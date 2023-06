Katastrofe na jezovih. Kaj smo se iz njih naučili?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodobni jezovi lahko zadržijo ogromno vodno maso, kar ima lahko daljnosežne posledice v spodnjem toku, če odpovejo. Strokovnjaki tudi pri jezovih opozarjajo na nevarnost podnebnih sprememb. Navadno inženirji pri načrtovanju v oceno tveganja ne vključijo sabotaže, ki je najverjetneje povzročila katastrofo v ukrajinski Kahovki. V zgodovini smo bili že priče hudim katastrofam na jezovih, ki so vplivale na prihodnje tehnične načrte, piše BBC.

Kahovka, Ukrajina

V jezu je bilo 18 kubičnih kilometrov vode. Jez je bil zgrajen v 50. letih prejšnjega stoletja in zaradi gradnje so tedaj preselili 34 tisoč ljudi.

Zaradi katastrofalnih poplav, ki so se zgodile pred dnevi, je več sto tisoč Ukrajincev ostalo brez normalnega dostopa do pitne vode.

Prezgodaj je še reči, kako bo ukrajinska katastrofa vplivala na Ukrajino, vsekakor pa bodo posledice daljnosežne, saj je voda iz Kahovke desetletja pomagala pri namakanju kmetijskih zemljišč po vsej regiji, ki jih v poletnih mesecih pesti suša.

Foto: Guliverimage

Bouzey in Habra, Alžirija

Okvara teh dveh jezov je konec 19. stoletja inženirjem odprla oči glede učinka "pritiska dviga", navpične sile, ki jo povzroči teža vode na dnu jezu. Zaradi nesreče je umrlo 85 ljudi, nastala je tudi ogromna škoda na infrastrukturi: kanalih, železniški infrastrukturi, cestah, mostovih in kmetijah.

Foto: Guliverimage

Malpasset, Francija

Zaradi uničenja jezu leta 1959 je umrlo več kot 400 ljudi. Analiza je pokazala do tedaj neznano geološko šibko točko pod betonskimi temelji, ki jo je premaknila teža jezu. Inženirji in geologi od tedaj pred gradnjo načrtujejo in preverjajo takšne težave.

Foto: Guliverimage

Vajont, Italija

Katastrofa na jezu Vajont v Italiji leta 1963 se je zgodila, ko je v akumulacijsko jezero zgrmel plaz in povzročil cunami. Gre za eno največjih nesreč v zgodovini Italije, saj je voda povzročila pravo opustošenje. Umrlo je 2056 ljudi, kraj Longarone je praktično izginil z obličja zemlje. To je vodilo inženirje, da so v svoje ocene vključili tveganje nestabilnosti pobočja nad rezervoarjem.

Foto: Guliverimage

Teton, Idaho (ZDA)

V nesreči leta 1976 je umrlo 11 ljudi, povzročila pa je za okoli 400 milijonov dolarjev škode. Preiskave so pokazale pomanjkljivosti v načrtovanju in slabo izvedeno konstrukcijo temeljev. Ta ni upoštevala lokalne geologije, ki je omogočila notranjo erozijo in razpoke.

Foto: U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation