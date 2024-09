Ukrajinci: Sestrelili smo zmogljivo rusko letalo #video

Ukrajinska vojska je med operacijo v Črnem morju sestrelila zmogljivo rusko lovsko letalo Su-30M, objavljen je bil tudi posnetek strmoglavljenja letala. Po še vedno nepotrjenih informacijah so Ukrajinci letalo sestrelili z ročno protiletalsko raketo.

Letalo, ki je strmoglavilo v morje, je pripadalo polku mornariškega letalstva ruskih oboroženih sil, ki je na letališču v mestu Saka na okupiranem Krimu.

BREAKING: Ukrainian Forces Shoot Down Russian SU-30 Over Black Sea



The GUR has released a video showing what they claim is the downing of a Russian Su-30 aircraft over the Black Sea, stating it was shot down "during an operation in the water area." Russian military sources have… pic.twitter.com/zi5HvS8SL2 — OSINT Aggregator (@AggregateOsint) September 12, 2024

Rusi so stik z letalom izgubili v sredo okoli pete ure zjutraj. Približno tri ure pozneje so sprožili akcijo iskanja in reševanja, v kateri so sodelovali letalo An-26 ter helikopterja Mi-8 in Ka-27, so povedali ukrajinski viri.

Približno sedem ur kasneje so poveljstvo obvestili o značilnem madežu letalskega goriva, ki so ga odkrili v morju 70 kilometrov severozahodno od rta Tarkankut, kmalu pa so videli tudi razbitine uničenega Su-30SM.

Gre sicer za eno modernejših ruskih lovskih letal, ki stane približno petdeset milijonov ameriških dolarjev.

Ukrajinci bodo za cilje znotraj Rusije lahko uporabljali rakete Storm Shadow

Med Washingtonom in Kijevom pa te dni potekajo pogovori, ki nakazujejo, da je Bidnova administracija morda vendarle pripravljena končno ugoditi zahtevam Kijeva, da se ukrajinski vojski omogoči vzpostavitev močnejše obrambe in bolj agresivne poteze znotraj Rusije.

Skupina uradnikov Bele hiše, ki je vključena v dokončanje načrtov, je razkrila, da se o podrobnostih načrta še dogovarjajo, vendar uradniki v Washingtonu, Londonu in Kijevu v zadnjih dneh razpravljajo o razširitvi območja znotraj Rusije, ki bi ga lahko Ukrajina ciljala z ameriškim in britanskim orožjem.

ZDA naj bi Ukrajini tako dovolila, da za napade znotraj Rusije uporabi tudi manevrirne rakete Storm Shadow.