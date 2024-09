Mogoča velika škoda zaradi okvare letala Airbus: izteklo bi gorivo in zagorelo

V danes objavljenem poročilu je hongkonška agencija za preiskavo letalskih nesreč po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedla, da so pri pregledu letala, namenjenega v Zürich, po letu odkrili počeno cev za gorivo. To je bilo razvidno iz opazne luknje, ožigov in črnih saj na zadnjem delu glavnega motorja. Gorivo bi lahko izteklo skozi počeno cev in povzročilo požar, ki bi se razširil na okolico.

"Če je ne bi takoj odkrili in obravnavali, bi težava lahko prerasla v resnejši požar na motorju, kar bi lahko povzročilo veliko škodo na letalu," so zapisali in incident kategorizirali kot resen. Agenciji EU za varnost v letalstvu (Easa) so priporočili, naj uvede obvezne pogostejše preglede cevi za gorivo.

Petnajst letal potrebuje nove dele motorjev

Incident na letalu Cathay Pacific se je zgodil v začetku meseca, letalska družba pa je v odzivu prizemljila celotno floto teh širokotrupnih letal evropskega proizvajalca letal Airbus. Po pregledu vseh 48 letal je ugotovila, da jih 15 potrebuje nove dele motorjev, ki jih Airbusu dobavlja britanski Rolls-Royce.

Po incidentu družbe Cathay Pacific je svojo floto pregledala tudi družba Malaysia Airlines, ki je odkrila težave na motorju letala airbus A350-900.

Easa, ki je po incidentu letala odredila varnostne preglede dela flote A350, se po odkritih težavah na motorju letala airbus A350-900 sicer ni odločila za nove obvezne preglede, potem ko je Malaysia Airlines odkrito težavo že odpravila.