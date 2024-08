Petsto milijonov: Croatia Airlines dobi 15 novih letal, prvo že v Zagrebu #foto

Hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines je na letališču v Zagrebu pričakal novo letalo airbus A220, s katerim Hrvati začenjajo večjo obnovo flote. To je namreč le prvi od petnajstih naročenih airbusov A220, ki jih bodo v floto vključili do leta 2027.

Prispelo prvo letalo, skupno jih prek lizinga prihaja petnajst

Na zagrebškem letališču Pleso je bilo svečano. Po 11 urah leta je iz Kanade v Zagreb prispel novi airbus A220. Upravljala ga je Airbusova posadka, na krovu pa je bilo tudi osebje Croatia Airlines.

Gre za letalo A220 v različici 300, ki ima 149 sedežev za potnike. Croatia Airlines je naročila petnajst letal airbus A220 - od tega jih je trinajst v različici 300 in dva v različici 100. Letala so najeli prek lizinga za obdobje 12 let, pogodba pa predpostavlja možnost podaljšanja še za dodatnih 12 let.

Vrednost posla med Airbusom in Croatia Airlines znaša okrog 500 milijonov ameriških dolarjev. Naslednje letalo Hrvati pričakujejo še letos, prihodnje leto nato dodatnih šest.

Družbo Croatia Airlines so ustanovili leta 1991. Prvo letalo jim je omogočila takratna slovenska Adria Airways - to je bil najem letala DC-9. Od Lufthanse so nato dobili še tri boeinge 737. Med Zagrebom in Frankfurtom so leta 1992 odprli svojo prvo redno potniško linijo.

Foto: Željko Hladika / Pixsell

Foto: Croatia Airlines

S tem hrvaški letalski prevoznik začenja novo obdobje. Iz njihove flote bodo postopno začeli umikati starejša letala – airbuse A320, airbuse A319 in najmanjše dashe 8-Q400. Po poročanju hrvaškega Jutarnjega lista se bodo kot prvi iz flote poslovili prav dashi.

Airbusova nova letala bodo medtem imena dobila po hrvaških mestih. Prvo letalo se tako imenuje Zagreb, nosi pa oznako 9A-CAE. Prvi redni let načrtujejo za 8. avgusta na relaciji Zagreb-Split.

Letala so nova in zato moderna. V notranjosti je konfiguracija sedežev 3x2. Več je prostora, na sedežih so priključki USB za polnjenje mobilnih naprav, prvič bo med letom pri Croatia Airlines mogoče kupiti dostop do interneta.

Dve leti pod Bombardierjem, zdaj kot Airbus

Razvoj letala je bil domena kanadskega Bombardierja, ki ima danes z Airbusom skupno podjetje Airbus Canada Limited Partnership (ACLP).

Bombardier je s tem tipom letala prvič letel leta 2015 in sicer z letališča v kanadskem Mirabelu (Montreal), kjer je tudi njihova osrednja tovarna. Leta 2016 so ga v svojo floto kot prvi dobili pri prevozniku Swiss Airlines. Takrat je bilo ime tega tipa letala še CS300 oziroma CS100, leta 2018 pa so letalo preimenovali v A220 - podlaga za to je bilo prav strateško partnerstvo z Airbusom.

A220 obstaja v različicah A220-300 in A220-100. Letali sta dolgi 38 oziroma 35 metrov, razpon kril pa meri 35 metrov. Različica 100 sprejme do 135, različica 300 pa do 160 potnikov. Domet manjšega letala je do 6.390, večjega pa do 6.700 kilometrov. V času nastanka je imelo letalo do 20 odstotkov boljši izkoristek goriva kot takratni tekmeci, kar je pritegnilo pozornost letalskih prevoznikov. Airbus je do danes prejel že več kot 900 naročil za ta letala, dobro tretjino naročil so do zdaj izpolnili.