P. P.

Petek,
17. 10. 2025,
15.09

1 ura, 8 minut

Ukrajina vojska Rusija lovsko letalo

Petek, 17. 10. 2025, 15.09

1 ura, 8 minut

Rusi so sestrelili lastno lovsko letalo Su-30SM

P. P.

ruski lovec Su-30 | Ukrajinskemu brezpilotnemu letalniku je uspelo zadeti objekt v bližini letalske baze Gvardejskoje na Krimu. V poskusu njegove sestrelitve naj bi Rusi zadeli svoje letalo. | Foto Guliverimage

Ukrajinskemu brezpilotnemu letalniku je uspelo zadeti objekt v bližini letalske baze Gvardejskoje na Krimu. V poskusu njegove sestrelitve naj bi Rusi zadeli svoje letalo.

Foto: Guliverimage

Rusija je nad Krimom sestrelila lastno lovsko letalo Su-30SM, ko je njena zračna obramba ponoči poskušala prestreči ukrajinske brezpilotne letalnike, je potrdil Dmitro Pletenčuk, tiskovni predstavnik ukrajinske mornarice. Ruska vojska je doživela dvojno blamažo, saj je ukrajinski brezpilotni letalnik na Krimu zadel objekt v bližini letalske baze Gvardejskoje, kjer je zagorelo tudi bližnje skladišče nafte, v poskusu njegove sestrelitve pa so zadeli lastno letalo.

Pletenčuk je dejal, da prestrežene radijske komunikacije razkrivajo, da je pilot lovskega letala v severozahodnem delu Krima umrl, potem ko sta se dva motorja vnela in je letalo zajel požar.

"Sovražnik je najverjetneje sestrelil svoje večnamensko lovsko letalo, medtem ko je z uporabo sistemov protizračne obrambe odbijal napad ukrajinskega brezpilotnega letala," je Pletenčuk povedal za Kyiv Independent.

Ukrajinskemu brezpilotnemu letalniku je uspelo zadeti objekt v bližini letalske baze Gvardejskoje na Krimu, posnetki pa kažejo, da gori bližnje skladišče nafte, je poročal Telegram kanal Crimean Wind.

Ruska okupacijska uprava v Sevastopolu o morebitnih posledicah ukrajinskega napada ni poročala.

Letalo, vredno več kot 30 milijonov evrov

Letalo Su-30SM je večnamenski dvosedi lovec 4++ generacije, ki ga je razvilo rusko podjetje Sukhoi. Gre za napredno različico letala Su-30, zasnovano posebej za potrebe ruskih letalskih sil in mornarice.

Letalo temelji na izvoznem modelu Su-30MKI, vendar je prilagojeno ruskemu orožju, avioniki in komunikacijskim sistemom. Poganjata ga dva motorja Al-31FP z usmerljivim potiskom, kar mu omogoča izjemno okretnost in sposobnost izvajanja kompleksnih akrobacij, kot sta "Kobra" in "Kulbit".

Su-30SM je opremljen z večnamenskim radarjem Bars-R, sodobnim navigacijskim sistemom in širokim naborom orožja – od zračnih raket (npr. R-77, R-73) do raket zrak-zemlja in bomb. Lahko opravlja lovske, jurišne in izvidniške naloge, kar ga uvršča med najbolj vsestranska bojna letala v ruskem arsenalu.

Njegov prvi polet je bil leta 2012, danes pa ga uporabljajo ruske zračne in pomorske sile, pa tudi nekatere druge države (npr. Belorusija, Kazahstan). Cena teh letal je povečini višja od 30 milijonov evrov.

Rusko lovsko letalo
