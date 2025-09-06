Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
6. 9. 2025,
11.37

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Sobota, 6. 9. 2025, 11.37

1 ura, 20 minut

Formula 1

Pierre Gasly podaljšal pogodbo z Alpine

Avtor:
STA

Pierre Gasly | Pierre Gasly | Foto Guliverimage

Pierre Gasly

Foto: Guliverimage

Francoski dirkač formule ena Pierre Gasly je do leta 2028 podaljšal pogodbo z ekipo Alpine. Do podaljšanja pogodbe je prišlo predčasno, saj se zdajšnja Francozu izteče šele konec prihodnjega leta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dogovor o podaljšanju so pri Alpinu potrdili z naslednjimi besedami: "Podpis pogodbe ponovno potrjuje Pierrovo zavezanost in dokazuje, da Alpine vidi Pierra kot voznika, ki bo ekipo vodil v sezoni novih pravil v letu 2026 in tudi kasneje. Pri tem bo imel vso podporo vodje ekipe Flavia Briatoreja in novega direktorja skupine Renault Francoisa Provosta."

Zadovoljstvo ob podpisu pogodbe je izrazil tudi Gasly. "Vesel sem, da lahko obljubim zvestobo Alpinu in s tem načrtujem svojo dolgoročno prihodnost. Kot Francoz se počutim zelo ponosnega, da lahko vozim za francosko ekipo."

Gasly se je k Alpinu preselil leta 2023 iz ekipe Alpha Tauri, ki velja za sestrsko ekipo Red Bulla. Pod okriljem slednje je pred petimi leti dosegel tudi svojo edino zmago na dirkah za svetovno prvenstvo, ko je slavil na dirki za VN Italije v Monzi.

Alpine sicer v letošnji sezoni formule ena zaseda zadnje deseto mesto med konstruktorji.

