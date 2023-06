Rusija: Napadli so nas tam, kjer mislijo, da smo najšibkejši. Ni jim uspelo. #video #vŽivo

Ruske oborožene sile so odbile ukrajinsko ofenzivo v smeri južnega Donecka, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Kot je sporočil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov, so ukrajinske enote poskušale prebiti rusko obrambo na po mnenju Kijeva najbolj ranljivem delu fronte. "Sovražniku ni uspelo opraviti svojih nalog in ni bil uspešen," je dodal. Te ruske trditve še niso potrjene.

Ukrajina je začela ofenzivo s šestimi mehaniziranimi in dvema tankovskima bataljonoma, je rusko ministrstvo objavilo na Telegramu. "Četrtega junija zjutraj je sovražnik začel veliko ofenzivo na petih sektorjih fronte v smeri južnega Donecka," piše v sporočilu. "Sovražnikov cilj je bil prebiti naše obrambne linije. Niso ga dosegli."

Reuters ruskih navedb ni mogel takoj preveriti, Ukrajina pa jih ni takoj komentirala.

Rusko ministrstvo je objavilo tudi videoposnetek, za katerega pravi, da prikazuje več ukrajinskih oklepnih vozil v ognju. Foto: Reuters

Ruske sile so ubile 250 ukrajinskih vojakov in uničile 16 tankov, bojnih vozil in 21 oklepnikov, so še navedli pri ruskem ministrstvu. Glede na objavo na Telegramu je bil na enem od poveljniških mest na območju, ki so ga napadle ukrajinske sile, tudi načelnik ruskega vojaškega štaba Valerij Gerasimov, poveljnik ruske vojaške operacije v Ukrajin.

Trenutno ni jasno, ali domnevni napad predstavlja dolgo pričakovano ofenzivo, s katero želi Ukrajina vrniti ozemlje pod ruskim nadzorom. Kijev je v nedeljo pozval k "tišini" pred ofenzivo, še piše Reuters. V zadnjih tednih si je Ukrajina prizadevala oslabiti ruske položaje. Konec maja je visoki uradnik dejal, da so se predhodne operacije, kot sta uničenje dobavnih verig in uničenje skladišč, že začele.

6.00 Zelenski: Od začetka vojne v Ukrajini ubitih najmanj 485 otrok

Od začetka ruske agresije na Ukrajino je bilo po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ubitih najmanj 485 otrok. To so izključno žrtve, ki so uradno zabeležene, je dejal Zelenski v večernem nagovoru.

V resnici je število znatno višje, Zelenski pa je spomnil tudi na več kot 19.500 ukrajinskih otrok, ki so jih odpeljali v Rusijo. Foto: Reuters Po besedah ukrajinskega predsednika so doslej uspeli vrniti "male Ukrajince" le v 370 primerih, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Glede na poročila o deportaciji ukrajinskih otrok z območij v Ukrajini, ki jih je med agresijo zasedla Rusija, je Mednarodno kazensko sodišče sredi marca izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove, ker naj bi bila odgovorna za deportacije.