Rusija na haaškem sodišču: Za uničenje jezu je kriv Kijev #vŽivo

Rusija je danes na Meddržavnem sodišču v Haagu (ICJ) obtožila Ukrajino, da je z obsežnimi topniškimi napadi uničila jez hidroelektrarne Kahovka v južni Ukrajini, in ob tem zavrnila trditve Kijeva, da so za to odgovorne ruske sile. Ukrajinska stran je sicer že v torek v svojem nastopu pred sodiščem Rusijo obtožila, da je ta razstrelila jez.

Poudarki dneva:



12.14 Rusija na haaškem sodišču obtožila Kijev uničenja jezu

11.40 Agencija EU poziva k dolgoročnejšim rešitvam za begunce iz Ukrajine

10.52 Rusi trdijo: Lugansk so zasuli z izstrelki

8.40 V Ukrajini opozorila na nevarnost min po uničenju jezu

7.26 Zelenski šokiran nad odzivom ZN in Rdečega križa

6.50 "Uničenje jezu koristi naši vojski"

12.14 Rusija na haaškem sodišču obtožila Kijev uničenja jezu

Rusija je danes na Meddržavnem sodišču v Haagu (ICJ) obtožila Ukrajino, da je z obsežnimi topniškimi napadi uničila jez hidroelektrarne Kahovka v južni Ukrajini, in ob tem zavrnila trditve Kijeva, da so za to odgovorne ruske sile. Ukrajinska stran je sicer že v torek v svojem nastopu pred sodiščem Rusijo obtožila, da je ta razstrelila jez.

"Režim v Kijevu ni le sprožil obsežnih topniških napadov na jez v noči na 6. junij, ampak je tudi namerno dvignil vodostaj akumulacijskega jezera Kahovka na kritično raven," je na sodišču v nizozemskem Haagu dejal ruski diplomat Aleksander Šulgin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi delnega uničenja jezu v eksploziji v noči na torek je bilo doslej poplavljenih že 600 kvadratnih kilometrov ozemlja na obeh bregovih reke Dneper. S poplavljenega območja poteka evakuacija več deset tisoč ljudi, poročajo tudi o smrtnih žrtvah. Ukrajina in Rusija krivdo za poškodbo jezu valita druga na drugo.

Ukrajina je že v torek na sodišču Rusijo obtožila, da je v okviru svoje kampanje za izbris Ukrajine razstrelila jez v Novi Kahovki. Po besedah ukrajinskega diplomata Antona Korineviča gre pri tem za dejanja teroristične države.

Pred ICJ so se sicer v torek začela zaslišanja v postopku, ki ga je zaradi domnevne podpore proruskim separatistom na vzhodu Ukrajine in zatiranja neruskega prebivalstva na Krimu leta 2017 proti Moskvi sprožil Kijev. Rusija financiranje ali podpiranje separatistov zanika.

Predstavniki Ukrajine so v torek na sodišču povedali, da je ruska podpora separatistom v Donbasu in na Krimu od leta 2014 pomenila posmeh mednarodnemu pravu in da je bila to napoved invazije na Ukrajino, ki jo je Moskva začela februarja lani.

11.40 Agencija EU poziva k dolgoročnejšim rešitvam za begunce iz Ukrajine

Države EU bi morale poskrbeti za dolgoročnejše rešitve in integracijo beguncev iz Ukrajine, v danes objavljenem letnem poročilu o stanju človekovih pravic poziva Agencija EU za temeljne pravice (FRA). Posebno pozornost bi bilo pri tem treba nameniti ženskam in otrokom. Agencija v poročilu opozarja tudi na revščino med otroki.

Iz Ukrajine je od začetka vojne po podatkih ZN pobegnilo okoli 8,3 milijona ljudi. Od tega jih zahvaljujoč posebni ureditvi nekaj več kot pet milijonov na območju EU, Švice in Norveške uživa status posebne zaščite in jim ni treba zaprositi za azil.

V EU to ureja direktiva o začasni zaščiti, ki beguncem ponuja dostop do dela, nastanitve, socialne pomoči, izobraževanja in zdravstva, a agencija opozarja, da je treba narediti več za dolgotrajnejše rešitve.

Zlasti za ženske in otroke bi bilo treba priskrbeti ugodnejšo, varno in ustrezno namestitev. Na področju zaposlitev bi morale službe ustrezati veščinam in kvalifikacijam beguncev, ki zdaj pogosto opravljajo dela pod ravnjo svoje izobrazbe. Zagotavljati bi morali tudi zaščito pred izkoriščanjem.

Posebna podpora bi morala iti še ženskam, ki so bile v preteklosti žrtve spolnega nasilja in izkoriščanja, poziva FRA.

Otroke bi države morale vključiti v običajne šole, prav tako bi bilo treba omogočiti hiter dostop do otroškega varstva - ne le zaradi njihovega razvoja, pač pa tudi za boljše zaposlitvene možnosti mater. Foto: Slovenska karitas

Pri tem kot eno glavnih ovir za vključitev otrok v izobraževalni sistem agencija navaja jezikovne ovire. Več držav članic je poskrbelo za intenzivne jezikovne tečaje in med njimi je tudi Slovenija, kjer pa naj bi bili tečaji prekratki, namenjeni le starim od šest do 16 let, potekali pa naj bi zunaj časa pouka.

Slovenijo poročilo med drugim omenja tudi pri vprašanju dostopa do socialne pomoči, kjer naj bi prihajalo do zamud pri izplačilih, predvsem zaradi pomanjkanja kadra.

