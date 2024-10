Bližnje srečanje: pilot ruskega lovca neprijetno presenetil ameriškega pilota #video

Par bojnih letal F-16C je poletel, da bi prestregel dva ruska strateška bombnika Tu-95 in njuno bojno spremstvo, ki so delovali v coni zračne obrambe Aljaske. Rusko letalo je sicer ostalo v mednarodnem zračnem prostoru in ni vstopilo v zračni prostor ZDA ali Kanade. Ta ruska dejavnost v bližini Aljaske se pojavlja redno in ne velja za grožnjo.

Iz posnetka je razvidno, da je rusko lovsko letalo Su-35 v nekem trenutku na zelo kratki razdalji od ameriškega lovskega letala F-16C izvedlo manever letenja udarca z glavo in mu prestreglo pot. Pilota ameriškega bojnega letala je manever Su-35 razburil.

Z manevrom "udarca z glavo" vojaško letalo prestreže sovražnikovo letalo

V letalstvu je manever udarca z glavo pogovorni izraz za poseben manever, pri katerem vojaško letalo prestreže sovražnikovo ali neznano letalo in se postavi pred njega, da ga prisili, da spremeni smer ali se obrne. Ta manever vključuje agresivno pozicioniranje letala, ki namerava prestreči drugo letalo. Izvede ga zelo blizu drugega letala in tako vizualno ter fizično pokaže moč in prisotnost, tarčo pa prisili, da upošteva navodila, kot je pristanek ali zapuščanje omejenega zračnega prostora.

To je bilo eno najtesnejših srečanj med ruskimi in ameriškimi piloti. Podoben incident so Američani z Rusi doživeli leta 2020 nad Črnim morjem, ko se je z ruskimi letali srečal strateški bombnik B-52.