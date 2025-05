67 milijonov dolarjev vredno letalo je padlo v morje, potem ko ga pilotu ni uspelo dovolj upočasniti pred pristankom. Pilot in kopilot sta se pravočasno izstrelila iz letala in kolegi so ju kasneje nepoškodovana pobrali iz morja, sporočilo mornarice navaja CNN.

Prejšnji teden je s krova iste letalonosilke padel lovec f-18, ko so ga vlekli v hangar, pred tem pa je lovca z letalonosilke po nesreči zaradi slabih komunikacij sestrelila ameriška raketna križarka Gettysburg. Letalonosilka Harry Truman je že 12. februarja v Sueškem prekopu trčila s tovorno ladjo, zaradi česar je mornarica odpustila kapitana Dava Snowdna.

Trump napade na hutijevce označil za uspeh

Nesreče zastavljajo vprašanja o preobremenjenosti posadke, ki sodeluje v napadih na hutijevce. Minister za obrambo Pete Hegseth je dvakrat podaljšal napotitev letalonosilke, odkar je septembra lani zapustila pristanišče v Virginiji.

Trump je napade na hutijevce označil za zgodbo o uspehu, v torek pa je novinarje obvestil, da so jih prosili, naj jih nehajo bombardirati, saj bodo prenehali napadati ladje v Rdečem morju.