmago letos in tretjo v kraljevem parku v Monzi.

Več kot 100 tisoč tifosov bo v nedeljo za Ferrari. V Monzo vsako leto pride tudi veliko Slovencev. Foto: Reuters Norris je bil vseeno zadovoljen tudi z drugim štartnim mestom, s katerega bo skušal osvojiti čim več točk več od ekipnega tekmeca Oscarja Piastrija (McLaren), ki ima pred zadnjimi devetimi dirkami sezone 34 točk prednosti v skupnem seštevku sezone. Avstralec je bil na kvalifikacijah tretji. Charles Leclerc in Lewis Hamilton (oba Ferrari) sta pred domačimi tifosi odpeljala četrti in peti čas, a se bo moral Britanec zaradi kazni s prejšnje dirke pomakniti pet štartnih mest nazaj. V tretji vrsti bosta tako oba George Russell in Andrea Kimi Antonelli (oba Mercedes).

Oliver Bearman Foto: Reuters V prvem delu kvalifikacij je najhitrejši krog odpeljal Russell, za preboj v drugi del, torej med 15, pa je bilo potrebno za njim zaostati manj kot pol sekunde. Kot 16. je kvalifikacije končal junak minule VN Nizozemske, Isack Hadjar (Racing Bulls), pa je zaostal samo 0,503 sekunde. Podobno tesno je bilo v drugem delu kvalifikacij, ko je bil najhitrejši Verstappen, deseti Juki Cunoda (Red Bull) pa je zaostal 0,293 sekunde. Še Norris se je v zadnjem trenutku prebil v deseterico. Enajsti Oliver Bearman (Haas) pa jo je zgrešil za vsega 13 tisočink.

VN Italije, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:18,792

2. Lando Norris (McLaren) +0,077

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,190

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,215

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,332

6. George Russell (Mercedes) +0,365

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,408

8. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,598

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,632

10. Juki Cunoda (Red Bull) +0,727



11. Oliver Bearman (Haas)

12. Nico Hülkenberg (Sauber)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Alex Albon (WIlliams)

15. Esteban Ocon (Haas)



16. Isack Hadjar (Racing Bulls)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Franco Colapinto (Alpine)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Liam Lawson (Racing Bulls)

Tretji trening Norrisu, razlike zelo majhne

Norris po odstopu pred tednom dni v Zandvoortu zdaj nujno potrebuje zmago, da znova zmanjša zaostanek za Piastrijem. Foto: Reuters Kako tesna bo bitka za "pole position" nam je bilo jasno že po tretjem prostem treningu, ko je bil v soboto opoldne najhitrejši Norris samo 21 tisočink boljši od Leclerca. "Za moj okus so tekmeci malo preblizu," je že po petkovih treningih dejal mladi britanski dirkač, potem ko je bil predvsem Ferrari v petek zelo hiter. Na tretjem, četrtem in petem mestu so jima z dobro desetinko zaostanka sledili Piastri, Verstappen in Russell, je bila pa ta trojica v razmaku vsega 19 tisočink. Hamilton je odpeljal sedmi čas, pred njim je bil še Gabriel Bortoleto (Sauber). Prav vseh 20 dirkačev pa je bilo v razmaku manj kot sekunde, torej zadnji, 20. Esteban Ocon (Haas) je zaostal vsega 0,973 sekunde.

Štart VN Italije bo v nedeljo ob 15. uri.