Kdo ima najboljše, najhitrejše in najbolj pokrito omrežje v Sloveniji?

Telekom Slovenije je prejel kar pet prestižnih mednarodnih priznanj Speedtest Awards vodilnega svetovnega podjetja za testiranje internetnih povezav Ookla . Ta neodvisna potrditev, ki temelji na več kot 1,2 milijona testnih meritev in več kot 25 milijonih podatkov o pokritosti , dokazuje, da Telekom Slovenije svojim uporabnikom zagotavlja najboljšo celovito mobilno izkušnjo v državi . Speedtest potrjuje, da ima Telekom Slovenije najboljše, najhitrejše in najbolj pokrito omrežje * v Sloveniji.

Foto: Bojan Puhek

Ta dosežek dodatno potrjuje vodilni položaj Telekoma Slovenije na domačem telekomunikacijskem trgu in kaže na učinkovitost dolgoročnih vlaganj v posodobitev ter razvoj največjega fiksnega in mobilnega omrežja v državi.

Zanesljivost rezultatov: globalni zlati standard v panogi

Meritve, ki jih podjetje Ookla zbira prek svoje aplikacije Speedtest, veljajo za enega najbolj priznanih in zaupanja vrednih kazalnikov kakovosti omrežij na svetu. Temeljijo na resničnih uporabniških meritvah, kar pomeni, da odražajo dejansko izkušnjo uporabnikov med vsakodnevnimi dejavnostmi, kot so pretakanje videovsebin, opravljanje dela na daljavo, uporaba spleta in igranje iger, ter pri zahtevnejših rešitvah za poslovne uporabnike.

Priznanja v petih ključnih kategorijah Telekom Slovenije je prejel priznanja v petih ključnih kategorijah:* • Najboljše mobilno omrežje 2025 • Najhitrejše mobilno omrežje 2025 • Mobilno omrežje z najboljšo pokritostjo 2025 • Najboljša mobilna gaming izkušnja 2025 • Najboljša mobilna videoizkušnja 2025

Kako Ookla določa zmagovalce v posameznih kategorijah?

Nagrade za najboljše mobilno omrežje, najhitrejše mobilno omrežje, mobilno omrežje z najboljšo pokritostjo, omrežje z najboljšo mobilno gaming izkušnjo in omrežje z najboljšo mobilno videoizkušnjo v Sloveniji za leto 2025 temeljijo na analizi podatkov storitve Ookla® Speedtest Intelligence® za obdobje prvega polletja 2025.

V analizo je bilo vključenih 1.210.882 testnih meritev in 25.293.490 pregledov pokritosti, izvedenih med 1. januarjem in 30. junijem 2025.

Rezultat večletnega strateškega vlaganja in predanega dela strokovnih ekip

Pridobljena priznanja odražajo dolgoletno vlaganje v razvoj infrastrukture in strokovno delo ekip, ki skrbijo za neprekinjeno posodabljanje omrežja. Telekom Slovenije s stalno modernizacijo in uvajanjem najnovejših tehnologij gradi temelje za prihodnji razvoj ter uporabnikom omogoča zanesljivo in varno povezljivost.

Z omrežjem 5G, ki danes pokriva več kot 92 odstotkov prebivalstva, podjetje nadaljuje širitev – do konca leta 2025 naj bi pokritost dosegla 99 odstotkov, s čimer se Slovenija uvršča med vodilne evropske države na področju digitalne infrastrukture.

Telekom Slovenije gradi digitalno hrbtenico prihodnosti

Predsednik uprave Boštjan Košak je ob prejetju petih priznanj Speedtest Awards poudaril, da so dosežki rezultat dolgoletnih vlaganj in predanosti zaposlenih. "Ponosni smo na priznanja, saj potrjujejo kakovost, ki jo zagotavljamo uporabnikom. Z nadaljnjo modernizacijo gradimo digitalno hrbtenico za uspešen razvoj slovenskega gospodarstva in družbe," je dejal.

Članica uprave Vesna Prodnik je poudarila, da vrhunsko omrežje presega hitrost prenosa podatkov. "Gre za stabilno, varno in prilagodljivo infrastrukturo, ki omogoča razvoj novih tehnologij in rešitev za gospodarstvo ter uporabnikom zagotavlja zanesljivo digitalno izkušnjo. Naše nenehne nadgradnje in inovacije so temelj zaupanja, ki ga uživamo na trgu," je povedala.

Predsednik podjetja Ookla Stephen Bye pa je dodal, da priznanja potrjujejo vodilno vlogo Telekoma Slovenije v panogi.

Prejeta priznanja sovpadajo z ambicioznimi načrti Skupine Telekom Slovenije, ki v prihodnost zre z jasno vizijo rasti in nadaljnjega razvoja. V letu 2026 podjetje načrtuje investicije v višini 217 milijonov evrov, namenjene nadaljnji modernizaciji omrežja, razvoju IKT in digitalnih storitev ter krepitvi tržnega položaja. S temi vlaganji Telekom Slovenije ne le sledi tehnološkim trendom, temveč jih aktivno soustvarja in postavlja temelje za digitalno prihodnost Slovenije.

*Nagrade za najboljše mobilno omrežje, najhitrejše mobilno omrežje, mobilno omrežje z najboljšo pokritostjo, omrežje z najboljšo mobilno gaming izkušnjo in omrežje z najboljšo mobilno videoizkušnjo v Sloveniji 2025 temeljijo na analizi podatkov storitve Ookla® Speedtest Intelligence® za obdobje prvega polletja 2025. Velikost vzorca: 1.210.882 testnih meritev in 25.293.490 pregledov pokritosti. Obdobje izvedbe: od 1. januarja 2025 do 30. junija 2025. Blagovna znamka Ookla® je uporabljena po licenci in z dovoljenjem.