Agencija se je v letnem poročilu osredotočila na begunce iz Ukrajine, posvetila pa se je še več drugim temam. Med drugim opozarja, da se je zaradi pandemije in vse višjih stroškov energije povečala revščina med otroki. Ta zdaj grozi skoraj enemu od štirih otrok, delež pa je višji kot pri odraslih. Foto: Reuters

Med članicami so glede tega velike razlike. V Sloveniji tako v tveganju revščine ali socialne izključenosti živi najmanj 11 odstotkov mlajših od 18 let, medtem ko v Romuniji ta delež znaša kar 41,5 odstotka.

10.52 Rusi trdijo: Lugansk so zasuli z izstrelki

Ruska državna tiskovna agencija Tass je na kratko sporočila, da so "izstrelki preleteli Lugansk" in da je bilo v tem ukrajinskem mestu slišati več eksplozij.

Iz objav na družbenih omrežjih ni jasno, kdo je odgovoren za streljanje, niti teh informacij ni mogoče neodvisno preveriti.

Okupirani Lugansk je največje mesto v pokrajini Donbas na vzhodu Ukrajine. Od leta 2014 je glavno mesto Luganske ljudske republike, ki so jo razglasili proruski separatisti in jo mednarodno priznava samo Rusija.

8.40 V Ukrajini opozorila na nevarnost min po uničenju jezu

Mednarodni odbor Rdečega križa je v zadnjih mesecih sodeloval v operaciji odstranjevanja min v Ukrajini, pri čemer so poskrbeli tudi za natančno označevanje minskih polj. Do zdaj so poznali lokacijo min, zdaj pa je ne več, je v sredo opozoril vodja pristojne enote pri organizaciji Erik Tollefsen.

Vedo zgolj, da jih je voda odnesla s sabo. "To je razlog za veliko zaskrbljenost, saj ne bodo vplivale le na prebivalstvo, ampak tudi na vse, ki prihajajo na pomoč," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal na dogodku ob predstavitvi novega drona, ki s pomočjo umetne inteligence odkriva mine in druge eksplozivne ostanke vojne.

Združeni narodi so že v torek posvarili pred tveganji, ki jih po razlitju vode iz jezu predstavljajo mine. Teh je po Ukrajini ogromno. Kot so v sredo glede tega opozorili pri Rdečem križu, poplavne vode ne bodo poškodovale ali onesposobile eksplozivnih naprav, kar pomeni, da bi lahko predstavljale grožnjo še več desetletij. Foto: Reuters

Gre za še eno od številnih nevarnosti, ki po torkovem uničenju jezu in obsežnih poplavah grozijo okoliškemu območju. Vrstijo se svarila pred humanitarno katastrofo, med drugim zaradi pomanjkanja pitne vode, uničenja kmetijskih površin in jedrske varnosti, saj jedrska elektrarna v bližnjem Zaporožju iz akumulacijskega jezera v sklopu hidroelektrarne dobiva vodo za hlajenje.

Na nujnost ukrepanja je Zelenski v telefonskem pogovoru opozoril tudi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je napovedal, da bo Francija nemudoma poslala pomoč. O razmerah v Ukrajini po uničenju jezu bodo danes razpravljali tudi na posebnem odboru zveze Nato, je v sredo napovedal generalni sekretar Jens Stoltenberg.

Krivdo za uničenje jezu Rusija in Kijev zvračata drug na drugega. Ukrajina trdi, da gre za teroristično dejanje Moskve in vojni zločin, medtem ko ruska stran govori o ukrajinski sabotaži. Foto: Reuters

7.26 Zelenski šokiran nad odzivom ZN in Rdečega križa

"Odgovora nismo prejeli. Šokiran sem," je dejal Zelenski za nemška časopisa Bild in Die Welt ter Politico o odzivu Združenih narodov in Rdečega križa po uničenju jezu v Kahovki, kjer je ogroženih več deset tisoč ljudi.

"Ruski okupatorji niti ne poskušajo pomagati tem ljudem, pustili so jih umreti," je v videoposnetku, objavljenem na Telegramu, dejal premier Denis Šmihal in pozval mednarodne humanitarne organizacije k nujni pomoči.

Zelenski shocked by UN and International Committee of the Red Cross response to dam breach



The president himself said this in an interview with Bild.



According to him, the major international organisations either failed to respond to the request for help or refused "in… pic.twitter.com/JyNPU2NnMV — Зося Синицына (@prxpnx) June 7, 2023

"Pozivamo vas, da prevzamete odgovornost za evakuacijo ljudi z ozemlja regije Herson pod rusko okupacijo. Rešiti moramo življenja ljudi, ki so jih okupatorji obsodili na smrt," je dodal ukrajinski premier.

6.50 "Uničenje jezu koristi naši vojski"

Vladimir Saldo, guverner okupiranega Hersona, ki ga je nastavila Rusija, je v pogovoru na ruski državni televiziji dejal, da uničenje jezu koristi ruski vojski ter je "poplava delovala na način, ki operativno in taktično deluje v prid ruskim silam".

Za nesrečo je okrivil Ukrajino. "Naše oborožene sile imajo zdaj pred seboj odprt prostor, kjer lahko vidijo, kdo poskuša prečkati reko Dneper in kako. Prečkanje reke bo za Ukrajince nemogoče," je še povedal med drugim.

The explosion of Kakhovka HPP was beneficial to Russia and Russian army, claims Vladimir Saldo (acting "governor" of temporarily occupied Kherson region) on air with Solovyev.



Even "authorities" and propagandists admit that Russia profited from the act of terror it committed. pic.twitter.com/vSSjkSq4K6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 7, 2023

Michael Kofman, strokovnjak za rusko vojsko, je bil do Saldove ocene skeptičen. "Dvomim, da bo uničenje jezu pomembno vplivalo na ukrajinske vojaške operacije," je dejal.